Les meilleurs films et émissions de télévision pandémiques à diffuser

Plus tôt cette semaine, l’Organisation mondiale de la santé a finalement qualifié l’épidémie actuelle de coronavirus de pandémie mondiale. En conséquence, de plus en plus de personnes restent à la maison. Certains sont malades de ce virus, tandis que d’autres ne font que minimiser leur contact avec le monde extérieur afin de rester en bonne santé. Cela peut durer des semaines, voire des mois. En conséquence, beaucoup d’entre eux se tournent vers les services de streaming pour passer le temps. Ironiquement, les films et émissions de télévision pandémiques sont de plus en plus populaires sur ces services.

Donc, si vous êtes à la maison et que vous voulez voir des représentations fictives divertissantes d’une épidémie massive de virus, lesquelles devriez-vous regarder? Voici nos choix pour les meilleurs films et émissions de télévision pandémiques ainsi que quelques mentions honorables. Tous sont disponibles via Netflix, Hulu ou Amazon Prime Video (certains d’entre eux doivent être loués ou achetés)

Meilleurs films et émissions de télévision sur la pandémie

1. The Andromeda Strain (Louer ou acheter via Amazon Video)

Le film de 1971, basé sur le roman de Michael Crichton, a été l’un des premiers films sur la pandémie des temps modernes. Certes, le virus au centre de l’histoire vient de l’espace. Un satellite, contaminé par un organisme étranger, s’est écrasé dans une petite ville déserte du Nevada. Cela tue presque tout le monde dans la ville. Le reste du film est une course pour contenir et détruire le virus par une équipe de chercheurs. C’est un peu démodé mais certaines scènes semblent très opportunes en ce moment.

2. Nuit des morts-vivants (gratuit avec la vidéo Amazon Prime)

Le film d’horreur de 1968 du réalisateur George A. Romero est devenu la pierre angulaire de tous les autres films de zombies qui ont suivi. Les zombies n’étaient plus des créatures surnaturelles, mais des êtres humains qui étaient ressuscités des morts, soit par les radiations d’un satellite, soit par la morsure d’un autre zombie. Il a à peu près transformé tout le genre de l’horreur et est encore un autre exemple d’un premier exemple de films pandémiques.

3. 28 jours plus tard (gratuit avec Hulu)

Quand un film zombie n’est-il pas un film zombie? La réponse est ce film de 2002, écrit par Alex Garland et réalisé par Danny Boyle. Un virus créé dans un laboratoire se propage dans la population britannique. Il provoque une rage massive chez une personne quelques secondes après avoir été frappé par une goutte de sang infecté. 28 jours après l’épidémie, tout le pays est presque anéanti et un petit groupe de survivants doivent traverser le chaos.

4. Série de films Resident Evil (louer ou acheter via Amazon Video)

La même année que 28 jours plus tard, nous avons obtenu cette entrée plus exagérée dans notre liste de films pandémiques. Basé (un peu vaguement) sur la série de jeux Capcom, le film montre comment le virus T infecte un laboratoire secret de la sinistre Umbrella Corporation. Une équipe militaire est envoyée pour découvrir ce qui s’est passé, avec des résultats prévisibles. Le premier film est disponible à la location ou à l’achat via Amazon Video. Netflix propose les trois prochains films de cette série, Apocalypse, Extinction et Afterlife. Les deux derniers films, Retribution et The Final Chapter sont disponibles à la location ou à l’achat sur Amazon Video.

5. Épidémie (gratuite via Netflix)

Ce film de 1995 est actuellement le 6e film le plus populaire à diffuser sur Netflix. Il est facile de voir pourquoi. En Afrique, quelqu’un ramasse le mauvais singe et l’amène aux États-Unis. Ce singe se trouve avoir un virus hautement mortel qui pourrait anéantir tout le pays, et peut-être le monde. Dustin Hoffman dirige un casting de stars en tant que scientifique qui dirige l’équipe pour lutter contre cette éventuelle pandémie.

6. Contagion (louer ou acheter via Amazon Video)

Plus d’une décennie après la sortie d’Outbreak en salles, le réalisateur Steven Soderberg nous a peut-être donné le regard le plus réaliste sur ce à quoi pourrait ressembler une pandémie massive. Un autre casting de stars, dont Matt Damon, Gwyneth Paltrow et Kate Winslet, incarne des personnages qui doivent faire face à cette épidémie d’un virus aérien à la fois très contagieux et très meurtrier. C’est de loin le meilleur des films pandémiques les plus réalistes.

7. Confinement (gratuit via Netflix)

Cette courte série d’une saison, diffusée à l’origine sur le réseau CW, semble maintenant très opportune. Un virus avec un taux de mortalité de 100% sort à Atlanta, et le gouvernement décide de contenir et de couper complètement une grande partie de la ville pour éviter une épidémie massive.

8. La zone chaude (louer ou acheter via Amazon Video)

Cette série limitée en six parties du National Geographic est un regard quelque peu fictif sur l’épidémie très réelle de 1989 du virus Ebola. Julianna Margulies est le chef de file de cette série, qui montre à quel point nous sommes arrivés à ce que ce virus mortel se propage dans la population principale.

9, La souche

Cette série FX combine une émission de télévision pandémique avec des légendes de vampires. Co-créé par Guillermo del Toro, il commence par un vol d’avion qui arrive sur le tarmac de l’aéroport JFKA avec presque tout le monde à bord mort. Les choses empirent, bien pire, à partir de là. La série a duré quatre saisons et a certainement un aspect et une sensation plus gothiques par rapport aux films et émissions de télévision pandémiques, tout en étant très divertissant.

10. Opérateurs (gratuits via Netflix)

Avant d’être James T. Kirk, Chris Pine a réalisé ce film de 2009 qui se déroule principalement après une pandémie pseudo-grippale aviaire qui a anéanti la majeure partie de l’humanité. Pine et un petit nombre de survivants voyagent à travers les États-Unis et essaient d’éviter d’être infectés par d’autres transporteurs.

11. Le dernier navire (gratuit via Hulu)

Vous voulez de l’action dans vos émissions télévisées pandémiques? La série TNT The Last Ship est celle que vous devriez regarder. Un destroyer de l’US Navy et son équipage sont au centre de cette série de cinq saisons. Ils découvrent que le reste du monde a été frappé par un virus qui a tué la majorité de la population. L’équipage doit rester en vie afin d’aider les scientifiques à trouver un remède pour sauver le reste de la race humaine.

12. The Omega Man (Louer ou acheter via Amazon Video)

On revient aux classiques avec ce thriller de 1971. Un fléau causé par la guerre biologique efface la plupart des humains, le personnage de Charlton Heston joue un scientifique qui a décidé de s’injecter un vaccin non testé. La bonne nouvelle, c’est que ça marche. La mauvaise nouvelle est qu’il vit maintenant dans un monde presque vide, à l’exception des pestes mutés qui sortent la nuit pour l’attaquer. Ce film est basé sur le roman I Am Legend de 1954 de Richard Matheson. Will Smith a ensuite joué dans une autre adaptation cinématographique en 2007 qui a conservé le titre du roman.

Mentions honorables

Voici quelques-uns des autres films et émissions de télévision pandémiques que vous pouvez diffuser et qui ne figurent pas sur la liste:

Aube des morts – Ce remake de 2004 de l’épopée des zombies de George Romero est remarquable pour être l’un des premiers films avec le thème des «zombies rapides».World War Z – Une épopée d’action zombie à gros budget, ce film de 2013 avec Brad Pitt devient plus sérieux dans le dernier tiers alors qu’il essaie de développer un traitement pour la pandémie des morts-vivants.The Walking Dead et la peur The Walking Dead – Si vous êtes coincé à la maison, il est peut-être temps de regarder (ou dans de nombreux cas de revoir) la franchise télévisée pandémie de zombies qui a frappé le grand public.Nation Z et Black Summer – Deux autres séries de zombies sont disponibles sur Netflix. Z Nation est un peu plus humoristique et satirique, tandis que son prequel Black Summer est bien plus une série.Pandémie: comment prévenir une épidémie – Cette série documentaire Netflix sur les efforts réels des scientifiques pour lutter contre les pandémies a été abandonnée au début de 2020. Regarder cette série semble maintenant presque pittoresque, mais elle contient encore beaucoup d’informations intéressantes.Shawn des morts – Vous voulez rire avec votre pandémie de zombies? Direct Edger Wright nous a présenté la meilleure comédie zombie, et peut-être la meilleure comédie d’horreur de tous les temps, en 2004.