Les meilleurs moniteurs PC du CES 2020

CES 2020 est l’une des plus grandes vitrines pour le matériel de jeu sur PC. Cela inclut les derniers moniteurs, qui non seulement s’agrandissent, mais obtiennent également des taux de rafraîchissement plus rapides. Voici un aperçu des meilleurs moniteurs PC au CES 2020.

Moniteur Asus ROG Swift 360Hz

Dites que vous êtes un joueur PC sérieux en ligne. Vous voulez probablement rivaliser en ligne avec des amis, ou peut-être êtes-vous même un compétiteur professionnel d’esports. Si tel est le cas, vous savez qu’il est important d’obtenir des performances fluides de votre PC lors de l’exécution de jeux. Au cours des dernières années, il est devenu de plus en plus important pour les joueurs d’avoir un taux de rafraîchissement aussi rapide que possible pour leur moniteur.

Au CES 2020 cette semaine, Asus a officiellement annoncé un nouveau moniteur de jeu pour PC, le ROG Swift 360Hz. Comme son nom l’indique, ce moniteur offrira des taux de rafraîchissement jusqu’à 360 Hz. Asus a travaillé avec NVIDIA pour intégrer cette technologie plus rapide dans ce moniteur Full HD de 24,5 pouces. Naturellement, le ROG Swift 360Hz est compatible avec les cartes graphiques GeForce de Nvidia et sa technologie G-Sync.

Les joueurs qui jouent à des titres en ligne comme Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six: Siege, Overwatch et Fortnite peuvent obtenir des fréquences d’images jusqu’à 360 FPS s’ils ont un PC puissant. Le moniteur Asus ROG Switf 360Hz permettra à ces joueurs de jouer avec peu ou pas de déchirures graphiques ou de bosses. Vous obtiendrez une image plus claire du jeu, avec une latence plus faible, et cela pourrait faire toute la différence entre gagner ou perdre un match.

L’Asus ROG Swift 360Hz est certainement l’un des meilleurs moniteurs PC du CES 2020. Il sera mis en vente un peu plus tard cette année mais aucun prix n’a été révélé.

Asus ROG Swift PG32UQX

Voici un autre grand moniteur PC à venir d’Asus. Le ROG Swift PG32UQX est un moniteur de résolution 4K de 32 pouces avec une luminosité maximale de 1400 nit. Il dispose également d’un rétro-éclairage Mini LED de 1152 zones, qui permet aux jeux de montrer des reflets brillants et des noirs les plus sombres pour un contraste formidable.

Ce moniteur prend également en charge la technologie graphique G-Sync de NVIDIA. Il comprend jusqu’à un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il prend également en charge le contenu HDR 1400 et couvre plus de 90% de l’espace colorimétrique DCI-P3.

L’Asus ROG Swift PG32UQX arrivera plus tard en 2020, mais Asus n’a pas annoncé de date de sortie spécifique ni de prix. Cependant, nous nous attendons à ce que le coût final soit assez cher.

Acer Predator X32

Le moniteur Acer Predator X32 est un moniteur de jeu haut de gamme à un prix tout aussi haut de gamme. Le moniteur de résolution UHD 3840 x 2160 de 32 pouces prend en charge la technologie graphique G-Sync de NVIDIA, a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un mini panneau LED de gradation locale de 1152 zones. et une luminosité jusqu’à 1440 nits.

Ce moniteur couvre 99% de la gamme AdobeRGB et 89,5% de la gamme de couleurs Rec2020, ce qui signifie que les joueurs qui réalisent également leurs propres vidéos devraient profiter des couleurs riches et fluides. Le moniteur possède également trois ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, quatre ports USB 3.0 et deux haut-parleurs stéréo 4 W.

Il devrait sortir en avril, mais avec un prix élevé de 3 599 $.

Moniteur Acer Predator CG552K

Si vous voulez un très grand moniteur de jeu PC, vous ne pourrez pas faire beaucoup mieux que le Predator CG552K. Il s’agit d’un écran OLED 4K de 55 pouces vraiment massif avec une résolution de 3840 x 2160. Ce moniteur est compatible NVIDIA G-Sync, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le moniteur a jusqu’à 400 nits de luminosité avec une précision des couleurs Delta E <1 et une couverture de 98,5% de la gamme de couleurs DCI-P3. Il dispose d'un capteur de lumière qui détecte automatiquement le niveau d'éclairage de la pièce et ajuste la luminosité du moniteur en conséquence. Il possède trois ports HDMI 2.0, deux ports DisplayPort v1.4, un port USB Type C et deux ports USB 2.0 et USB 3.0. Enfin, le moniteur dispose de deux haut-parleurs 10W intégrés.

C’est certainement l’un des meilleurs moniteurs PC du CES 2020. L’Acer Predator CG552K sera mis en vente en Amérique du Nord au troisième trimestre 2020, au prix de 2999 $.

Viewsonic Elite XG550

Le Viewsonic Elite XG550 est encore un autre écran OLED monstre de 55 pouces et l’un des meilleurs moniteurs PC du CES 2020. Il aura une résolution 4K Ultra HD de 3 840 x 2 160 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est également supposé avoir un temps de réponse GtG de 0,5 ms et une gamme de couleurs DCI-P3 à 99%. Malheureusement, nous ne savons pas encore si ce moniteur prend en charge la technologie GPU NVIDIA G-Sync ou AMD Radeon Freesync.

L’Elite XG550 devrait sortir au quatrième trimestre 2020. Le prix n’a pas encore été révélé, mais nous pensons qu’il sera extrêmement élevé.

Lenovo ThinkVision Creator Extreme

Pour les utilisateurs de PC qui souhaitent effectuer un travail, le Lenovo ThinkVision Creator Extreme est parfait. Il s’agit d’un moniteur 4K HDR de 27 pouces avec une mini-matrice de gradation locale à zone entière de 1152 zones. Le moniteur a un niveau de luminosité maximal de 1 000 nit et offre des niveaux de couleur très précis pour le créateur de contenu professionnel, avec 100% du sRGB et 99% de la gamme de couleurs DCI-P3.

Le moniteur comprend un concentrateur USB 3.0 à 4 ports, deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et un port USB Type-C avec une alimentation électrique de 90 W. Un ajout intéressant est le support du moniteur, qui comprend une rainure conçue pour que vous puissiez placer votre smartphone afin que vous puissiez économiser de l’espace sur le bureau.

Le Lenovo ThinkVision Creator Extreme devrait sortir en avril pour 2 499 $.

Moniteur de jeu Lenovo Legion Y25-25

La marque de jeux PC hardcore Legion de Lenovo propose également des moniteurs, mais à des prix plus abordables. C’est le cas du Lenovo Legion T25-25. Le moniteur devrait sortir en juin et coûtera 319,99 $, ce qui devrait le rendre attrayant pour les joueurs qui veulent des moniteurs solides avec un budget limité.

Le moniteur Legion T25-25 a un panneau IPS de 24,5 pouces, mais ce qui le distingue vraiment, c’est son taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz et son temps de réponse de 1 ms. Combiné avec son support de la technologie GPU Radeon Freesync d’AMD, ce qui signifie qu’il devrait offrir aux joueurs des jeux fluides et nets même à des fréquences d’images élevées. Il prend également en charge jusqu’à 400 nits de luminosité et une gamme de couleurs 99% sRGB. Enfin, il y a quatre ports USB, un port HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.2.

Moniteurs MSI Creator PS321UR et PS321QR

MSI a annoncé deux moniteurs PC 32 pouces au CES. Les deux moniteurs ont des panneaux IPS aux couleurs précises avec une couverture 100% sRGB, 99% Adobe RVB et 95% DCI-P3. Cela dit, chaque moniteur est conçu pour un public différent.

Le PS321UR prend en charge jusqu’à la résolution 4K, ce qui le rend meilleur pour les créateurs de contenu qui souhaitent avoir plus de biens immobiliers pour les projets. Pendant ce temps, le PS321QR ‘a un taux de rafraîchissement plus élevé de 165 Hz – parfait pour les joueurs hardcore qui recherchent de meilleures performances et une clarté visuelle. Il n’y a pas encore de mot sur le prix ou la date de sortie de ces moniteurs.

MSI Optix MAG161

Si vous souhaitez emmener votre bureau de jeu PC à une fête LAN, mais que vous ne voulez pas non plus trimballer votre énorme moniteur, MSI a la solution. Le moniteur Optix MAG161 a un panneau Full HD de 15,6 pouces mais il a un taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz. Le panneau IPS comprend le support AMD Radeon FreeSync, ainsi que les ports HDMI et USB Type-C.

Malheureusement, nous n’avons pas de date de sortie ni de prix pour le moniteur Optix MAG161. J’espère que nous aurons bientôt plus d’informations sur cet affichage de jeu cool.

Ce sont nos choix pour les meilleurs moniteurs PC du CES 2020. Lequel d’entre eux est votre préféré?