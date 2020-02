Les meilleurs movesets à changer avec les machines techniques (TM) dans Pokémon Go

Dans Pokémon Go, même les meilleurs Pokémon peuvent être considérablement affaiblis par de mauvais ensembles de mouvements. Heureusement, si vous passez suffisamment de temps à mener des raids et des combats PvP et à terminer des recherches, votre Pokémon ne sera pas coincé avec ces mouvements inférieurs. Les machines techniques (TM) vous permettent de modifier les ensembles de mouvements dans Pokémon Go. Vous pouvez les obtenir en remportant des batailles Raid et PvP, ainsi que de certaines recherches. Lorsque vous utilisez un Fast TM ou Charge TM sur votre Pokémon, il se verra attribuer un Move rapide ou chargé différent du pool de Moves disponibles. Mais comment savoir sur quel Pokémon les utiliser et quels ensembles de mouvements changer? Continuer à lire!

Dans n’importe quel jeu Pokémon, les MT ou les machines techniques sont des dispositifs spéciaux utilisés pour enseigner à vos Pokémon de nouveaux mouvements. Dans Pokémon Go, les MT sont disponibles en deux variantes: rapide et chargé. Chacun peut être gagné de différentes manières et utilisé une fois pour réinitialiser le mouvement rapide ou chargé d’un Pokémon. Vous pouvez en savoir plus sur la façon d’obtenir et d’utiliser des MT dans notre Guide des MT, cependant, si vous connaissez déjà les bases, lisez la suite pour les meilleurs mouvements que vous pouvez utiliser vos MT pour remplacer!

Quels sont les meilleurs ensembles de mouvements Pokémon Go à changer avec les MT pour les batailles de raid?

Si les batailles de raid sont vos affaires et que vous voulez battre les boss de raid, ce sont les Pokémon sur lesquels vous souhaitez utiliser vos MT et les mouvements rapides et les mouvements de charge que vous souhaitez obtenir. Ils sont tous sûrs Fast TM ou Single Charge TM, ce qui signifie que vous êtes assuré d’obtenir quelque chose de mieux que vous. Bien qu’il existe de “meilleurs ensembles de mouvements” pour chaque Pokémon, il existe de nombreuses exceptions et des cas spéciaux. Nous avons les meilleurs ensembles de mouvements ici, mais vous trouverez peut-être que d’autres ensembles de mouvements sont également utiles.

Remarque: avant de modifier un mouvement, revérifiez pour vous assurer que vous n’avez pas de mouvement hérité. Un mouvement hérité n’est plus disponible dans le pool de mouvements d’un Pokémon. Parfois, un déplacement est supprimé lors d’une mise à jour, et parfois il n’était disponible que pour la journée communautaire ou les raids spéciaux. Alors que certains Legacy Moves sont moins utiles ou même carrément mauvais, certains d’entre eux sont exceptionnels, et certains joueurs collectionnent des Pokémon Legacy Move.

Quels sont les meilleurs ensembles de mouvements Pokémon Go à changer avec les MT pour les batailles de gym?

Il est difficile de recommander à quiconque de «gaspiller» les MT sur les défenseurs, étant donné le fonctionnement actuel du système Gym de Pokémon Go. En punissant les défenseurs avec un CP de 3000 ou plus, en limitant chaque gymnase à un seul Pokémon du même type à un moment donné, et en facilitant beaucoup la suppression des gymnases, il y a très peu de place pour les “défenseurs du gymnase” classiques.

Vous feriez mieux d’investir des MT – et de la poussière d’étoile – dans les compteurs Raid Boss (voir ci-dessus), car tout ce que vous mettez dans un défenseur de Gym ne fera que ralentir un attaquant de quelques secondes. Pourtant, si avoir la meilleure défense est un point de fierté pour vous, et que vous avez les MT à brûler, voici quelques-uns des meilleurs défenseurs du Gym.

Notes de déplacement héritées

Fast Legacy Move de Machamp, Karate Chop est comparable à Counter. Il a également deux mouvements hérités chargés, la soumission et le bord de pierre, qui ne sont pas utiles au combat.

Fast Legacy Move de Gengar, Lick est utile et peut valoir la peine d’être conservé. Son mouvement rapide, Shadow Claw était un mouvement hérité mais est de retour dans le movepool à partir du 11 décembre 2019. Il a trois mouvements hérités chargés: Sludge Wave, Dark Pulse et Psychic, mais aucun ne se compare à Shadow Ball, alors ne les conservez que si vous collectionnez Legacy Moves.

Kingler a un Fast Legacy Move, Mud Shot, mais il n’est pas utile au combat.

Fast Legacy Move de Zapdos, Thunder Shock est meilleur que Charge Beam, donc si vous l’avez, conservez-le.

Charged Legacy Move de Moltres, Sky Attack en fait le meilleur type de vol du jeu. Si vous avez la chance d’avoir ce mouvement Legacy, associez-le au Fast Move, Wing Attack. Sinon, Fire Spin et Overheat font de Moltres un excellent attaquant de type Fire.

Dragonite a un mouvement hérité chargé, Draco Meteor, qui est comparable à Outrage mais n’a qu’une seule barre. Cela ne vaut vraiment la peine d’être conservé que si vous collectionnez Legacy Moves.

Mewtwo a trois mouvements hérités chargés: Hyper Beam, Psystrike et Shadow Ball. Shadow Ball est le meilleur mouvement, alors ne le faites pas définitivement. Psystrike est meilleur que Psychic, alors gardez celui-là aussi. Hyper Beam, cependant, est inutile.

NE PAS TM Smack Down sur Tyranitar. Si vous avez la chance de l’avoir marqué lors de la journée communautaire de juin 2018 TM pour Stone Edge, et profitez du meilleur attaquant de type Rock du jeu.

NE PAS TM Blast Burn sur Blaziken. Si vous avez la chance d’en avoir un à partir de la journée communautaire de mai 2019, gardez ce mouvement génial.

NE PAS TM Hydro Cannon sur Swampert. Si vous avez un Swampert Community Day de juillet 2019, c’est mieux que toutes les autres options.

Si vous avez un Breloom avec Grass Knot DO NOT TM! Ce mouvement hérité peut être combiné avec l’un ou l’autre mouvement rapide pour faire des dégâts incroyables.

DO NOT TM Outrage sur Salamence. Ce mouvement exclusif de la journée communautaire est le meilleur que vous puissiez avoir.

Chargé Legacy Move de Metagross, Meteor Mash est l’un des meilleurs du jeu. Si vous avez ce mouvement de la journée communautaire, NE PAS TM!

Mamoswine a le mouvement d’héritage chargé, pouvoir antique. Ce n’est vraiment pas utile cependant. Cependant, Mud Slap et Bulldoze font de Mamoswine l’un des meilleurs types de sol du jeu. Ses mouvements sur glace sont meilleurs, mais pour certains combats, vous voudrez peut-être le jeu de mouvements de type sol.

Chansey a le Charged Legacy Move, Psybeam, mais il n’est pas utile.

Alors que Body Slam était un mouvement hérité pour Snorlax, il est maintenant dans le movepool, laissant Yawn comme le seul mouvement hérité de Snorlax. Le bâillement n’est pas particulièrement utile.

Comme mentionné précédemment, Dragonite propose des mouvements hérités qui ne sont pas particulièrement utiles.

Slaking a un mouvement Legacy chargé depuis sa journée communautaire (Body Slam) mais il n’est pas particulièrement utile.

Vous avez des questions sur le passage à TM?

Avez-vous des questions sur les mouvements que vous devriez et ne devriez pas faire? Des conseils pour vos collègues formateurs? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go pour que vous puissiez vous aussi être un maître Pokémon!