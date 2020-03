Les meilleurs films sur Netflix (décembre 2019)

Netflix est toujours le plus grand service de streaming vidéo premium au monde, avec plus de 150 millions d’abonnés. Cependant, sa bibliothèque de contenu massive peut parfois être un peu intimidante. Il peut être difficile de trouver quoi regarder sur Netflix. Heureusement, nous travaillons depuis longtemps pour publier de nombreux guides sur ce qui est sur Netflix. Cependant, nous avons pensé qu’il serait également utile de faire une fonctionnalité qui offre également un résumé rapide de ce qu’il faut regarder sur Netflix. Voici un aperçu des meilleurs films sur Netflix en ce moment.

Après avoir consulté cette liste rapide de nos dix favoris, rendez-vous au bas de l’article pour un aperçu de genres plus spécifiques comme les westerns, les comédies et bien plus encore.

Plus intéressé par les séries et les spectacles? Consultez notre guide des meilleurs spectacles sur Netflix. Vous cherchez simplement les nouveautés sur Netflix? Allez ici.

Les meilleurs films sur Netflix

Les meilleurs films sur Netflix – Action

Avengers: Infinity War

L’univers cinématographique Marvel a mis 10 ans et 19 films pour atteindre la première partie de son histoire finale. Sorti en 2018, Avengers: Infinity War oppose presque tous les super-héros du MCU, y compris Iron Man, Hulk, Captain America, Black Panther, les Gardiens de la Galaxie et plus contre Mad Titan, Thanos. Ce gars collectionne les six Infinity Stones pour que quand il les a tous, il puisse claquer des doigts pour tuer la moitié de la population de l’univers (tout cela est dans une bonne cause, du moins selon Thanos). Les Avengers veulent l’empêcher de faire le gros cliché, et nous pouvons voir certaines des plus grandes séquences d’action de super-héros de tous les temps, et tout cela mène à. . . bien, nous ne le gâcherons pas.

Le Chevalier Noir

Alors que l’écrivain-réalisateur Christopher Nolan a commencé sa trilogie de films Batman avec Batman Begins en 2005 (également sur Netflix), The Dark Knight est un effort bien supérieur. Sorti en 2008, ce film traite de l’idée que la lutte contre le crime peut devenir si toxique qu’elle pourrait en fait transformer ces héros en méchants. C’est la déclaration évidente du procureur du district de Gotham City, Harvey Dent. Cependant, on pourrait en dire autant de Bruce Wayne / Batman, car il fera tout, y compris la violation de la vie privée des citoyens de Gotham, pour éliminer le Joker. Heath Ledger a reçu un Academy Award à titre posthume pour avoir joué le Clown Prince of Crime en tant qu’anarchiste total.

Pour plus des meilleurs films d’action Netflix, consultez notre guide complet des films d’action.

Les meilleurs films sur Netflix – Comédie

Monty Python et le Saint Graal

Après avoir rassemblé un culte pour leur travail sur la comédie de la BBC, Flying Circus de Monty Python et un film basé sur celui-ci, ce groupe de comédiens de croquis a époustouflé le public avec leur premier film original. Monty Python et le Saint Graal de 1975 restent l’un des films les plus drôles jamais réalisés. Si vous ne l’avez jamais regardé, préparez-vous à commencer à citer une tonne de ses lignes. C’est peut-être le meilleur film jamais réalisé sur le mythe du roi Arthur, et cela en dit long.

Vous pouvez suivre les travaux antérieurs du groupe sur Netflix, qui diffuse l’intégralité de la série télévisée Flying Circus de Monty Python. Assurez-vous également de regarder un autre grand film, Life of Brian de Monty Python.

À tous les garçons que j’ai aimés avant

Netflix a récemment fait grand bruit avec des films originaux de comédie romantique pour jeunes adultes, qui ont transformé ses acteurs en grands succès sur les réseaux sociaux. Peut-être que le meilleur film de cette catégorie est To All The Boys Ive Loved Before. Basé sur le livre le plus vendu du même nom, il est sorti sur Netflix en 2018. Il raconte l’histoire d’une adolescente et ses lettres à tous ses béguins secrets passés, mais elle n’a écrit ces notes que pour elle-même. Cependant, ces lettres sortent dans la nature, et elle doit faire face aux retombées.

Le film a peut-être une prémisse mignonne, mais il est rendu plus facile à lire grâce aux performances de Lana Condor, qui interprète la fille de l’écriture de lettres Lara Jean, ainsi que de la jeune star de l’épée masculine, Noah Centineo, qui joue l’un de ses béguins. Vous pouvez consulter la suite récemment publiée de To All The Boys 2: P.S. Je t’aime encore.

Pour plus des meilleurs films pour adolescents Netflix, consultez notre guide complet des films pour adolescents.

Les meilleurs films sur Netflix – Drame

Monstres

Ce film 2019 devient de plus en plus populaire sur Netflix, et il est facile de comprendre pourquoi. Il se concentre sur une fille de sept ans qui a été gardée dans une maison abandonnée toute sa vie par son père. Au début, vous pourriez penser que le père est fou ou violent. Cependant, à mesure que le film progresse, nous voyons qu’il pourrait y avoir une grande raison pour laquelle il veut garder sa fille loin du monde extérieur.

Boîte à oiseaux

Considérez ce clin d’œil de Netflix à Un endroit calme. Au lieu de marcher sur la pointe des pieds et de se taire pour éviter les monstres aveugles, les humains doivent porter les yeux bandés lorsqu’ils sortent. Un seul regard sur ces entités surnaturelles rend les humains fous au point de se suicider.

L’histoire suit Malorie Hayes (Sandra Bullock) et ses deux enfants. Ils se dirigent vers l’aval dans un bateau à rames rempli d’une couverture, de fournitures et de bandeaux. Leur objectif est d’atteindre un sanctuaire, mais le voyage ne sera pas facile.

Pour plus des meilleurs drames Netflix, consultez notre guide des drames Netflix.

Les meilleurs films sur Netflix – Sci-Fi

Atlas des nuages

Adapté d’un roman de David Mitchell du même nom, Cloud Atlas est un film de science-fiction épique mettant en vedette Tom Hanks, Halle Berry et Jim Broadbent. Le film vous fait découvrir les histoires de six personnes apparemment sans lien. Leurs vies se connectent à travers les générations, s’étalant sur cinq siècles et provenant de différents coins du monde. Ce film complexe explore les connexions humaines d’une manière complexe et captivante qu’aucune autre n’a, ce qui en fait l’un des meilleurs films de science-fiction sur Netflix.

Sa

Spike Jonze’s Her est en partie un drame romantique, en partie un festival hipster, avec juste assez de science-fiction saupoudré sur le dessus pour faire cette liste. Il s’agit d’un homme timide (Joaquin Phoenix) qui améliore son assistant virtuel pour qu’il soit artificiellement intelligent. Au fil du temps, il développe une relation amoureuse avec la voix désincarnée de l’IA, qui se nomme Samantha (Scarlett Johansson). Malgré l’absence de tout contact physique, le film est particulièrement intime et fournit un commentaire intéressant sur les relations humaines modernes.

Jonze aurait eu l’idée lors d’une interaction avec un chatbot AI au début des années 2000. Ses débuts de scénariste en solo lui ont valu un Academy Award du meilleur scénario original, ainsi qu’une nomination pour le meilleur film.

Vous pouvez trouver encore plus d’émissions de science-fiction en consultant notre meilleur guide des films de science-fiction Netflix.

Les meilleurs films sur Netflix – Enfants et famille

Indestructibles 2

La suite 2018 des Indestructibles est presque aussi bonne que l’original et est un plaisir à regarder. La suite a lieu immédiatement après l’original, car la super-famille essaie toujours de prouver qu’ils sont nécessaires dans un monde qui se méfie des gens dotés de pouvoirs.

Une équipe riche de frères et soeurs semble vouloir aider à améliorer l’image des super-héros, avec l’aide d’Elastigirl. Cependant, un nouveau méchant veut gâcher ces plans. L’écrivain-réalisateur Brad Bird poursuit l’action pendant que nous faisons connaissance avec un nouveau lot de héros, et nous obtenons des scènes vraiment drôles avec le bébé Jack Jack. C’est certainement l’un des meilleurs films pour enfants sur Netflix que vous pouvez regarder.

Ralph brise l’Internet: Wreck-It Ralph 2

Ralph et Vanellope ne peuvent tout simplement pas arrêter d’avoir des ennuis. Le jeu d’arcade de Vanellope tombe en panne et pourrait être jeté sans pièce de rechange. Le duo dynamique se lance dans une quête pour le trouver en ligne. Nous savons tous qu’Internet n’est pas toujours un endroit agréable, vous ne pouvez donc qu’imaginer les aventures dans lesquelles ils se lancent.

Vous pouvez trouver encore plus de films pour enfants en consultant nos meilleurs films pour enfants et famille sur le guide Netflix.

Beaucoup plus, y compris des comédiens, des films tristes, des émissions pour adolescents et la liste continue

Ce n’est qu’un bref aperçu de ce qui est sur Netflix. Cependant, il y a une tonne de contenu que vous pouvez diffuser sur le service. Voici quelques-uns de nos autres guides Netflix qui méritent d’être consultés: