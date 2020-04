Les meilleurs films, émissions de télévision, livres et musique que nous écoutons isolément

Source: Android Central

Mars ressemblait plus à un an qu’à un mois. Cette année a ressemblé à une décennie. Nous sommes tous coincés à l’intérieur avec beaucoup de temps supplémentaire pour réfléchir et s’inquiéter, oui, mais aussi consommer. Voici les films, la musique, les émissions de télévision et les livres que nous apprécions en ce moment. Et lorsque vous avez terminé avec cette liste, faites-nous savoir quel divertissement vous appréciez en ce moment.

Je suis d’abord tombé amoureux du livre (non, je ne suis pas arrogant) quand il est sorti en téléchargement gratuit, puis quand j’ai vu l’affiche dans mon Alamo Drafthouse local, j’ai été excité. Pour moi, c’était l’un de ces rares films qui ont rencontré ou dépassé le livre. Je pense que c’est particulièrement pertinent maintenant, car il s’agit d’une personne isolée tirant le meilleur parti de ce qu’elle a et survivant malgré de fortes difficultés. Et surtout, il a une fin heureuse (spoilers).

-Jeramy Johnson

Être coincé à la maison signifie que j’ai le temps de revisiter la trilogie du Hobbit de près de 8 heures, et je l’aime en fait la deuxième fois. Bilbo, Gandalf, les nains et l’ensemble de la distribution sont excellents, tout comme la narration et même si vous êtes un inconditionnel de Tolkien, vous serez toujours au bord de votre siège. Oui, je sais qu’il n’est pas 100% fidèle au livre mais je sais aussi que c’est 100% divertissant, et c’est ce qui m’importe.

-Jerry “Gollum” Hildenbrand

Je suis toujours d’humeur à faire de bons triomphes sur l’action diabolique dans le meilleur des cas, et une aventure Disney animée avec un robot de soins de santé semblait juste la chose parfaite à planifier pour ce week-end. Je l’ai regardé il y a quelques années, mais il n’y a rien de mal à un rafraîchissement.

-Michael Allison

Knives Out est un polar où nous apprenons le polar au premier acte. Ce qui suit est une comédie sombre et folle qui montre jusqu’où les gens sont prêts à aller pour garder ce qu’ils pensent être le leur. L’intrigue, la trahison, l’humour noir et la meilleure impression de Foghorn Leghorn de Daniel Craig vous divertiront à coup sûr. Ana de Armas (Blade Runner 2049) est une performance exceptionnelle.

Il n’est pas encore disponible sur un service de streaming, mais il est disponible à la location ou à l’achat. Et je suggère vraiment d’acheter sur celui-ci.

-Matt Stanley

Andrew Myrick

À première vue, cela ressemblait à une autre série digne d’un meme dont tout le monde flipperait. Et d’accord, tout le monde paniquait, mais pour une bonne raison. Il y a des rebondissements que vous pouvez voir venir, puis quelque chose d’autre se produit qui vous surprend. Il est absolument fascinant de voir ce côté du monde et d’en savoir plus sur l’expansion de l’entreprise “big cat” aux États-Unis. Et oui, j’ai déjoué tous les épisodes.

Carli Velocci

Tiger King pourrait être le parfait documentaire Netflix, un vrai crime. Il a tout: un aperçu d’une sous-culture dont beaucoup ne connaissent peut-être pas, de petites querelles qui se transforment en tentative de meurtre, des luttes intestines, des animaux, des rebondissements, des sectes, une course présidentielle et une musique country médiocre sur les tigres.

La série limitée de huit épisodes suit l’histoire de Joseph Schreibvogel Maldonado-Passage – alias Joe Exotic – alors qu’il dirige son zoo privé et sa collection de gros chats dans l’Oklahoma rural et les nombreux personnages qu’il rencontre. Cela comprend Carole Baskin, propriétaire d’un sanctuaire pour gros chats en Floride, qui devient la cible de l’obsession de Joe dans un complot de meurtre pour compte. Elle a peut-être également tué son mari, mais ce n’est même pas le complot central de la série.

Bien que les cinéastes semblent incapables de séparer leur propre obsession de cette distribution de personnages avec leur objectif fixé d’exposer le commerce des gros félins aux États-Unis, ils ont tout de même créé une aventure vraiment sauvage dans un monde rempli d’ego. C’est addictif et vous guidera à travers les huit épisodes si rapidement que vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes coincé à l’intérieur depuis des jours.

Joe Maring

Je ne suis pour l’instant qu’un épisode de Tiger King, mais je suis déjà accro et j’ai hâte de grimper les six épisodes restants de cette nouvelle série limitée sur Netflix. Du même studio derrière l’excellent documentaire Fyre, Tiger King plonge dans le monde de la possession de gros chats exotiques (quelque chose que je ne savais même pas être une chose) – en particulier autour d’un homme appelé “Joe Exotic”. Il y a des seigneurs de la drogue, des tentatives de meurtre, des sectes, vous l’appelez. C’est un sujet de niche et ne devrait pas fonctionner aussi bien qu’il le fait, mais encore une fois, Netflix prouve qu’il est le roi en matière de dépendance aux documentaires.

The Good Place est un autre spectacle drôle mais touchant qui se concentre sur la rédemption, l’amitié et la création d’un monde meilleur. Je pense que ce sont tous de bons messages en ce moment. Le bonus est qu’il a un timing d’écriture, d’acteur et de comédie fantastique.

-Jeramy Johnson

Si vous ne regardez pas déjà Castlevania, vous manquez l’un des meilleurs spectacles que Netflix a à offrir en ce moment. L’animation est impeccable, les personnages sont intéressants et il n’y a jamais un moment ennuyeux. C’est dommage que les saisons soient si courtes, mais cela ne fait que des épisodes très ciblés qui laissent peu de place à un remplissage inutile. Il a le fils à moitié vampire de Dracula combattant aux côtés d’un chasseur de monstres et d’un magicien contre les forces démoniaques de l’enfer. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

-Jennifer Locke

Un chef pirate français se transforme en un power ranger invisible pour affronter un dinosaure qui est également un pirate à Edo-Japon dans le dernier épisode et c’est juste le genre de plaisir nécessaire pour se détendre le week-end. La série est actuellement sur son arc Wano Country, le point de départ idéal pour les nouveaux arrivants (avec des récapitulations abondantes dans les épisodes juste avant la consternation des anciens) alors qu’elle s’incline vers son apogée.

-Michael Allison

Loathe – je l’ai laissé entrer et il a tout pris

Le nouvel album de Loathe capture tout ce que j’aime du métal moderne. Il s’éloigne un peu des racines plus metalcore du groupe dans un son mélancolique plus envoûtant qui crie parfois Deftones, avec de nombreux moments dégoûtants et lourds. Chaque morceau m’a saisi, et c’est un candidat facile pour mon album préféré de l’année.

-Hayato Huseman

Dua Lipa – Physique

Je vais deviner, je suis fan de Dua Lipa. L’énergie dans ses chansons ne peut jamais manquer d’être une source d’énergie de récupération. De nouvelles règles l’ont fait en 2017, l’électricité l’a fait en 2018 et la physique le fait maintenant en 2020.

-Michael Allison

Ashe – Morale de l’histoire: Chapitre 1

J’ai découvert Ashe quand j’ai découvert qu’elle allait faire une tournée avec AJR lors d’un concert plus tard cette année (qui sera probablement annulé 🙃), et voulant me familiariser avec sa musique avant ledit concert, j’ai plongé dans son EP qui est sorti en 2019. L’EP entier est fondamentalement Ashe parlant de son divorce, avec Moral of the Story étant la chanson qui devient particulièrement personnelle et augmente vraiment les émotions. Il y a tellement de cœur et d’honnêteté dans ces chansons, sans parler de la voix exceptionnelle. Une fois que vous avez fini d’écouter le chapitre 1, rendez-vous service et consultez le chapitre 2. Vous me remercierez plus tard.

-Joe Maring

Source: Amazon

Nous sommes en 2021, l’Angleterre a été dépassée par une dictature tyrannique et depuis une vingtaine d’années, une peste non identifiée a rendu les humains infertiles.

Mis à part la politique, c’est un excellent livre. Le narrateur (qui se trouve être un cousin du dirigeant maléfique de l’Angleterre) et un groupe politique quasi militaire appelé les cinq poissons tentent de ramener la vie normale sans tyran à la barre, mais la civilisation a peu d’intérêt parce que tout le monde sait que l’humanité sera bientôt éradiquée.

C’est une excellente lecture avec un lien étrange avec ces temps difficiles.

_ -Jerry Hildenbrand_

Source: Amazon

Carry The Ocean est une douce romance entre deux personnages neuro-atypiques qui s’efforcent de surmonter leurs accrochages avec la vie quotidienne avant de pouvoir s’entendre. Je ne fais que 50 pages, donc je ne peux pas en dire plus. J’espère que ça finira bien, mais je ne jette pas un coup d’œil.

-Michael Allison

