Il est vrai que le marché des jeux est actuellement saturé de nombreux jeux freemium inférieurs à la normale, en particulier sur mobile. Cependant, nous avons également vu de nombreux grands jeux gratuits lancés ces dernières années. Des jeux de bataille royale aux MOBA en passant par les indies spectaculaires, il y a suffisamment de variété, même pour les joueurs les plus difficiles à satisfaire. Donc, si vous ne voulez pas dépenser d’argent, mais que vous souhaitez profiter de titres de haute qualité et divertissants, voici nos choix pour les meilleurs jeux gratuits sur n’importe quelle plate-forme.

Les meilleurs jeux gratuits sur toutes les plateformes

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste régulièrement au fur et à mesure du lancement de nouveaux jeux passionnants gratuits.

1. DOTA 2

Les MOBA ou les jeux d’arène de combat en ligne multijoueurs sont parmi les jeux les plus divertissants et les plus férocement compétitifs auxquels vous puissiez jouer. DOTA a été le pionnier du genre et son successeur DOTA 2 continue de l’améliorer à ce jour. Ce qui distingue le jeu de Valve de ses concurrents comme League of Legends, SMITE et Heroes of the Storm, c’est qu’il s’agit d’un véritable jeu gratuit. La liste complète de 117 héros est disponible pour tout le monde sans broyer ni payer pour les déverrouillages. Cela signifie que si vous préférez les supports magiques ou les portés percutants, vous pouvez en profiter à tout moment. DOTA 2 a une courbe d’apprentissage abrupte, mais il est addictif et amusant lorsqu’il est joué avec des amis. Il vous donne également accès à des centaines de jeux personnalisés, ce qui en fait l’un des meilleurs et des plus divers jeux gratuits sur PC.

2. CS: GO

S’il existe un jeu de tir à la première personne sur PC par excellence, c’est Counter Strike. La dernière version, CS: GO, est désormais gratuite et meilleure que jamais. Il mélange habilement une stratégie basée sur les objectifs avec une action à indice d’octane élevé, offrant sept modes de jeu. Décontractés ou compétitifs, les matchs CS: GO ne traînent pas et peuvent être appréciés entre amis. Le mode classique oppose deux équipes de cinq dans une course pour désamorcer une bombe ou sauver des otages. Cependant, CS: GO propose également le mode Deathmatch le plus rapide avec des réapparitions instantanées, et a récemment introduit un mode bataille royale appelé Danger Zone. Avec autant de variété et de gameplay passionnant, il ne serait pas exagéré d’appeler CS: GO l’un des meilleurs jeux gratuits auxquels vous pouvez jouer sur PC.

3. Chemin de l’exil

Si vous en avez assez des RPG de dessins animés, ne cherchez pas plus loin que Path of Exile. Ce RPG d’action est sombre, granuleux et le meilleur de tous – entièrement gratuit. Situé dans le royaume fantastique de Wraeclast, Path of Exile offre plus de profondeur que presque tous les autres jeux de son genre. Il existe sept classes de personnages principales qui se ramifient en catégories plus spécialisées. Leurs arbres de compétences sont vastes et peuvent être modifiés et personnalisés pour produire des combinaisons complexes et uniques. Les gemmes, d’autre part, vous permettent d’augmenter les compétences, vous donnant des capacités bouleversantes. Cela ouvre des possibilités infinies et donne au jeu une rejouabilité immense. Pour couronner le tout, Path of Exile peut être apprécié avec des amis ou contre des ennemis dans les courses PvP. Il est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et c’est le meilleur ARPG gratuit auquel vous pouvez jouer.

4. PUBG Mobile et Fortnite

Bien que différents, ces deux jeux ont révolutionné le jeu mobile et ont fait du genre Battle Royale imparable ce qu’il est ensemble. Contrairement à son homologue PC, PUBG Mobile est entièrement gratuit. Il est plus granuleux et réaliste que Fortnite, offrant quatre cartes avec différents terrains. Une centaine de personnes sont larguées d’un avion dans différentes parties de ces cartes. Ils doivent rassembler des armes et des fournitures et tuer tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Vous pouvez relever ce défi en solo ou en groupe de deux ou quatre.

Fortnite partage plusieurs des mêmes caractéristiques, mais il a une esthétique plus colorée et une seule carte. Cependant, son élément le plus unique est la construction. Vous pouvez rapidement jeter des murs et des rampes pour lancer un combat avec des armes à feu en votre faveur, ce qui rend Fortnite créatif, excitant et imprévisible. Néanmoins, les deux jeux sont accessibles et faciles à prendre et à jouer. Fortnite a un avantage sur PUBG Mobile, car il est disponible gratuitement sur presque toutes les plateformes auxquelles vous pouvez penser, y compris toutes les consoles populaires, PC, Android et iOS. Mais, en ce qui concerne les titres de bataille royale mobile, PUBG Mobile et Fortnite sont des pionniers et les meilleurs jeux gratuits de leur genre.

5. Apex Legends

Respawn nous a apporté cette nouvelle version du genre Battle Royale l’année dernière. Apex Legends suit la formule familière de tomber dans une zone, de piller et de tirer, mais elle se démarque de la foule pour deux raisons. Le premier est son action rapide, qui nécessite une prise de décision en une fraction de seconde. Le second est sa liste de héros. Contrairement aux autres jeux du genre, Apex vous permet de choisir parmi douze légendes, chacune avec ses propres capacités uniques. Vous jouez en équipe de trois et vous pouvez jouer des rôles défensifs ou agressifs selon le style de jeu que vous préférez. C’est divertissant, compétitif et l’un des meilleurs jeux gratuits que vous pouvez apprécier sur PC, Xbox et PlayStation.

6. Call of Duty: Warzone

Call of Duty est un nom que tous les joueurs ont entendu. Mais alors que les précédents jeux COD étaient peut-être devenus plutôt périmés, la série a connu une résurgence avec de nouveaux ajouts formidables. Call of Duty: Warzone est sans aucun doute l’un d’entre eux. Ce pourrait être un autre jeu de bataille royale, mais il a beaucoup à offrir. Avec 150 joueurs en compétition en groupes de trois, les équipes s’affrontent sur une seule carte massive. De nombreux endroits préférés des fans des jeux précédents peuvent être trouvés éparpillés autour de lui, créant une atmosphère familière avec un gameplay nouveau et rafraîchissant. Call of Duty: Warzone propose également un mode Plunder, et nous espérons que d’autres seront ajoutés à l’avenir. Il est disponible sur Xbox, PC et PlayStation et c’est l’un des meilleurs jeux gratuits avec lesquels vous pouvez passer le temps.

Vous voulez jouer sur votre téléphone à la place? Ensuite, Call of Duty Mobile est un titre à ne pas manquer. Disponible gratuitement, c’est l’un des meilleurs tireurs les plus populaires sur Google Play.

7. Hearthstone

Les jeux de cartes à collectionner ne sont jamais démodés et Hearthstone de Blizzard est l’un des meilleurs d’entre eux. Très poli et compétitif, le jeu oppose deux joueurs à l’autre dans une bataille de cartes magique à mort. Il y a onze classes de personnages parmi lesquelles choisir, qui devraient toutes être bien connues des fans de Warcraft. Mais que vous choisissiez Malfurion Hurlorage ou Valeera Sanguinar, Hearthstone est divertissant et stimulant. Contrairement à certains autres jeux de cartes gratuits, il vous permet de créer des cartes puissantes et rares sans avoir à dépenser d’argent. Il propose également des modes de jeu intéressants comme l’arène et les aventures en solo. C’est l’un des meilleurs jeux gratuits disponibles sur mobile et PC.

8. Échecs automatiques

Malgré ses modestes débuts en tant que mod personnalisé DOTA 2, la popularité d’Auto Chess était si explosive qu’elle a créé son propre genre de jeux. Aujourd’hui, il peut être apprécié en dehors du client DOTA 2, sur PC et mobile. Mais qu’est ce que c’est exactement? C’est un jeu de stratégie qui, malgré son nom, n’a pas grand-chose à voir avec les échecs. Huit joueurs s’affrontent simultanément en plaçant et en améliorant des unités de différentes classes jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un joueur debout. Il est similaire à un jeu de tower defense, mais il offre beaucoup de profondeur stratégique qui vous gardera accroché. Vous ne pouvez pas vous tromper avec Auto Chess! Cependant, nous vous recommandons également de vérifier les DOTA Underlords de Valve et Teamfight Tactics de Riot – deux autres titres de style Auto Chess qui comptent parmi les meilleurs jeux gratuits auxquels vous pouvez jouer.

9. Pokémon GO

Pokémon GO était le jeu qui a mis la réalité augmentée sur la carte. Cette véritable chasse aux Pokémon est devenue un phénomène mondial dès sa sortie en 2016. Depuis lors, le battage médiatique s’est un peu calmé, mais le jeu a toujours une large base de joueurs actifs. En fait, Pokémon GO est meilleur que jamais – avec des batailles de formateurs, des tâches de recherche et des journées et événements communautaires, il n’y a jamais un moment ennuyeux. Ne vous inquiétez pas si vous êtes actuellement sous verrouillage non plus. Niantic a récemment facilité le jeu depuis chez soi. Donc, si vous n’avez pas joué à Pokémon GO récemment, essayez-le, car vous pourriez être surpris de voir à quel point vous l’appréciez. C’est l’un des meilleurs jeux mobiles gratuits jamais créés.

10. Ciel: enfants de lumière

De Thatgamecompany, le studio qui nous a apporté Journey and Flower, vient Sky: Children of Light. Ce jeu indépendant éthéré et atmosphérique vous envoie dans un voyage à la recherche d’étoiles perdues. Mais vous n’êtes pas seul: des amis peuvent vous rejoindre pour parcourir les sept royaumes du ciel, tout en découvrant les mystères de ces royaumes magiques. C’est le jeu parfait pour lutter contre l’isolement social et remonter le moral. Vous ne nous croyez pas? Sky: Children of Light est disponible sur iOS depuis un certain temps et a remporté le jeu iPhone de l’année en 2019. Il est désormais disponible sur Android et ne coûte pas un centime. C’est l’un des meilleurs jeux mobiles gratuits que vous puissiez découvrir.

11. Warframe

Il est difficile de se démarquer sur le marché des jeux de tir saturés, mais Warframe fait exactement cela. Ce jeu existe depuis un certain temps et sa base de joueurs n’a cessé de croître au fil des ans. Warframe est un jeu de tir à la troisième personne situé dans un univers de science-fiction futuriste. Mais le flambage des armes est loin d’être la seule tactique de combat que vous pouvez utiliser. Le jeu propose un combat flashy mele, qui est encore plus intéressant avec les capacités uniques des 35 warframes (héros) différents. C’est amusant et exaltant, même si cela peut être difficile pour les débutants. Néanmoins, Warframe est l’un des meilleurs et gratuits jeux gratuits sur lesquels vous pouvez mettre la main. Il est disponible sur toutes les consoles et PC courants, alors vérifiez-le dès aujourd’hui.

12. World of Tanks

World of Tanks est synonyme de MMO bourré d’action. Cela fait presque dix ans depuis la sortie initiale du jeu, mais c’est toujours aussi amusant. World of Tanks vous met aux commandes des machines de guerre légendaires d’antan, vous opposant à d’autres joueurs dans la lutte pour la suprématie. Le jeu propose différents modes de combat que vous pouvez apprécier avec votre clan ou avec des inconnus. Vous pouvez participer à des batailles de première ligne de 15 contre 15, 30 contre 30, ou amener les choses au niveau mondial et essayer de conquérir des territoires sur la carte globale. Il est à la fois chaotique et stratégique, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux gratuits. La bonne nouvelle est que si le combat en véhicule n’est pas à votre goût, les développeurs Wargaming proposent également des MMO de combat aérien et naval sous la forme de World of Warships et World of Warplanes.

13. RuneScape

S’il y a un vrai classique sur notre liste, c’est RuneScape. Également connu sous le nom de RuneScape 3, ce MMORPG existe depuis près de vingt ans sous une forme ou une autre. Situé dans le pays médiéval fantastique de Gielinor, une base de joueurs massive parcourt encore ces royaumes jusqu’à ce jour. Le monde grandit, évolue et change constamment. Si vous n’avez pas encore joué à RuneScape, il n’y a pas de meilleur moment pour affronter tous ses défis avec des amis – lancez-vous dans des quêtes sans fin et explorez le pays ou affrontez d’autres joueurs dans le désert. Quoi que vous choisissiez, RuneScape ne vous décevra pas. C’est l’un des meilleurs jeux gratuits auxquels vous pouvez jouer.

14. EVE Online

Quand on dit qu’il n’y a pas d’autre jeu comme EVE Online, ce n’est pas une exagération. Ce MMORPG pour l’ère spatiale offre un cadre différent des royaumes fantastiques typiques du genre, avec échelle et complexité. Les joueurs peuvent explorer un vaste univers, s’engager dans des combats de vaisseaux, exploiter, échanger et bien plus encore. Ce qui rend EVE Online vraiment spécial, cependant, ce sont les guerres massives que différentes factions de joueurs peuvent mener les unes contre les autres. Avec des milliers de batailles en même temps, cela prend un sentiment de réalisme que peu d’autres jeux peuvent offrir. EVE Online peut être un jeu très difficile à intégrer, mais même sa version gratuite limitée est parmi les meilleurs MMORPG du marché.

15. Destiny 2

Bien qu’il ait reçu un contrecoup des fans de l’original au lancement, Destiny 2 est encore un autre bon titre gratuit. Tout comme EVE Online, c’est une épopée MMO spatiale. Cependant, le combat est entre les mains de votre personnage Gardien. Vous pouvez choisir parmi trois classes avec des apparences et des compétences distinctes, et tirer et piller votre chemin à travers le système solaire. Le combat FPS est satisfaisant et réactif, même s’il est parfois répétitif. Destiny 2 est disponible sur PC, Xbox et PlayStation, et c’est un jeu qui vous divertira pendant des heures.

16. Jeux d’horreur RPG Maker

Pas dans les jeux d’action multijoueurs? Une certaine horreur pixélisée pourrait être plus à votre goût. Fabriqué avec le logiciel RPG Maker, il existe un certain nombre de grands jeux d’horreur japonais entièrement gratuits. Ils étaient très populaires parmi les streamers et les YouTubers il y a quelques années et pour une bonne raison. Nous parlons d’Ib, The Witch’s House, Misao, The Crooked Man, Mad Father et plus encore. Ils partagent tous un grand style artistique, des histoires captivantes et des peurs qui ne manqueront pas de vous submerger. De nombreux jeux ont également plusieurs fins, ce qui leur donne beaucoup de rejouabilité. Vous pouvez légalement télécharger les traductions en anglais via le site Web de vgperson et consulter les autres jeux gratuits qu’il a traduits pendant que vous y êtes également.

Encore plus de jeux gratuits

Si les jeux ci-dessus ne sont pas de genres que vous appréciez particulièrement, ne vous inquiétez pas! Nous avons encore plus de recommandations de jeux gratuits pour vous. Découvrez Dauntless – un ARPG de chasse aux bêtes, Doki Doki Literature Club – un jeu de roman visuel avec une touche, et Team Fortress Two – un jeu de tir de héros Valve. Enfin, nous avons d’excellentes ressources pleines de jeux gratuits que vous pouvez explorer vous-même:

Itch.io – l’une des plus grandes plateformes de jeux indépendants sur le Web. Il offre à la fois qualité et quantité: des jeux de plateforme, aux roguelikes, aux jeux expérimentaux. Beaucoup de titres sont payants ou gratuits. Nous vous recommandons de vérifier Lost Constellation.Archive Internet – si vous vous sentez nostalgique, vous trouverez ici de nombreux jeux rétro. La collection de jeux MS-DOS d’Internet Archive comprend des classiques comme Oregon Trail, Pac-Man, Prince of Persia, Doom et bien d’autres. Vous pouvez jouer aux jeux directement dans votre navigateur!Newgrounds – manquer les jeux flash du début des années 2000? Vous pouvez les jouer gratuitement dans votre navigateur ici.Epic Games Store – cette boutique en ligne propose jusqu’à quatre jeux gratuits par semaine! Cette semaine, les titres de choix sont Just Cause 4 et Wheels of Aurelia.

Ce sont nos choix pour les meilleurs jeux gratuits sur n’importe quelle plate-forme. Quel est votre jeu gratuit préféré? Faites le nous savoir dans les commentaires.

