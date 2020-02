Les meilleurs écouteurs sans fil, écouteurs USB-C et haut-parleurs intelligents que vous pouvez acheter (début 2020)

Hé, tu écoutes de la musique juste cette seconde? Peut-être un podcast? Je parie que vous êtes. Si vous cherchez à mettre à niveau ce que vous écoutez, vous avez une tonne d’options. Android Police teste toutes sortes d’écouteurs et de haut-parleurs, mais ces critiques sont beaucoup de mots à lire. Voici donc, dans le cadre de notre série Most Wanted, une liste digestible de l’équipement audio que nous ressentons vraiment au début de 2020.

De vrais écouteurs sans fil

De plus en plus de vrais écouteurs sans fil arrivent sur le marché, allant du luxe explicite au prix étonnamment bon marché. Il existe de bonnes options quel que soit votre budget, et elles se sentent toutes parfaitement futuristes. Jusqu’à récemment, de nombreux fabricants refusaient de cesser d’utiliser des connecteurs microUSB obsolètes pour charger leurs véritables écouteurs sans fil, mais heureusement, cela change.

Sony WF-1000XM3

Sony a fait sensation dans l’espace audio sans fil avec le WH-1000XM3 de l’année dernière, une paire d’écouteurs actifs antibruit de première qualité qui a mis fin au long règne du Bose QuietComfort II en tant que champion ANC. Ils ont suivi ce coup avec le WF-1000XM3, une paire d’écouteurs sans fil véritablement mal nommés. Dans son temps avec les bourgeons, Ryan a trouvé qu’ils semblaient incroyables. Comme leur grand frère supra-auriculaire, ils contiennent une suppression de bruit active – ce n’est pas aussi robuste que ce que vous sortez du WH-1000XM3, mais avec un facteur de forme beaucoup plus petit, c’est à prévoir. Les écouteurs dureront environ cinq heures avec une charge avec suppression du bruit, et le boîtier peut les recharger trois fois et se recharger via USB-C.

Ce boîtier est un peu volumineux, cependant, et les écouteurs n’ont aucune cote de résistance à l’eau formelle. Ils ne prennent pas non plus en charge les codecs audio Bluetooth plus sophistiqués, comme aptX et AAC. Malgré cela, le WF-1000XM3 reste notre premier choix pour de véritables écouteurs sans fil. Vous pouvez en acheter une paire pour environ 230 $.

Où acheter Sony WF-1000XM3:

Anker Soundcore Liberty 2 Pro

Pour 150 $, le Soundcore Liberty 2 Pro d’Anker gratte beaucoup de vraies démangeaisons sans fil. Dans la revue de Rita, elle a constaté que les écouteurs étaient “forts et puissants, avec une large scène sonore, beaucoup de clarté sur les médiums, des aigus nets et des basses profondes”, et la batterie dure et dure – après quatre heures d’utilisation, le 2 Pro rapportaient 50% de charge restante. L’affaire contient trois charges supplémentaires complètes et peut être rechargée par USB-C ou Qi. Ils n’ont pas de capteurs pour suspendre et reprendre automatiquement la musique lorsque vous les retirez ou les remettez dans vos oreilles, mais c’est un prix raisonnable à payer pour tout le reste.

Où acheter Anker Soundcore Liberty 2 Pro

Autres

Le véritable marché du sans fil regorge de bonnes options. Les Samsung Galaxy Buds sont faciles à recommander grâce à leur profil sonore agréable, leur étui de poche et leur PDSF raisonnable de 130 $ (et souvent le prix public plus bas). Les Galaxy Buds + mis à jour sont également à l’horizon, avec une batterie améliorée et d’autres améliorations. Le Jaybird Vista est une option exceptionnelle pour une utilisation orientée fitness, avec un ajustement très ajusté et une résistance à l’eau IPX7. Ils vous coûteront environ 180 $. Les SoundCore Liberty Neo sont d’une valeur incroyable à 50 $ ou moins si vous pouvez estomac microUSB. De retour dans le haut de gamme, le Master & Dynamic MW07 Plus propose tout ce qui était génial avec les originaux, plus une suppression active du bruit pour 299 $. Le Libratone Track Air + sport ANC, aussi, pour 100 $ de moins que l’option Master & Dynamic. Et croyez-le ou non, les AirPod d’Apple sont un excellent compagnon Android. Assurez-vous simplement de trier leurs bizarreries de volume.

Écouteurs USB-C

Bien sûr, le sans fil n’est pas votre seule option si vous voulez un son personnel mais que vous n’avez pas la prise. L’USB-C n’est pas seulement une norme de charge réversible; c’est un port polyvalent, et il y a beaucoup d’écouteurs qui s’y branchent directement, sans dongle.

Libratone Q Adapt

Si vous voulez une paire d’écouteurs USB-C filaires haut de gamme, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que le Libratone Q Adapt. Google propose les écouteurs sur sa propre boutique, et ils sont garantis pour fonctionner avec tous les téléphones Pixel ainsi que les Pixelbook, Pixel Slate et Pixelbook Go. Richard les a vraiment appréciés, en particulier leur profil sonore robuste et leurs capacités de suppression du bruit.

Mais ils sont premium, à la fois en termes de qualité et de prix: les Q Adapt approchent le territoire des prix over-ear à 129 dollars ou plus. Pourtant, si vous êtes le type de personne qui peut garder une trace de petits objets de valeur, ceux-ci pourraient être les bourgeons pour vous.

Où acheter Libratone Q Adapt:

Moshi Mythro C

Si vous n’êtes pas en panne et que vous souhaitez dépenser trois chiffres sur une paire d’écouteurs filaires, cette option de Moshi pourrait être plus rapide. Le Mythro C coûte moins de la moitié de ce que fait le Q Adapt à 50 $, mais il y a encore beaucoup à aimer à leur sujet. Les écouteurs offrent à peu près le meilleur son que vous pouvez obtenir dans cette gamme de prix, et ils sont doux pour les yeux, avec un joli look bicolore. La basse est assez importante, mais pas écrasante – et si vous n’êtes pas un fan du son d’origine, Moshi a une application pour la modifier.

La durabilité à long terme est un peu préoccupante; Richard dit que le câble et les commandes en ligne sont un peu fragiles. Pourtant, si vous pouvez en retirer quelques années, ce n’est pas mauvais pour le prix.

Où acheter Moshi Mythro C:

Autres

Google propose ses propres écouteurs USB-C pour 30 $, et ils ne sont en fait pas mauvais. Les aigus sont un peu confus, et ils ont le même accord de boucle de câble diviseur pour les maintenir en place que les Pixel Buds, mais pour le prix, ils vont bien. OnePlus a également publié l’année dernière les balles de type C, qui sont encore moins chères à 25 $. Ils ne sont pas aussi graves que l’offre de Google, mais les fréquences plus élevées sonnent mieux et les bourgeons se sentent de meilleure qualité, avec un câble plus épais et une finition moins plasticky sur les écouteurs. De plus, si vous avez une paire d’écouteurs traditionnels que vous aimez, il n’y a aucune honte à utiliser le dongle fourni (espérons-le) avec votre téléphone sans prise.

Consultez également Avanti C. de Moshi.Ils sont décidément des niches, étant des écouteurs USB-C haut de gamme, mais Ryne était fan de leur conception et de leur qualité sonore.

Casque d’écoute Bluetooth

Vous préférez les écouteurs intra-auriculaires? Aucun problème! Les canettes sans fil ne manquent pas pour convenir à tous les goûts ou à tous les budgets.

Sony WH-1000XM3

Évidemment. Les écouteurs antibruit WH-1000XM3 de Sony sont devenus un classique instantané lors de leur lancement, offrant une excellente qualité sonore, certaines des meilleures suppressions de bruit actives que vous trouverez n’importe où, et un ajustement assez confortable pour démarrer. Ils se chargent par USB-C et peuvent durer jusqu’à 30 heures avec la suppression du bruit activée. Richard les recommande sans réserve.

Ils ne sont pas parfaits, bien sûr. Les écouteurs sont premium et tarifés en conséquence, à un PDSF de 350 $ (bien qu’ils soient réduits à peu près tout le temps). Les commandes tactiles sont également un peu bancales, surtout par temps froid. Pourtant, si vous avez de l’argent, ils sont parmi les meilleurs écouteurs Bluetooth antibruit que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Où acheter Sony WH-1000XM3:

Jabra Elite 85h

Jabra a intensifié son jeu audio sans fil avec l’Elite 85h. Ce sont des écouteurs à réduction de bruit active haut de gamme qui sonnent bien et ont une autonomie incroyable, évalué à 36 heures de lecture avec ANC activé. Dans sa revue, David a trouvé que leur suppression de bruit était excellente, en particulier lorsqu’il s’agissait de vibrations (sur les avions, par exemple). De plus, comme l’offre de Sony, ils chargent via USB-C, ce qui est une aubaine pour ceux d’entre nous qui ont pleinement adopté la nouvelle norme.

Il n’y a pas de support aptX, mais ce n’est pas tout en matière de qualité. David est même allé jusqu’à appeler les écouteurs “la meilleure valeur et l’expérience globale des écouteurs ANC en ce moment” à 300 $.

Où acheter Jabra Elite 85h:

Autres

Le Bose QuietComfort 35 II existe depuis un certain temps, mais il est toujours très bon dans ce qu’il fait, et de nombreux utilisateurs trouvent le casque plus confortable que l’offre de Sony. Les nouveaux écouteurs à réduction de bruit 700 de la société valent également le détour si vous êtes à la recherche de quelque chose de super premium.

Si aucune des options ci-dessus ne coche toutes vos cases, pensez au Plantronics BackBeat Go 810 ou BackBeat Pro 2. Pour 150 $, le Go 810 offre bon nombre des mêmes avantages que le Bose susmentionné, tandis que le Pro 2 est un peu plus cher et un peu plus gentil. Besoin de quelque chose de vraiment pas cher? Le son H5 de Mpow est décent et offre une excellente autonomie pour seulement 50 $.

Haut-parleurs en streaming

Les écouteurs sont excellents et tout, mais parfois vous voulez partager de la musique avec d’autres personnes, et passer des écouteurs autour d’une fête peut devenir gênant. Avec l’avènement des haut-parleurs intelligents, il n’a jamais été aussi facile de remplir votre maison avec vos morceaux de choix, et il existe de nombreux modèles à choisir.

Google Home Max

Au lancement, le Google Home Max était difficile à recommander à tous ceux qui semblaient avoir un budget en raison de son PDSF de 400 $. C’était tellement cher, Ryan l’a appelé “un projet de vanité pour Google” dans sa revue. La chose pourrait cependant remplacer une configuration stéréo haut de gamme, avec son excellent son et son volume de remplissage. Depuis lors, il y a eu une baisse permanente des prix de 100 $ – et bien que 300 $ soient toujours chers, il n’est plus manifestement ridicule de suggérer qu’une personne ordinaire pourrait en acheter un.

À la craie ou au fusain, le Home Max a un design traditionnellement sobre de Google qui s’intégrera bien dans la plupart des décors. La chose a cinq microphones, donc elle peut toujours capter vos cris de “Hey Google” lorsque vous avez de la musique. Il peut lire des morceaux via Wi-Fi à partir de n’importe quelle application à laquelle vous pouvez penser, et il y a une entrée auxiliaire pour connecter la source de musique non intelligente de votre choix (une platine, par exemple). Si vous êtes un fou de la hi-fi, vous pouvez en associer deux pour une configuration stéréo extrêmement coûteuse, mais même une seule sera probablement la meilleure expérience audio intelligente que vous ayez jamais eue.

Où acheter Google Home Max:

JBL Link View

Ce n’est pas aussi beau que les produits concurrents de Lenovo ou de Google, mais cette liste est entièrement consacrée à l’audio, et le JBL Link View est le meilleur affichage intelligent que vous pouvez obtenir en ce moment. Dans sa critique, Rita a cité le “son enveloppant et le punch” de l’unité, et vous pouvez vraiment sentir la chose gronder avec des basses. Les haut-parleurs sont puissants, avec une belle séparation stéréo.

Les looks sont un point sensible, cependant, avec la conception ovulaire du Link View se situant quelque part entre piéton et carrément laid. Cependant, il a récemment vu de grandes remises et il est souvent disponible pour une fraction de son PDSF de 300 $.

Où acheter JBL Link View:

Autres

Bien qu’il ne dispose que de la fonctionnalité Assistant lorsqu’il est connecté au Wi-Fi, le haut-parleur Sonos Move équipé de Bluetooth est une option portable puissante pour ceux qui sont déjà investis dans l’écosystème Sonos. Vous pouvez en acheter un pour 399 $. Le Harman Kardon Citation One est comme un Google Home, mais plus premium. Il comprend l’Assistant Google et son sac d’astuces, et sa taille et sa forme sont même vaguement similaires. C’est plus cher, cependant, et cela sonne nettement mieux, avec un ton chaud global et un son clair sur tout le spectre de fréquences. Il existe également des haut-parleurs Link non intelligents JBL; le Link 20 ressemble beaucoup à la Link View pour beaucoup moins d’argent. Le Nest Hub Max de Google ne sonne pas aussi bien que la vue JBL Link, mais c’est un meilleur affichage et il a toujours un haut-parleur assez robuste.

Comme nous l’avons dit au sommet, il existe une tonne d’excellentes options audio pour les personnes technologiquement inclinées, d’autant plus que ces catégories de produits relativement jeunes continuent de mûrir. J’espère que cette liste a facilité vos décisions d’achat.