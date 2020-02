Studio Ghibli Inc.

Le Studio Ghibli est l’un des studios d’animation les plus renommés au monde. Il a repoussé les limites de l’animation depuis sa création en 1985 et nous a donné des chefs-d’œuvre comme Spirited Away, Princess Mononoke et bien d’autres. Le catalogue du studio se compose de 22 longs métrages d’animation, dont 21 arrivent pour la première fois sur des services de streaming. Netflix sera le premier à héberger les films bien-aimés pour toutes les régions en dehors des États-Unis, du Canada et du Japon, à partir de février 2020. HBO Max, d’autre part, les ajoutera à sa bibliothèque lors de ses débuts aux États-Unis en avril .

Presque tous les films Ghibli sont merveilleux et se déplacent à leur manière et vous devriez tous les regarder si vous en avez le temps. Cependant, si vous n’êtes pas familier avec ce que le studio japonais a à offrir, nous avons sélectionné dix films à voir absolument pour les nouveaux téléspectateurs. Sans plus tarder, voici les meilleurs films Ghibli sur Netflix et HBO Max.

Les meilleurs films Studio Ghibli sur Netflix et HBO Max

Note de l’éditeur: Tous les films de la liste ne conviennent pas aux jeunes téléspectateurs. Veuillez vérifier leur évaluation dans votre pays respectif pour plus d’informations.

1. Spirited Away

Disponible sur Netflix: 1er mars

Studio Ghibli Inc.

Un mauvais virage sur une route de campagne conduit Chihiro et sa famille dans ce qui semble être un parc à thème abandonné. Parmi les étranges bâtiments vides, ses parents tombent sur un étal de nourriture abandonné. Ils se gorgent de plats fraîchement préparés malgré les protestations de leur fille, qui les transforme soudain en porcs. Il devient vite évident que la famille a erré dans le royaume du kami. Alors que les esprits et les dieux émergent au crépuscule, déterminés à trouver de l’aide pour les parents, Chihiro les suit dans l’inconnu.

Spirited Away est surréaliste, enchanteur et vivant. C’est un chef-d’œuvre à la fois d’animation et de narration. Chaque image est pleine de détails méticuleux, vous entraînant loin dans ce royaume d’un autre monde. Mais le film n’est pas seulement un exercice de style et de maîtrise technique. C’est un récit touchant de la maturité pleine de personnages étranges mais charmants. Il s’agit sans aucun doute de l’une des meilleures, sinon des meilleures œuvres du légendaire réalisateur Hayao Miyazaki et du Studio Ghibli.

2. Princesse Mononoke

Disponible sur Netflix: 1er mars

Studio Ghibli Inc.

Il est facile de peindre le monde en larges coups de pinceau en noir et blanc, mais il est beaucoup plus difficile de décrire les luttes de survie de deux groupes différents avec empathie et compréhension. Néanmoins, c’est exactement ce que Hayao Miyazaki a réalisé avec la princesse Mononoke. L’équilibre entre le monde humain et la nature a été rompu. Une ville minière s’industrialise rapidement et coupe des forêts, ce qui met en colère les dieux et les esprits qui y résident. Le protagoniste Ashitaka se retrouve au milieu de ce conflit, alors qu’il essaie de voir avec «les yeux dégagés de haine». C’est facilement l’un des meilleurs films du Studio Ghibli sur Netflix.

La princesse Mononoke est à des lieues au-dessus du film d’animation typique avec un message environnementaliste. Ce n’est pas moralisateur. Il s’agit plutôt d’un conte moralement complexe avec des personnages ambivalents. Tout comme de nombreux autres films de Ghibli, il mélange la mythologie japonaise et la propre imagination de Miyazaki pour créer un monde magique qui parle néanmoins à notre réalité actuelle.

3. Château en mouvement de Hurlement

Disponible sur Netflix: 1er avril

Studio Ghibli Inc.

Sophie vit la vie tranquille d’un fabricant de chapeaux jusqu’à ce qu’elle croise un jour un sorcier et une sorcière. Mais alors que Howl est gentil et protecteur, la sorcière des déchets la maudit. Sophie se transforme en une femme de 90 ans et le sort l’empêche de parler à personne du sort qui lui est arrivé. Pourtant, Sophie ne cède pas au désespoir. Elle sort de la ville, remontant lentement mais sûrement les collines environnantes à la recherche du mystérieux château de Howl.

Howl’s Moving Castle est l’un des films les plus féeriques de Ghibli. Librement inspiré d’un roman de Diana Wynne Jones du même nom, le film évoque un émerveillement enfantin. Ses paysages tentaculaires, sa grande architecture magique et son château steampunk sont chacun des chefs-d’œuvre à part entière. Certes, l’intrigue peut être un peu difficile à suivre à certains moments, mais la distribution de personnages colorés fait plus que compenser. C’est une expérience magique pleine d’imagination et d’aventure.

4. Service de livraison de Kiki

Disponible sur Netflix: 1er février

Studio Ghibli Inc.

Toutes les histoires ne doivent pas être une aventure épique pour être captivantes. Kiki est une sorcière de 13 ans qui quitte la maison pour vivre seule pendant un an. Accompagnée uniquement de son chat, elle choisit la belle ville balnéaire de Koriko comme nouvelle maison. Nous la suivons lorsqu’elle s’installe, fait la connaissance des résidents et crée sa propre entreprise de livraison. Mais même si Kiki est excitée et se fait rapidement des amis, être isolé et loin de chez soi n’est pas toujours facile.

Le service de livraison de Kiki est un charmant film tranche de vie. Il raconte une histoire de la maturité relatable et émouvante qui est rendue encore meilleure par sa simplicité. Il explore les luttes et le doute de soi que nous éprouvons tous lorsque nous faisons nos premiers pas dans le monde réel et comment nous pouvons les surmonter. C’est certainement l’un des films les plus sains de Ghibli – malgré certains de ses moments tristes et calmes, il dégage à la fin un optimisme qui sera certainement contagieux.

5. Nausicaa de la vallée du vent

Disponible sur Netflix: 1er mars

Studio Ghibli Inc.

Avant la princesse Mononoke et même avant la création officielle du Studio Ghibli, il y avait Nausicaa de la vallée du vent. Il s’agit de l’un des premiers films d’animation de Miyazaki, adapté de son propre manga du même nom. Il a plusieurs des mêmes thèmes anti-guerre et environnementalistes présents dans Princess Mononoke. Cependant, il est distinctement différent grâce à son cadre de science-fiction dystopique qui rappelle les romans de Dune.

L’héroïne titulaire, la princesse Nausicaa, vit dans la vallée du vent, mais se promène souvent dans la jungle toxique voisine. La forêt et tout ce qu’elle contient semblent être toxiques pour les humains, tandis que ses profondeurs fourmillent de gigantesques créatures ressemblant à des insectes. Il devient vite évident que la jungle toxique existe en raison d’une guerre passée dévastatrice qui a empoisonné le paysage. Nausicaa n’a cependant pas peur. Elle essaie de trouver le meilleur chez les humains et les bêtes. L’intrigue peut parfois être un peu compliquée parce que les multiples chapitres du manga ont dû être regroupés dans un long métrage, mais Nausicaa est un film étonnant et émotionnel malgré tout.

6. Mon voisin Totoro

Disponible sur Netflix: 1er février

Studio Ghibli Inc.

Il y a peu de personnages animés aussi emblématiques que Totoro – un esprit boisé énorme mais câlin. Il est découvert et lié d’amitié par les sœurs Satsuki et Mei. Leur famille a récemment déménagé dans un ancien chalet de campagne, afin que leur mère puisse recevoir un traitement pour une maladie inconnue dans un hôpital voisin. La maison et ses environs s’avèrent magiques dès l’instant où les filles entrent. Le chalet semble être habité par de minuscules esprits de suie. Curieux, Mei les suit un jour dans la forêt pour retrouver l’étrange mais aimable Totoro. Ils forment une amitié improbable qui ne peut que conduire à des aventures enchanteresses.

Mon voisin Totoro est un autre classique du Studio Ghibli. Il ne suit pas la structure typique en trois actes, mais laisse plutôt son histoire se dérouler naturellement. Cela peut ne pas plaire à tout le monde, mais c’est l’une des plus grandes forces du film. Mon voisin Totoro nous permet de voir à travers les yeux d’un enfant – avec un sentiment d’innocence, de curiosité et d’émerveillement.

7. L’histoire de la princesse Kaguya

Disponible sur Netflix: 1er mars

Studio Ghibli Inc.

S’il y a un film qui contraste fortement avec le reste du catalogue Ghibli, c’est The Tale of Princess Kaguya. Réalisé par le co-fondateur de Studio Ghibli Isao Takahata, le film a un style artistique expérimental très distinct. Il est assez minimaliste, ressemblant à un croquis peint à l’aquarelle – un choix que Takahata a délibérément fait pour ne pas distraire de l’histoire émotionnelle.

Kaguya est une fille miniature mystique. Elle est découverte dans une tige de bambou brillante par un coupe-bambou sans enfant. Il croit instantanément qu’elle est d’origine divine et la ramène chez elle, où lui et sa femme emmènent Kaguya et l’élever comme leur propre. Elle grandit rapidement et ne se distingue bientôt presque plus des autres enfants de son village. Cependant, ses parents adoptifs pensent qu’elle est destinée à être une princesse. Alors qu’elle grandit, Kaguya est obligée d’abandonner à contrecœur sa précédente vie insouciante et d’essayer de remplir son rôle.

Le conte de la princesse Kaguya est magnifique à la fois visuellement et narrativement. Son animation coule comme une peinture en mouvement, tandis que son histoire dévastatrice et émotionnelle nous rappelle la nature transitoire de la vie humaine. C’est une œuvre d’art impressionnante, que tout le monde devrait voir au moins une fois.

8. Château dans le ciel

Disponible sur Netflix: 1er février

Studio Ghibli Inc.

Machines volantes Steampunk, pirates de l’air et poursuite du ciel sauvage – Castle in the Sky est l’un des films d’aventure les plus simples de Studio Ghibli. Tout commence lorsque Sheeta flotte littéralement du ciel, sauvée par les pouvoirs magiques imprégnés de son amulette. Elle est découverte par un jeune garçon nommé Pazu qui lui propose gracieusement de rester chez lui pendant qu’elle se rétablit. Pazu partage la légende d’une ancienne ville flottante avec son visiteur. Mais avant de pouvoir entreprendre un voyage à sa recherche, ils sont attaqués par des pirates de l’air qui recherchent le pendentif mystique de Sheeta.

Castle in the Sky est une aventure vivante et passionnante. Ce n’est peut-être pas aussi allégorique ou mystérieux que d’autres œuvres de Miyazaki, mais il présente toujours des visuels magnifiques de signature de Studio Ghibli, une histoire follement imaginative et des personnages amusants. C’est tout ce que vous voudriez d’un film d’aventure sur la découverte d’une civilisation perdue, et cela gardera votre attention à chaque image.

9. Quand Marnie était là

Disponible sur Netflix: 1er avril

Studio Ghibli Inc.

Anna est une fille solitaire de 12 ans qui a du mal à se connecter aux autres, y compris à ses parents nourriciers. Après une crise d’asthme inquiétante, elle est envoyée vivre chez des parents à la campagne sur recommandation de son médecin. Même dans cette petite communauté, cependant, sa nature introvertie et retirée rend difficile la formation d’amitiés et la confiance en de nouvelles personnes. Jusqu’à ce qu’elle rencontre Marnie – une fille vivante qui vit dans un manoir de l’autre côté du lac de la ville.

Quand Marnie était là est écrit et réalisé par Hiromasa Yonebayashi qui nous a également apporté un autre film récent de Ghibli, The Secret World of Arrietty. C’est une histoire sentimentale de découverte de soi et d’amitié, imprégnée d’éléments de mystère et de fantaisie. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un film de Miyazaki, il porte tous les signes révélateurs d’une aventure immersive et captivante du Studio Ghibli qui vous gardera investi émotionnellement du début à la fin.

10. Murmure du cœur

Disponible sur Netflix: 1er avril

Studio Ghibli Inc.

Whisper of the Heart est beaucoup plus ancré dans la réalité que la plupart des films du Studio Ghibli, mais c’est sa force, pas sa faiblesse. Il suit Shizuku, un étudiant de 14 ans – un écrivain en herbe et un amoureux des livres qui visite la bibliothèque assez souvent. Un soir, elle découvre que tous les livres qu’elle emprunte ont déjà été vérifiés par un garçon nommé Seiji. Il se révèle être un de ses camarades de classe et bien qu’elle le trouve ennuyeux au début, ils découvrent rapidement qu’ils ont plus en commun que prévu.

Whisper of the Heart est un classique Ghibli sans prétention. Il dépeint la vie d’adolescent et ses épreuves honnêtement, sans condescendance. Il nous donne un aperçu de la vie quotidienne des étudiants japonais, mais ses thèmes franchissent les barrières culturelles. Le film explore délicatement la romance adolescente mais se concentre sur les rêves et les aspirations et le vrai travail nécessaire pour les réaliser. C’est une montre incontournable pour les fans de Ghibli et les nouveaux téléspectateurs.

Ce sont nos meilleurs choix pour les meilleurs films Studio Ghibli sur Netflix et HBO Max. Quel est votre film Ghibli préféré? Faites le nous savoir dans les commentaires.