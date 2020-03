Les meilleurs écouteurs sans fil à l’épreuve de la sueur en 2020

Meilleur

Écouteurs sans fil True Sweat Proof

Android Central

2020

Les écouteurs anti-transpiration sont essentiels, surtout lorsque vous vous entraînez. En règle générale, un indice IPX4 (résistant à la transpiration et aux éclaboussures) convient à la plupart des types d’entraînement, mais certains écouteurs vont plus loin pour essayer d’isoler l’eau de pénétrer dans vos écouteurs. Nous avons rassemblé une liste des meilleurs écouteurs sans fil véritablement résistants à la transpiration.

Choix du personnel

Prenez tout ce qui est génial avec le Jabra Elite 75t et améliorez encore la résistance à l’eau et à la poussière, avec un indice de protection IP57. Cela signifie que vos écouteurs pourront résister à la plupart des types d’entraînements (sans natation et autres entraînements où les écouteurs pourraient être complètement immergés). Associez-le à un excellent confort, une longue durée de vie de la batterie et une grande personnalisation grâce à l’application pour smartphone de Jabra, et l’Elite Active 75t va être difficile à battre.

200 $ chez Best Buy

Le Jaybird Vista est résistant à l’eau IPX7, ce qui signifie qu’il sera capable de résister aux entraînements les plus difficiles et à la plupart des conditions météorologiques. De plus, ils durent jusqu’à 6 heures sur une seule charge et 16 heures avec le boîtier de charge. Les Vistas sont également super confortables et ont un son fantastique.

180 $ sur Amazon

Bien qu’ils ne soient certes pas les plus créatifs sur Android, il ne fait aucun doute que les Powerbeats Pro disposent de la durée de vie de la batterie la plus longue pour un ensemble de véritables écouteurs sans fil avec jusqu’à 9 heures avant de devoir se recharger. Si vous avez besoin d’une batterie longue durée avec une résistance à l’eau IPX4, les Powerbeats Pro sont un choix facile. Ses plus gros inconvénients sont que le boîtier est massif et le manque de personnalisation sur Android.

250 $ chez Amazon

À son prix, l’Anker Soundcore Liberty Neo offre une résistance à l’eau IPX7, ce qui signifie que vous pouvez faire presque n’importe quelle sorte d’entraînement avec eux. Les écouteurs vous offrent 5 heures de jus sur une seule charge, et l’étui de chargement inclus vous offre 15 heures supplémentaires. Les Liberty Neo sont super petits, légers et portables, ce qui les rend parfaits pour ceux qui ont un petit budget.

40 $ chez Amazon

Si vous recherchez la meilleure qualité sonore et que vous êtes prêt à débourser pour de l’argent, le Master & Dynamic MW07 Go devrait être sur votre radar. Ils offrent l’un des meilleurs sons pour de véritables écouteurs sans fil tout en offrant simultanément une résistance à l’eau IPX6 et une longue durée de vie de la batterie avec jusqu’à 10 heures de charge. L’étui de chargement inclus vous permet également de récupérer 30 heures de jus supplémentaires.

199 $ chez Amazon

Bien que l’Elite 75t de Jabra ne soit certifié IP55, c’est toujours bon pour la plupart des entraînements légers et modérés. Ce sont également les seuls écouteurs de notre liste qui résistent à la poussière. L’Elite 75t offre de loin la plus grande possibilité de personnalisation de tout sur notre liste, vous permettant de personnaliser des éléments tels que la signature sonore via l’égaliseur et une fonction utile pour trouver mes écouteurs si vous les perdez.

180 $ sur Amazon

Si vous avez toujours voulu de véritables écouteurs sans fil qui étaient parfaits pour s’entraîner mais également doublés en tant que mini haut-parleur, le Bolt BT 700 de Phiaton peut être fait pour vous. Le haut-parleur ne vous étonnera pas car il est intégré dans le boîtier, mais étant donné la taille, c’est un haut-parleur ultra-portable décent.

140 $ chez Amazon

Il est temps de transpirer …

Les vrais écouteurs sans fil sont encore une catégorie de casques relativement nouvelle. Cependant, ils ont explosé une tonne au cours des dernières années. Le Jabra Esite Active 75t est actuellement la meilleure combinaison d’autonomie, de confort et de qualité sonore. Ils sont résistants à la poussière et à l’eau IP57, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des entraînements.

Personnellement, j’opterais pour les Powerbeats Pro car ils disposent d’une autonomie beaucoup plus longue avec jusqu’à 9 heures avant de devoir être remis dans le boîtier. Ils sont IPX4, ce qui signifie qu’ils résistent aux éclaboussures et à la transpiration. Sauf si vous prévoyez de courir un marathon dans une tempête tropicale, vous, le Powerbeats Pro, devriez survivre. Le seul véritable inconvénient pour eux est leur étui de chargement, qui est au moins 3 fois plus grand que tout ce qui figure sur cette liste.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.