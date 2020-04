Les meilleurs jeux PS4 que vous pouvez acheter

Cela témoigne de la qualité de la vaste bibliothèque de la PlayStation 4, car il est extrêmement difficile de restreindre la liste des meilleurs jeux PS4. En tant que l’une des consoles les plus vendues de tous les temps, il n’est pas surprenant que la plate-forme de huitième génération de Sony dispose d’un catalogue complet de gros frappeurs AAA, de chouchous indépendants, de remasters, de remakes et bien plus encore.

Pour garder cette liste des meilleurs jeux PS4 aussi succincte que possible, nous limitons nos 10 meilleurs jeux PS4 aux exclusivités sur console (PC non inclus). Nous avons également réduit les jeux PlayStation VR comme Astro Bot Rescue Mission, Rez Infinite et Tetris Effect. Si vous avez un PSVR, rendez-vous service et vérifiez-le.

En bonus, nous avons rassemblé une liste rapide d’autres jeux incroyables qui ne sont pas exclusifs à la PS4 au bas de cet article. En parlant de cela, assurez-vous de consulter également notre liste des meilleurs jeux Nintendo Switch.

Meilleurs jeux PS4

1. Bloodborne

Le premier et (de l’avis de cet auteur) toujours la meilleure exclusivité PS4 que vous puissiez acheter, Bloodborne est un chef-d’œuvre imbibé de bordeaux de l’équipe derrière la série Dark Souls, notoirement difficile.

Jeter le fantasme sombre pour un décor d’horreur gothique mais s’en tenir au gameplay RPG d’action de base de la série Souls et à la courbe de difficulté abrupte, le combat vicieux de Bloodborne, la tradition opaque et les combats de boss sauvages font un plaisir cauchemardesque comme aucun autre.

Craignez le vieux sang.

2. Remake de Final Fantasy VII

Après plus d’une décennie de taquineries et de multiples retards, le remake tant attendu du classique PS1 de Square Enix est enfin là. Eh bien, la première partie de toute façon.

Final Fantasy VII Remake prend le premier tiers du RPG séminal japonais et le met à jour pour un public moderne. Des visuels de pointe, une version remaniée en temps réel du combat au tour par tour de Final Fantasy VII et un tas d’autres changements insufflent une nouvelle vie au monde steampunk de Midgar. Maintenant, si seulement nous pouvions entendre quelque chose, n’importe quoi, sur Final Fantasy VII Remake Part 2…

3. Dieu de la guerre

God of War (2018) est une partie-suite et partie-redémarrage de la franchise hack-and-slash qui présente Kratos a.k.a.Le fantôme de Sparta a.k.a.L’homme le plus en colère du jeu au monde, les bêtes et les dieux de la mythologie nordique.

Bien qu’il soit passé à la troisième personne, God of War conserve le combat frénétique de ses prédécesseurs tout en adoptant sans effort une approche plus basée sur l’histoire. Après avoir assassiné son chemin à travers le panthéon grec, Kratos a retrouvé le statut de parent unique de son fils (BOY!) Atreyus le force à affronter les conséquences de son passé alimenté par la rage.

Une véritable épopée moderne et un nouveau chapitre rafraîchissant et étonnamment mature pour une série qui se poursuivra sans aucun doute sur PS5.

4. Horizon Zero Dawn

Après plus d’une décennie de tireurs médiocres avec des nazis pseudo-spatiaux, l’équipe de Killzone a finalement échappé à son purgatoire gris acier et a livré un jeu de science-fiction en monde ouvert qui s’est rapidement imposé comme une franchise PlayStation pour l’avenir.

Horizon Zero Dawn propose des visuels à la pointe de la technologie, un tour d’étoile de la toujours excellente Ashly Burch en tant que héros aux cheveux roux Aloy, et une histoire et un cadre fascinants qui combinent des outils du vieux monde et des éléments de la culture tribale avec une technologie futuriste. Aussi des dinosaures robotiques. Dois-je continuer?

5. Le dernier gardien

Destiné à l’origine au lancement sur PS3, The Last Guardian a survécu à des années de développement en enfer avant de finalement atterrir sur PS4 et cela en valait la peine.

Successeur spirituel d’Ico et de Shadow of the Colossus (plus de détails plus tard), The Last Guardian est un jeu de plateforme puzzle magnifique et émouvant. Le jeu suit la relation croissante entre un jeune garçon kidnappé et une chose géante chat-chien-griffon – animée d’une IA étonnamment réaliste – alors qu’ils s’associent pour échapper à une dangereuse prison mystique.

Malgré quelques énigmes obtus, les contrôles maladroits et les problèmes techniques irritants, il n’y a rien d’autre comme The Last Guardian sur n’importe quelle plate-forme.

6. Le dernier d’entre nous remasterisé

Oui, c’est techniquement un jeu PS3, mais la version remasterisée PS4 – avec l’excellent DLC Left Behind – est la version ultime de l’un des meilleurs jeux jamais créés.

Le magnum opus du développeur Uncharted, Naughty Dog, représente un États-Unis post-apocalyptique pris par une épidémie fongique qui transforme les personnes infectées en créatures stupides. L’histoire suit le protagoniste impudique du jeu, Joel, alors qu’il escorte Ellie, une adolescente immunisée contre l’infection, à travers le pays dans l’espoir de trouver un remède.

Des combats brutaux, une écriture incroyablement bonne et un jeu de voix stellaire font de The Last of Us un véritable chef-d’œuvre moderne. Avec The Last of Us Part 2 qui devrait être lancé comme l’une des dernières versions de PS4 et potentiellement comme un premier jeu PS5, vous vous devez de voir où tout a commencé en premier.

7. Spider-Man de Marvel

Insomniac Games’ Spider-Man does for the webslinger what the Batman Arkham series did for the Caped Crusader.

While Spider-Man on PS4 does suffer from some open-world-itis with boring fetch quests and collectibles, it’s hard to complain when swinging through New York feels so good.

No doubt the first in a series, Spider-Man PS4 also does a fantastic job at fleshing out Peter Parker as a character and introduces unique yet faithful takes on iconic members of Spider-Man’s rogues’ gallery.

8. Persona 5 Royal

Easily one of the most stylish games of all-time, Persona 5 Royal is a Japanese RPG/social sim/dungeon crawler with a rebellious twist.

Persona 5 Royal puts you in the school uniforms and sneakers of the Phantom Thieves — a ragtag retinue of teens that have the ability to jump into the cognitive world and change the hearts of greedy and corrupt boomers.

The “Royal” version improves on the original Persona 5 with new content, characters, and gameplay tweaks that make the 80-100 hour psychedelic ride even more thrilling.

9. Shadow of the Colossus

A sublime remake of arguably Team Ico’s crowning achievement, Shadow of the Colossus is the rare remake that’s faithful to the original while improving on it in every way.

This melancholic epic sees you traversing a desolate, picturesque land in search of colossi to slay. To say the encounters with these behemoth beasts are memorable doesn’t do the majestic battles of puzzle-solving, strategy, and endurance any kind of justice.

10. Uncharted 4: A Thief’s End

The last and best main entry in Sony’s biggest blockbuster franchise signs off with a bang. Despite settling into retirement, seasoned adventurer Nathan Drake takes on one last job to settle a score and save his brother.

Fresh off of The Last of Us, Uncharted 4 is a far more mature take on the action adventure series that manages to squeeze in a lot of subtle character work between bombastic shootouts.

Be sure to check out Uncharted: The Lost Legacy too. The shorter spin-off builds on the semi-open-world structure of Uncharted 4’s best chapter and brings back series favorite Chloe as the playable character.

Best PS4 games: Non-exclusives

With a library as huge as the PS4’s we couldn’t ignore some of the other amazing non-exclusive games. Here are the best you should check out:

Danganronpa 1.2 Reload — The PS4 has a surprisingly deep selection of visual novel games. The first two Danganronpa games, as well as Danganronpa V3: Killing Harmony and Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy are super niche, but utterly brilliant. Dark Souls Trilogy — The OG classic remastered, a divisive sophomore outing, and a fan-pleasing finale. Bloodborne fans shouldn’t miss FromSoftware’s challenging trilogy or the shinobi-themed spin-off, Sekiro: Shadows Die Twice.Condamner — The perfect reboot of the demon-slaying shooter series. It’s sequel Doom Eternal is also worth a look, though the 2016 game is a little tighter.Dragon Quest XI: Échos d’un âge insaisissable — A staunchly traditional Japanese RPG with classic turn-based combat, a seemingly endless supply of quests, and a memorable cast of lovably quirky characters.Metal Gear Solid V: The Phantom Pain — Hideo Kojima’s last Metal Gear outing was a mixed bag overall, but the open-world stealth gameplay remains the pinnacle of the series. Check out Death Stranding for more Kojima weirdness too.Nier: Automates — Platinum Games’ existentialist action RPG won’t be for everyone, but if you like esoteric games and hack-and-slash combat then you’d have 2B silly to skip this one.Overwatch — Blizzard Entertainment’s hero shooter revitalized the online FPS genre a few years back and is still going strong today. If you’re more into battle royale games then you’ve got Fortnite, Apex Legends, and PUBG.Red Dead Redemption 2 — Rockstar’s sequel is a Western odyssey for the ages. Of course if you want more open-world action, there’s also the ever-popular Grand Theft Auto 5 or The Witcher 3 — CD Projekt Red’s acclaimed fantasy opus that’s as vast as it is dense.Resident Evil 2 — A brilliant remake of the PS1 classic. Check out Resident Evil 7 to see the series’ latest entry that goes back to its pure horror roots.Ce qui reste d’Edith Finch — A compelling story-driven title with a gut-punch ending. For something similar, give Firewatch and Return of the Obra Dinn a try.

