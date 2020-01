Les meilleurs moniteurs ultra larges du CES 2020

Le CES 2020 à Las Vegas fait désormais partie de l’histoire. L’un des points forts du salon technologique a été de voir les nouveaux moniteurs PC à venir. Cependant, la sous-catégorie des moniteurs ultra larges a également présenté de nouveaux ajouts intéressants. Jetons un coup d’œil aux meilleurs moniteurs ultra larges du CES 2020.

Acer Predator X38

Le moniteur Acer Predator X38 donnera beaucoup de place aux joueurs et aux créateurs de contenu. Il dispose d’un écran de résolution 37,5 pouces, 3840 x 1600. Il a également une courbe 2300R qui offre plus d’immersion lors des jeux PC. De plus, il est certifié VESA DisplayHDR 400, avec une précision des couleurs Delta E <1 et une couverture de gamme de couleurs DCI-P3 de 98%. Cela permet au moniteur d'offrir les meilleures couleurs nettes.

Le Predator X38 prend en charge un taux de rafraîchissement d’overclock jusqu’à 175 Hz et le G-Sync de Nvidia pour une expérience de jeu plus fluide. Il existe également un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et quatre ports USB 3.0. Enfin, le moniteur dispose de deux haut-parleurs 7W intégrés. L’Acer Predator X38 sera mis en vente en avril pour 2399 $.

Samsung Odyssey G7 et G9

Samsung a tout fait cette année, présentant pas moins de trois écrans ultra larges lors du salon. Le Samsung Odyssey G7 est disponible en versions 27 et 32 ​​pouces. Les deux ont des rapports d’aspect 16: 9, avec une résolution de 2 560 × 1 440 et une courbure de 1000 R. Il a également un taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz pour une expérience plus fluide tout en jouant à des jeux PC.

Cependant, si vous voulez vraiment une expérience immense et immersive, le Samsung Odyssey G9 est fait pour vous. Il a un écran massif de 49 pouces 5120 × 1440 avec un rapport d’aspect 32: 9 et une courbure 1000R. Il a également un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Même le panneau arrière de l’Odyssey G9 est cool. Le panneau futuriste blanc a un noyau d’éclairage central avec un support pour jusqu’à 52 couleurs et cinq options d’effets d’éclairage.

Les Samsung Odyssey G7 et G9 prennent en charge à la fois la technologie graphique G-Sync de Nvidia et la technologie graphique FreeSync 2 d’AMD, pour un meilleur jeu sur PC. Les deux prennent également en charge la technologie Quantum Dot pour une meilleure reproduction des couleurs. Les moniteurs devraient être lancés au deuxième trimestre 2020. Le prix n’a pas encore été révélé.

LG 38WN95C-W

Le moniteur ultra large LG 38WN95C-W a un grand écran de résolution IPS 3840 x 1600 pouces 38. Le panneau 21: 9 a un taux de rafraîchissement de 144 Hz et prend en charge la technologie G-Sync de Nvidia. L’écran couvre 98% de la gamme de couleurs DCI P3.

En termes de ports, il possède deux ports HDMI, un DisplayPort et deux ports USB. Ce qui est peut-être le plus intéressant avec ce moniteur, c’est qu’il prend en charge les connexions Thunderbolt 3. Cela signifie que les propriétaires de Mac PC devraient penser à obtenir ce grand écran. Le prix et la date de sortie du moniteur ultra large LG 38WN95C-W n’ont pas encore été révélés, mais nous nous attendons à ce que ce soit cher.

MSI Optix MAG342CQR

Le MSI Optix MAG342CQR est un moniteur ultra large incurvé 1000R. L’écran de 34 pouces a une résolution de 3 440 x 1 440 pour son format de 21: 9. Il a également un taux de rafraîchissement de 144 Hz ainsi qu’une couverture couleur sRGB de 125%.

Ce moniteur devrait être mis en vente plus tard cette année, mais nous n’avons pas encore de date de sortie spécifique. Nous ne connaissons pas non plus le prix de ce moniteur MSI Optix MAG342CQR, mais il devrait être cher.

MSI MEG381CQR

Le MSI MEG381CQR est un moniteur ultra large encore plus grand, avec une taille de 38 pouces. Il s’agit d’un panneau IPS avec un taux de 144 Hz et une courbe 2300R avec une résolution de 3 840 x 1 600. Cependant, le plus intéressant à propos de ce moniteur est qu’il a un petit écran secondaire.

Ce deuxième écran est un écran OLED en bas à gauche du cadre de l’écran principal. Il a été conçu pour fournir aux utilisateurs des informations rapides dont ils pourraient avoir besoin. Les employés de bureau peuvent utiliser le deuxième écran pour obtenir un aperçu rapide de la météo actuelle. Les joueurs peuvent obtenir des informations sur le jeu, comme leur barre de santé, avec le deuxième écran. Vous pouvez également voir des informations sur la vitesse d’horloge actuelle de votre PC ou la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur principal. De plus, le petit écran a un cadran sur le côté gauche. Vous pouvez l’activer pour modifier les paramètres du système à la volée.

Le MSI MEG381CQR devrait sortir fin de cette année. Aucun prix n’a été révélé, mais avec sa taille et son deuxième écran, il ne sera pas bon marché.

Ce sont les meilleurs moniteurs ultra larges du CES 2020. Allez-vous acheter un de ces grands écrans chers pour votre bureau ou votre salle de jeux PC cette année?