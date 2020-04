Les meilleurs mèmes Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons est un jeu tellement relaxant, mais il n’est pas parfait. Bien que j’aie certainement apprécié plus de 100 heures à jouer à ce jeu, certains aspects de celui-ci sont un peu limités, stupides ou même un peu frustrants. Les gens d’Internet ont également remarqué ces expériences communes et ont créé des images et des vidéos sérieusement hilarantes et relatables que tout joueur d’Animal Crossing appréciera. Nous avons rassemblé les meilleurs mèmes de New Horizons que nous ayons pu trouver. Vérifie-les.

Nous sommes les dieux laids des animaux

Ces pauvres villageois doivent regarder chaque jour ma moche tasse.

Comment vous voyez votre île vs comment votre île vous voit

Traversée d’animaux

Navets Stonks

Obtenir un bon prix sur ces navets vaut tout!

Love / Stonks au temps de COVID de

Traversée d’animaux

La hache de pierre est n ° 1!

Je ne coupe certainement pas tous mes beaux arbres.

Veuillez me dire que ce n’est pas seulement moi de

Traversée d’animaux

C’est tellement vrai, cependant

Tom Nook vous incite à la servitude sous contrat afin que vous puissiez aménager son île et en faire un complexe 5 étoiles.

Quand les gens me demandent à quoi ressemble le jeu de la traversée d’animaux

Traversée d’animaux

Ce raton laveur est insatiable

Je donne et donne et donne, mais ce tanooki continue de vouloir plus de cloches.

Mettez vos villageois malades en quarantaine

Prenons toutes les précautions nécessaires.

Nous vieillissons tous

Dang, il a certainement vieilli mal.

Excusez-moi pendant que j’abuse de mes capacités artistiques pour un meme

Je l’appelle, Zip T Trap # AnimalCrossingNH #animalcrossing #bunnyday #FNAF pic.twitter.com/SsIsemVCKk

– PalaKeda (@Pala_Keda) 3 avril 2020

Oui. . . de toi. . . à plusieurs reprises

C’est tellement vrai. J’ai entendu ça tant de fois.

Meme I made based on my experience in #Animalcrossing pic.twitter.com/XXdp8lOYyP

– Jude Cox (@thejudecox) 4 avril 2020

Je serai sur meme island

Il y a tellement de gens hilarants et créatifs sur Internet. J’espère que ces merveilleux mèmes vous ont fait rire ou deux. Ils étaient certainement relatables pour moi. Si vous trouvez des mèmes géniaux que nous avons manqués, parlez-nous-en dans les commentaires ci-dessous.