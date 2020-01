Les meilleurs ordinateurs portables bon marché que vous pouvez acheter

Microsoft

Bon marché n’est pas toujours synonyme de mauvais. Les ordinateurs portables abordables peuvent offrir un excellent équilibre entre valeur et qualité, mais trouver les meilleurs ordinateurs portables bon marché n’est pas toujours facile. Après tout, le marché à bas prix est saturé de produits horribles. C’est pourquoi nous avons organisé une liste avec les meilleurs ordinateurs portables bon marché que vous pouvez actuellement acheter.

Si vous cherchez à vous procurer un ordinateur portable avec un budget très serré, vous ne pouvez pas faire mieux que ceux-ci. Nous avons spécifiquement choisi les meilleurs ordinateurs portables bon marché à moins de 400 $. Bien qu’il y ait quelques exceptions, nous avons également fait un effort pour inclure principalement des machines fonctionnant sous Windows, car il s’agit du système d’exploitation le plus pratique pour la plupart des utilisateurs. Si vous souhaitez plus d’options Chrome OS, nous avons également une liste des meilleurs Chromebooks que vous pouvez acheter.

Les meilleurs ordinateurs portables bon marché:

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleurs ordinateurs portables bon marché sera régulièrement mise à jour.

1. Microsoft Surface Go

La gamme Surface de Microsoft est populaire pour ses conceptions élégantes et ses spécifications performantes, mais elles sont également connues pour leurs prix élevés. Cela change avec la Microsoft Surface Go, une tablette Windows plus petite et plus abordable qui commence à seulement 390 $.

Certes, cette étiquette de prix comprend uniquement l’appareil, ce qui signifie que vous devrez dépenser plus si vous voulez un clavier, un stylet ou tout autre accessoire. Le prix de base ne vous offre également que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, tous fonctionnant sur un processeur Intel Pentium Gold.

Ce sont des spécifications de base, mais vous achetez dans la conception, les accessoires et le style de Surface. Nous disons que c’est toujours l’un des meilleurs ordinateurs portables bon marché que vous pouvez obtenir, simplement parce que les appareils Surface ont tendance à offrir une expérience plus raffinée.

Spécifications de Microsoft Surface Go:

Afficher: 10 pouces, 1800 x 1200CPU: Intel Pentium GoldGPU: Intel HD Graphics 615RAM: 4 / 8GBEspace de rangement: 64 / 128GBLogiciel: Windows 10

2. Motile 14

Nous ne recommanderions généralement pas ces marques étranges, mais c’est vraiment une bonne affaire. Motile est une marque Walmart qui offre une grande valeur pour le prix actuel de 349 $.

Le Motile 14 dispose d’un écran Full HD de 14 pouces, d’un design métallique élégant et de très bonnes pièces internes. Cet ordinateur portable est livré avec un processeur AMD Ryzen 5 et une carte graphique Radeon Vega 8, comparable à un Intel Core i5. Ajoutez 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et vous avez vous-même l’un des meilleurs ordinateurs portables bon marché.

Le prix de celui-ci semble changer souvent et peut aller jusqu’à 699 $. Nous ne le recommanderions pas à un prix aussi élevé, mais lorsque vous trouvez un accord comme celui-ci, c’est un vol total.

Spécifications Motile 14:

Afficher: 14 pouces, Full HDCPU: AMD Ryzen 5GPU: Graphiques Radeon Vega 8RAM: 8 GoEspace de rangement: 256 GoLogiciel: Windows 10

3. Dell Inspiron 11

Le Dell Inspiron 11 est un départ des précédents modèles Inspiron 11, qui comportaient des processeurs Intel. Celui-ci est livré avec le processeur AMD A9-9420e de septième génération. Le modèle de base est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ainsi qu’un écran de 11,6 pouces 1366 x 768.

Il s’agit également d’un 2 en 1, ce qui signifie que vous pouvez replier l’écran HD de 11,6 pouces à 360 degrés et transformer l’ordinateur portable en une tablette de 2,6 livres. Sur la droite se trouvent deux ports USB standard et une prise casque. Sur la gauche se trouvent le port d’alimentation, le port HDMI, un autre port USB et un emplacement pour carte microSD. Malheureusement, l’Inspiron 11 ne dispose pas d’un port USB-C. Cela fait mal, surtout lorsque les machines moins chères que celle-ci sont dotées d’USB-C.

À seulement 199,99 $ d’Amazon, ce petit ordinateur portable fera le travail à un prix très bas.

Spécifications du Dell Inspiron 11:

Afficher: 11,6 pouces, HDCPU: AMD A9-9420eGPU: Graphiques Radeon R5RAM: 4 GoEspace de rangement: 64 / 128GBLogiciel: Windows 10

4. Lenovo IdeaPad 1

Que vous souhaitiez un ordinateur portable ultra portable ou plus d’espace d’écran, la série Lenovo IdeaPad 1 a ce qu’il vous faut. Cet ordinateur portable est disponible dans des tailles d’écran de 11 et 14 pouces.

Les options de processeur incluent l’AMD A4, A6 ou A9. Ils sont tous livrés avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La durée de vie de la batterie devrait durer jusqu’à 8 heures sur une seule charge, et l’ordinateur portable est livré avec une assez bonne construction compte tenu du prix.

Le Lenovo IdeaPad 1 commence à seulement 170,99 $, ce qui est un prix très bas à payer pour un ordinateur portable qui fera très bien avec les tâches quotidiennes.

Spécifications Lenovo IdeaPad 1:

Afficher: 11,6 pouces ou 14 pouces, HD +CPU: AMD A4, A6 ou A9GPU: Graphiques Radeon R3, R4 ou R5RAM: 4 GoEspace de rangement: 64 GoLogiciel: Windows 10

5. Lenovo IdeaPad S340

Les ordinateurs portables abordables avec un processeur Intel Core sont rares, donc celui-ci est pour ceux qui ont une préférence pour les chipsets Intel.

Il existe plusieurs versions du Lenovo IdeaPad S340. Aujourd’hui, nous parlons d’un qui commence à seulement 379,99 $, mais vous pouvez l’obtenir moins cher sur Amazon. Le modèle de base est livré avec un processeur Intel Core i3, un écran 15,6 pouces 1366 x 768, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Il s’agit d’un ordinateur portable mince de seulement 0,7 pouces d’épaisseur. Cela se produit également avec une assez bonne autonomie de batterie; une seule charge devrait vous durer jusqu’à 10 heures.

Spécifications Lenovo IdeaPad S340:

Afficher: 15,6 pouces, jusqu’à Full HDCPU: Intel Core i3 ou i5GPU: Jusqu’à la carte graphique Intel UHD 620 intégréeRAM: Jusqu’à 8 GoEspace de rangement: Jusqu’à 256 GoLogiciel: Windows 10 Famille

6. Asus VivoBook 15

L’Asus VivoBook 15 est une autre excellente option pour ceux qui préfèrent un processeur Intel Core à bas prix. Cet ordinateur portable bon marché coûte 362,91 $ d’Amazon et a de très bonnes spécifications.

À l’intérieur, vous trouverez un chipset Intel Core i3, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Les autres spécifications incluent un écran Full HD de 15,6 pouces, un corps mince de 0,8 pouce et un poids de seulement 3,5 livres.

C’est assez de puissance et de style pour en faire l’un des meilleurs ordinateurs portables bon marché. Surtout avec un prix bien en dessous de la barre des 400 $.

Spécifications de l’Asus VivoBook 15:

Afficher: 15,6 pouces, Full HDCPU: Intel Core i3GPU: Carte graphique Intel UHD 620 intégréeRAM: 8 GoEspace de rangement: 128 GoLogiciel: Windows 10

7. Asus VivoBook Flip 14

L’Asus VivoBook Flip 14 n’est pas aussi puissant que certains autres ordinateurs portables de cette liste, mais il est assez précis et compense tout en raison de son excellent design. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, l’écran peut être inversé pour prendre différents facteurs de forme. Il a également un beau châssis en aluminium qui en fait facilement l’un des meilleurs ordinateurs portables bon marché que vous pouvez acheter.

Les spécifications incluent un processeur Intel Pentium N5000, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il a un écran Full HD de 14 pouces avec un écran tactile, et le corps est super mince à seulement 6 pouces.

C’est un excellent ordinateur portable bon marché tant que vous n’avez pas besoin d’un processeur Intel Core ou de quelque chose de similaire alimenté par AMD. Il est livré avec un design amusant et polyvalent que de nombreux utilisateurs occasionnels adoreront, en particulier à 349,99 $.

Caractéristiques de l’Asus VivoBook Flip 14:

Afficher: 14 pouces, Full HDCPU: Intel Pentium N5000GPU: Carte graphique Intel UHD 605 intégréeRAM: 4 GoEspace de rangement: 128 GoLogiciel: Windows 10

8. Acer Swift 1

L’Acer Swift 1 est disponible en versions 13,3 pouces et 14 pouces, mais nous pensions que l’ajout d’un ordinateur portable plus petit serait bénéfique, car cette liste des meilleurs ordinateurs portables bon marché est remplie d’écrans plus grands. Sans oublier que c’est aussi parmi les moins chers de sa catégorie.

Ce petit ordinateur portable est livré avec un processeur Intel Pentium N4200, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne et un écran Full HD de 13,3 pouces.

L’Acer Swift 1 n’est pas une centrale électrique, mais c’est l’un des meilleurs ordinateurs portables bon marché que vous pouvez obtenir pour seulement 269,99 $. Ce serait génial pour un utilisateur occasionnel.

Spécifications de l’Acer Swift 1:

Afficher: 13,3 pouces, Full HDCPU: Intel Pentium N4200GPU: Carte graphique Intel HD 505 intégréeRAM: 4 GoEspace de rangement: 64 GoLogiciel: Windows 10

9. HP Stream 11

Il est maintenant temps pour les Chromebooks! La gamme Stream de petits ordinateurs portables HP abordables existe depuis des années, mais le Stream 11 de cette année semble enfin avoir des performances décentes. C’est grâce à l’Intel Atom x5-E8000 et à 4 Go de RAM. Le lecteur eMMC de 32 Go est une quantité de stockage anémique, mais au moins Windows 10 S ne taxera pas trop le système.

Le reste du Stream 11 est standard pour les ordinateurs portables 11 pouces en 2019. Il y a un panneau TN à résolution HD, deux ports USB standard, un port USB-C, un port HDMI, un DisplayPort et une prise casque. Le Stream 11 dispose également de quatre haut-parleurs et prend en charge Bluetooth 5.

Si ce n’était pas clair maintenant, le Stream 11 n’est pas un ordinateur portable pour les multitâches lourds, mais à seulement 179,99 $, c’est également l’un des meilleurs ordinateurs portables bon marché que vous pouvez trouver.

Spécifications HP Stream 11:

Afficher: 11,6 pouces, HDCPU: Intel Atom X5GPU: Carte graphique Intel HD intégréeRAM: 4 GoEspace de rangement: 32 GoLogiciel: Chrome OS

10. Lenovo Chromebook C330

Sur le papier, le Lenovo Chromebook C330 est similaire à de nombreux autres Chromebooks bon marché. Il y a un écran de 11,6 pouces avec une résolution HD, un port USB-C, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC. Des trucs normaux, bien que l’affichage puisse s’incliner à 360 degrés, ce qui est toujours une fonctionnalité intéressante.

Cet ordinateur portable abordable arrive au processeur quad-core MediaTek MT8173C. Cela peut sembler un choix de processeur étrange pour un ordinateur portable, mais le MT8173C fonctionne très bien avec Chrome OS. Étant donné que le logiciel ne nécessite pas autant de puissance pour fonctionner correctement que Windows, les performances ne sont pas aussi mauvaises que vous le pensez.

Le prix de départ de 245,99 $ est un peu plus élevé. Cela dit, le Chromebook C330 est un excellent choix pour ceux qui vivent principalement dans le navigateur.

Spécifications du Chromebook C330 de Lenovo:

Afficher: 11,6 pouces, HDCPU:MediaTek MT8173CGPU: IntégréRAM: 4 GoEspace de rangement: 64 GoLogiciel: Chrome OS

Là, vous avez certains des meilleurs ordinateurs portables bon marché que vous pouvez acheter. Que vous souhaitiez quelque chose de polyvalent, simple ou puissant, cette liste propose de nombreuses options à moins de 400 $. Enfer, certains de ces ordinateurs portables peuvent même être utilisés pour des jeux occasionnels!