Les meilleurs plans de téléphone prépayé en 2020

Les jours où vous êtes enfermé dans un long contrat sans fil sont révolus, car il existe une multitude d’options prépayées qui vous permettent de payer votre service téléphonique sur une base mensuelle. Nous avons pris la liberté de vous présenter les meilleures options sans fil prépayées dans ce guide pratique.

Vérifiez votre couverture

L’une des premières choses que vous devriez considérer lorsque vous décidez d’un opérateur prépayé est la couverture offerte dans votre région. Les opérateurs prépayés ont souvent une carte de couverture plus petite que les opérateurs postpayés en raison de leurs accords d’itinérance limités, il est donc bon de revérifier votre région, même si vous avez déjà utilisé l’opérateur. Voici les cartes de couverture des transporteurs que nous examinerons:

Metro par T-Mobile

Source: T-Mobile

Vérifiez votre couverture

Metro utilise le réseau HSPA + et LTE de T-Mobile, car il appartient entièrement au plus grand opérateur. Vous avez la possibilité d’acheter un téléphone via Metro ou d’apporter votre propre appareil compatible avec le réseau T-Mobile.

Prix

La tarification du plan est basée sur la quantité de données haute vitesse (LTE) que vous pensez utiliser mensuellement. Il n’y a pas de contrat annuel et les taxes et frais sont inclus dans le prix.

2 Go des données à haut débit – 30 $/mois

10 Go des données à haut débit – 40 $/mois

LTE illimité + Hotspot 5 Go – 50 $/mois

LTE illimité + Point d’accès de 15 Go – 60 $/mois

Tous les plans sont livrés avec un nombre illimité de conversations, SMS, données, appels Wi-Fi, identification de l’appelant, appel en attente, appels à 3 et Data Maximizer, une fonctionnalité qui permet d’optimiser votre utilisation des données à haut débit lors de la diffusion de vidéos. Vous avez également accès au réseau 5G national de T-Mobile avec un téléphone compatible.

Les plans de données illimitées incluent également un abonnement gratuit à Google One, qui comprend 100 Go de stockage en nuage sur Google Drive, et le plan de 60 $ ajoute même un abonnement Amazon Prime. C’est une valeur de 12,99 $ / mois.

De plus, Metro inclut les taxes et les frais dans ses prix, ce qui signifie que le prix de l’autocollant est exactement ce que vous paierez chaque mois – un report de T-Mobile et une première pour l’industrie prépayée.

Comment recharger

Connectez-vous au site Web de Metro pour effectuer un paiement ou configurer AutoPay. Vous avez également la possibilité de payer en personne dans un magasin Metro.

Gros sur les données

Metro par T-Mobile

Stockage cloud et données pour l’utiliser

Metro by T-Mobile vous donne accès au réseau LTE en constante amélioration et déjà vaste de T-Mobile. Obtenez le service et la vitesse de T-Mobile sans l’engagement ni les tracas du service postpayé.

AT&T Prepaid

Source: AT&T

Vérifiez votre couverture

L’option prépayée d’AT & T vous permet de choisir parmi une sélection de téléphones spécifiquement pour leurs plans prépayés, ou vous pouvez acheter un kit de carte SIM prépayée si vous préférez apporter votre propre appareil.

Prix

Les plans prépayés AT&T incluent des appels et des SMS illimités aux États-Unis, ainsi que des messages illimités vers le Mexique, le Canada et plus de 100 pays. Pour les données, AT&T propose plusieurs types de plans prépayés:

Paiement à l’utilisation (5 $ par 250 Mo) Données LTE – 30 $/mois

1 Go de LTE, avec des données de roulement – 35 $/mois

8 Go de LTE, avec des données de roulement – 50 $/mois

LTE illimité Les données – 65 $/mois

LTE illimité + Point d’accès de 10 Go – 85 $/mois

Le plan illimité plus important ajoute également la prise en charge du streaming vidéo HD et de 22 Go de données premium. Autrement dit, vous pouvez utiliser 22 Go de données sans être soumis à un ralentissement sur les tours bondées.

Les forfaits LTE de 8 Go et illimités incluent également des appels et des SMS illimités aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et vous permettent d’utiliser votre allocation de données à haute vitesse à partir de votre forfait au Mexique ou au Canada. Vous pouvez également économisez 5 $ par mois sur n’importe quel plan en vous inscrivant à la recharge automatique.

Vous pouvez également payer 2 $ par jour pour des appels et SMS illimités dans tout le pays ou payez 0,25 $ par minute et 0,20 $ par SMS. Les données sont disponibles à 2 $ par Mo (sur la base de leur taux déclaré de 0,01 $ par 5 Ko), ou vous pouvez ajouter un package de données qui vous donne 100 Mo pour 1 $ de plus par jour.

Comment recharger

Payez en ligne via myAT & T en utilisant une carte de crédit / débit ou eCheck, achetez une carte de recharge (disponible en ligne, dans les magasins sans fil AT&T et dans plus de 200 000 points de vente au détail) ou composez le 611 à tout moment depuis votre téléphone (ou 1-800-901- 9878) et suivez les invites pour Recharge.

SMS internationaux

AT&T Prepaid

L’un des meilleurs réseaux LTE

AT&T possède l’un des réseaux LTE les plus solides et les plus complets du pays. Vous pouvez obtenir un accès prépayé à ce réseau avec des prix compétitifs directement depuis la source avec AT&T prépayé.

Source: Boost Mobile

Vérifiez votre couverture

Boost Mobile utilise le réseau LTE national de Sprint. Vous avez la possibilité d’acheter un téléphone via Boost ou d’apporter votre propre appareil compatible Sprint.

Prix

Boost Mobile propose quatre types de forfaits téléphoniques mensuels prépayés comprenant des données à haut débit LTE. Une fois que l’allocation de données de votre plan a été atteinte, les vitesses sont réduites à 2G pour le reste du cycle de facturation.

3 Go de LTE + hotspot – 35 $/mois

LTE illimité + Hotspot 8 Go – 50 $/mois

LTE illimité + Point d’accès de 20 Go – 60 $/mois

LTE illimité + Point d’accès de 40 Go – 80 $/mois

Les plans illimités de Boost se déclinent en différents niveaux; le plan de 50 $ réduit la qualité du streaming multimédia avec un LTE illimité partout ailleurs, tandis que les plans de 60 $ et 80 $ offrent un streaming jusqu’à 1080p. Le plan Ultimate Unlimited inclus pour 80 $ comprend également des bonus comme TIDAL Premium et les appels et SMS internationaux.

Tous les plans sont livrés avec des appels et des SMS nationaux illimités (disponibles même si vous n’avez pas payé jusqu’à 60 jours), la diffusion de musique illimitée avec certains partenaires musicaux, l’appel en attente, la messagerie vocale, les appels à 3, ainsi que la possibilité de tourner votre téléphone dans un point d’accès Wi-Fi mobile.

Comment recharger

Payez en ligne via Mon compte sur le site Boost Mobile ou inscrivez-vous à Auto Re-Boost. Payez par téléphone en composant #-AJOUTER (# -2-3-3) et en suivant les invites pour payer avec votre carte de crédit, de débit ou Re-Boost, envoyez un SMS ADD et l’épingle au dos de votre carte Re-Boost pour 7225 (ex. AJOUTER 12345678912345) ou texte “PAYER”, le montant en dollars et les quatre derniers chiffres de la carte de crédit ou de débit associée au compte à 7225 (ex. PAYER 50 1234).

Alternativement, vous pouvez payer en magasin dans n’importe quel emplacement Boost Mobile.

Les porcs de données

Boost Mobile

Une langue de données sur le réseau Sprint

Sprint possède l’un des réseaux les plus améliorés de ces dernières années. Essayez ce réseau LTE avec Boost et restez pour les grandes quantités de données à un prix avantageux. Ajoutez TODO Mexico pour un excellent plan pour rester en contact avec votre famille au Mexique ou au Canada.

T-Mobile prépayé

Source: T-Mobile

Vérifiez votre couverture

Le service prépayé de T-Mobile vous donne accès au réseau national de T-Mobile sans souscrire à un contrat annuel. Vous avez la possibilité d’acheter un téléphone T-Mobile prépayé ou d’apporter votre propre appareil pour le seul coût de la carte SIM.

Prix

T-Mobile propose des plans prépayés pour les particuliers et les familles, ainsi qu’une option de paiement à l’utilisation.

Les plans individuels comprennent:

10 Go de LTE + hotspot – 40 $/mois

Illimité + hotspot 3G illimité – 50 $/mois

Illimité Plus + Point d’accès LTE 10 Go – 50 $/mois

Vous pouvez ajouter 5 Go de données 4G au Mexique et au Canada pour 5 $ par mois à n’importe quel plan. Vous pouvez également ajouter des appels internationaux depuis les États-Unis pour 15 $ par mois.

Tous les plans incluent des appels, des SMS et des données illimités sur le réseau LTE national de T-Mobile, avec des vitesses de données ralenties à 2G lorsque vous atteignez votre allocation mensuelle de données.

Si vous préférez payer au fur et à mesure, T-Mobile s’est associé à Ultra Mobile pour offrir un plan qui commence à 3 $ / mois pour toute combinaison de 30 minutes de conversation ou 30 SMS, avec des options pour ajouter un pass de données à haute vitesse avec quotidien (5 $ / jour pour jusqu’à 500 Mo de données LTE) et hebdomadaire (10 $ / semaine pour jusqu’à 1 Go de données LTE).

Comment recharger

Pour recharger votre compte en ligne, accédez au site Web de T-Mobile, soit par le biais de paiements uniques ou en configurant des paiements récurrents. Vous pouvez également appeler -A-D-D (-2-3-3) depuis votre téléphone T-Mobile pour recharger votre compte via le crédit, le compte courant ou la carte de recharge T-Mobile. Les cartes de recharge peuvent être achetées en ligne ou en magasin dans un magasin T-Mobile.

Gros sur les données

T-Mobile prépayé

Un grand réseau avec beaucoup de données

Obtenez un accès prépayé au réseau de T-Mobile directement depuis la source avec T-Mobile Prepaid. C’est un bon choix pour les gros utilisateurs de données avec une connexion forte au réseau T-Mobile.

Mint Mobile

Source: Mint Mobile

Vérifiez votre couverture

Mint Mobile est une filiale de T-Mobile détenue par Ultra qui vend ses forfaits en forfaits de plusieurs mois. Vous pouvez acheter un téléphone chez Mint ou apporter votre propre téléphone GSM compatible T-Mobile ou déverrouillé.

Prix

Tous les plans de Mint incluent une garantie de remboursement de 7 jours, ainsi que des appels, des SMS et des données 2G illimités, des appels internationaux vers le Mexique et le Canada et un point d’accès mobile.

3 Go

8 Go

12 Go

3 mois

15 $ par mois (45 $ au total)

Renouvellement de 25 $ par mois (75 $ au total)

20 $ par mois (60 $ au total)

Renouvellement de 35 $ par mois (105 $ au total)

25 $ par mois (75 $)

Renouvellement de 45 $ par mois (135 $ au total)

6 mois

20 $ par mois (120 $)

25 $ par mois (150 $)

35 $ ​​par mois (210 $)

12 mois

15 $ par mois (180 $)

20 $ par mois (240 $)

25 $ par mois (300 $)

Si vous essayez l’un des plans de 3 mois et décidez de rester avec Mint, vous pouvez conserver le prix de lancement en achetant une année entière à la fois – sinon, il y a une légère augmentation de prix.

Comment recharger

Connectez-vous à votre compte Mint Mobile en ligne ou téléchargez l’application Mint sur Android ou iOS pour renouveler votre plan manuellement ou configurer des re-ups automatiques.

Bundle pour économiser

Mint Mobile

Payez d’avance pour économiser davantage

Mint Mobile est prêt à vous récompenser pour votre engagement en offrant des plans à prix réduit lorsque vous payez pour trois, six ou douze mois à la fois. Vous pouvez même obtenir jusqu’à 12 Go de données haute vitesse par mois en plus de conversations et de SMS illimités.

Republic Wireless

Source: Republic Wireless

Vérifiez votre couverture

Republic Wireless est un MVNO qui utilise les appels WiFi par défaut mais utilise également les réseaux T-Mobile et Sprint. Vous pouvez acheter un téléphone chez Republic ou apporter votre propre téléphone, à condition qu’il soit déverrouillé et compatible GSM.

Prix

Republic a certains des prix les plus simples – en fait, il n’y a qu’un seul plan. Vous ne payez que pour les données dont vous avez besoin, avec un maximum de 15 Go par mois, et bien sûr, vous pouvez augmenter votre forfait de données en milieu de cycle si nécessaire. Économisez de l’argent en payant 1 Go ou 2 Go de données à l’avance pour 5 $ de plus par 1 Go.

Appels et SMS illimités – 15 $ / mois + 5 $ par Go

Le plan de la République comprend un point d’accès mobile, des appels WiFi et l’itinérance domestique gratuite. Il n’y a pas d’appels internationaux, mais vous pouvez rappeler aux États-Unis, au Canada ou dans les “pays par appel” (qui peuvent coûter jusqu’à 0,50 $ par minute) de n’importe où dans le monde via le WiFi.

Si vous épuisez votre allocation de données pour le mois, Republic ne retombe pas en 2G illimité; vous devrez payer pour plus de données.

Comment recharger

Vous pouvez payer votre facture de téléphone en ligne en visitant le portail Mon compte ou sur votre téléphone avec l’application Republic Wireless pour Android.

Pour les utilisateurs plus légers

Republic Wireless

Plans simples pour une utilisation traditionnelle du téléphone

Commencez bas avec des appels et des SMS illimités et ajoutez des données selon vos besoins. À 5 $ pour 1 Go de données, c’est un excellent plan pour quelqu’un qui n’a pas beaucoup besoin d’Internet ou qui a beaucoup accès au Wi-Fi pour les données.

Cellulaire grand public

Source: Consumer Cellular

Vérifiez votre couverture

Consumer Cellular opère au large de T-Mobile et des tours d’AT & T, et se concentre sur les retraités – elle offre un rabais de 5% sur les services mensuels pour les membres de l’AARP, ainsi que d’autres avantages, dont 30% de réduction sur les accessoires et une politique de retour sans risque étendue.

Prix

Consumer Cellular vend des appareils populaires, y compris l’iPhone 11 Pro et le Galaxy Note 10, ou si vous préférez, vous pouvez également apporter votre propre téléphone.

250 minutes pour parler et texte – 15 $/mois

Minutes illimitées – 20 $/mois

500 Mo des données – 5 $/mois

3 Go des données – 10 $/mois

10 Go des données – 20 $/mois

15 Go des données – 30 $/mois

25 Go des données – 40 $/mois

Si vous dépassez vos minutes ou votre plan de données, vous serez automatiquement mis à niveau vers le plan de niveau suivant, et vous pourrez revenir au niveau inférieur le mois suivant. Une fois que vous avez dépassé la quantité de données la plus élevée de 25 Go, vos vitesses seront réduites jusqu’au prochain cycle de facturation.

Tous les plans de Consumer Cellular incluent l’identification de l’appelant, le transfert d’appel, l’appel en attente, la conférence téléphonique à 3, la messagerie vocale et les appels internationaux sans frais supplémentaires – bien qu’il n’y ait pas de fonction de point d’accès mobile.

Comment recharger

Vous pouvez vous connecter au site de Consumer Cellular pour payer votre facture en ligne ou configurer Autopay.

Axé sur le service client

Cellulaire grand public

Quelque chose pour presque tout le monde

Avec des forfaits de données pouvant atteindre 20 Go et d’autres commençant par des conversations et des SMS, cela peut être un excellent plan pour quelqu’un qui n’a pas autant besoin de son téléphone que pour un utilisateur plus lourd. Consumer Cellular peut couvrir toute la famille.

Parler franchement

Source: Straight Talk

Vérifiez votre couverture

Straight Talk est un opérateur prépayé qui ne dépend pas d’un seul réseau sans fil pour fournir des services à ses clients. Il achète le droit d’utiliser d’autres tours des quatre principaux transporteurs – AT&T, T-Mobile, Verizon et Sprint.

Straight Talk propose des téléphones prépayés à l’achat et vous permet également d’apporter votre propre appareil. Mais juste parce qu’il offre le service de quatre opérateurs, cela ne signifie pas que vous avez accès aux quatre en même temps – vous pouvez choisir entre T-Mobile ou AT&T si vous apportez votre propre téléphone, ou Straight Talk peut choisir le bon opérateur en fonction de votre emplacement lorsque vous lui achetez un téléphone.

Prix

Straight Talk propose cinq niveaux de plans sans fil disponibles pour votre smartphone à partir d’un dollar par jour, ainsi que des plans prolongés jusqu’à un plan illimité d’un an pour 495 $.

100 Mo de données, 1500 minutes de conversation nationale, SMS illimités – 30 $/mois

3 Go de LTE, appels et SMS illimités – 35 $/mois

25 Go de LTE, appels et SMS illimités – 45 $/mois

LTE illimité Les données – 55 $ US/mois

10 Go de la conversation et du texte internationaux LTE + – 60 $/mois

Forfait prolongé de 3 mois: Appels, SMS et données illimités (25 Go de données haute vitesse) pendant 90 jours – 130 $

Plan prolongé de 6 mois: Appels, SMS et données illimités (25 Go de données haute vitesse) pendant 180 jours – 255 $

Forfait prolongé de 12 mois: Appels, SMS et données illimités (25 Go de données haute vitesse) pendant 365 jours – 495 $

Comment recharger

Accédez au site Straight Talk pour recharger votre compte via une carte de service, configurer des paiements automatiques récurrents ou télécharger l’application Straight Talk My Account pour Android ou iOS.

Offres Big Data

Parler franchement

100 Mo jusqu’à illimité

Quelque chose pour presque tout le monde avec des plans aussi bas que 100 Mo et jusqu’à illimité. Économisez encore plus en payant 12 mois à l’avance avec le forfait 25 Go.

Cricket Wireless

Source: Cricket

Vérifiez votre couverture

Après avoir été acquis par AT&T, Cricket Wireless a pris en charge les appareils qui utilisent le réseau HSPA + et LTE d’AT & T. Vous pouvez acheter un téléphone auprès de Cricket ou BYOD.

Prix

Cricket Wireless propose cinq niveaux de forfait, de la conversation et du texte aux données illimitées.

2 Go de LTE, appels et SMS illimités – 30 $/mois

5 Go de LTE, appels et SMS illimités – 40 $/mois

Données illimitées jusqu’à 3 Mbit / s – 55 $ US/mois

LTE illimité Les données – 60 $/mois

Tous les plans à partir de 40 $ sont éligibles pour un rabais de groupe lorsque vous ajoutez des lignes supplémentaires à votre compte. Économisez 10 $ en ajoutant une deuxième ligne, 20 $ sur vos troisième à cinquième lignes pour une économie totale éligible de 70 $.

Recevez un crédit de 5 $ sur votre facture mensuelle en vous inscrivant à AutoPay (non disponible avec la remise de groupe).

Les forfaits de données illimitées de Cricket incluent des SMS illimités vers 37 pays, ainsi que des appels, SMS et données illimités vers et depuis le Canada et le Mexique – bien que l’utilisation du Canada ne puisse pas dépasser 50% de votre utilisation globale pour le mois.

Il existe également un tas de fonctionnalités complémentaires disponibles pour chaque plan.

Comment recharger

Connectez-vous à Mon compte sur le site Cricket Wireless pour payer votre facture ou inscrivez-vous à AutoPay, ou téléchargez l’application My Cricket pour Android, iOS et Windows Phone.

AT&T pour moins

Cricket Wireless

Accès au réseau AT&T à moindre coût

Cricket Wireless est une excellente option pour quelqu’un qui utilise moins de données que la moyenne. À partir d’un plan de données de 2 Go, cela peut être idéal pour quelqu’un qui n’utilise que peu de données ou qui a accès au Wi-Fi tout le temps.

US Mobile

Source: US Mobile

Vérifiez votre couverture (nécessite le code postal)

US Mobile est un opérateur étrange avec une multitude de prix différents et même différents types de plans conçus pour différents réseaux. Lors de la commande d’une carte SIM, vous avez le choix entre GSM LTE ou Super LTE; alors que US Mobile ne spécifie pas les opérateurs dont il se superpose, il prétend utiliser les deux meilleurs réseaux du pays, et Super LTE fonctionne avec CDMA, donc … nous pouvons supposer que c’est Verizon.

Prix

Vous pouvez construire votre propre plan avec exactement ce dont vous avez besoin. Vous sélectionnez vos niveaux de conversation, de texte et de données séparément jusqu’à un maximum illimité à 40 $ par mois. Si vous ne voulez pas opter pour un nombre illimité, le coût des minutes varie de 0 $ à 10 $ tandis que le coût des textes varie de 0 $ à 6 $. Les données sont un peu plus avec jusqu’à 8 Go de données à 26 $ par mois. Plus que cela et vous aurez besoin du plan illimité.

Le plan illimité ne vient pas avec un hotspot et est limité à 5 Mbps mais pour 5 $ de plus par mois, vous pouvez ajouter un hotspot et pour 10 $ de plus par mois, vous pouvez débloquer votre vitesse de données.

Comment recharger

Vous pouvez vous connecter au site US Mobile pour afficher et payer votre facture, bien que le transporteur ne dispose pas d’une application dédiée sur Android ou iOS.

Tant de choix

US Mobile

Toute la gamme d’options

À partir de 75 minutes de conversation et jusqu’à des données illimitées, n’importe qui peut créer un plan avec US Mobile. C’est l’un des seuls transporteurs à vendre des données en fonction de la vitesse de téléchargement, mais il peut faire économiser de l’argent aux gros utilisateurs.

Source: Verizon

Vérifiez votre couverture

L’option prépayée de Verizon vous donne un accès complet au réseau national de Verizon sans vous enfermer dans un contrat de longue durée. Vous avez la possibilité d’acheter un téléphone prépayé auprès de Verizon ou BYOD.

Prix

Verizon propose des forfaits mensuels pour smartphone, sans contrat annuel, sans frais d’activation et sans vérification de crédit.

1 Go avec transfert de données – 30 $/mois

6 Go avec transfert de données 35 $/mois

16 GB avec transfert de données – 45 $mois

LTE illimité Les données – 65 $/mois

Les plans prépayés de Verizon incluent tous des appels et des SMS illimités, mais il est important de noter qu’ils ne retombent pas en 2G lorsque vous manquez de données LTE. Du côté positif, chaque plan comprend un point d’accès mobile et des SMS internationaux illimités vers 200 pays, et les plans de 16 Go et de données illimitées incluent les appels illimités vers le Mexique et le Canada.

Comment recharger

Rechargez votre compte Verizon en ligne, achetez des cartes de recharge ou payez en magasin dans un emplacement Verizon Wireless.

Pas de réseau de contrat

Verizon wireless

Beaucoup de données

Obtenez des données sur l’un des réseaux les plus puissants disponibles avec Verizon Prepaid. Avec des plans aussi bas que 1 Go et jusqu’à illimités, cela peut être un excellent moyen pour quiconque d’accéder au réseau Verizon sans se bloquer dans un contrat.

Visible

Source: Visible

Vérifiez votre couverture

Visible utilise le vaste réseau LTE de Verizon pour le service. Vous avez la possibilité d’acheter un téléphone via Visible ou d’apporter votre propre appareil compatible Verizon.

Prix

Le principal attrait de Visible est la simplicité d’un seul plan. Visible est l’une des meilleures valeurs disponibles avec une conversation, un texte et des données illimités sans surprise. Les frais sont inclus, donc 40 $ par mois, c’est tout ce que vous payez. Vous obtenez un streaming vidéo 480p et des calculs visibles auxquels vous pouvez vous attendre entre 5 et 12 Mbps.

Tout illimité – 40 $/mois

Visible vous permet d’utiliser un hotspot illimité jusqu’à 5 Mbps. Une chose à surveiller est le manque d’options d’itinérance internationale. Il s’agit d’un excellent équilibre pour les utilisateurs aux États-Unis.

Illimité signifie illimité

Visible

Ne vous inquiétez pas des concerts

Avec le plan le plus simple de tous les réseaux, Visible offre des données LTE illimitées à 40 $ par mois avec des frais inclus sur le réseau Verizon.

Mobile simple

Source: Logo simple

Vérifiez votre couverture

Simple Mobile utilise le réseau HSPA + et LTE de T-Mobile et offre des options pour acheter un nouveau téléphone ou apporter votre propre téléphone GSM compatible T-Mobile ou AT & T.

Prix

Simple Mobile propose cinq plans prépayés, qui ne comportent aucun contrat ni vérification de crédit, appels et SMS illimités, SMS internationaux illimités, appels internationaux vers 68 pays et roaming vers 16 pays d’Amérique latine. Les tarifs sont également réduits si vous utilisez le paiement automatique.

3 Go jusqu’à LTE vitesses + hotspot – 25 $ / mois

5 Go jusqu’à LTE vitesses + hotspot – 30 $ / mois

15 Go jusqu’à LTE vitesses + hotspot – 40 $ / mois

LTE illimité données + point d’accès de 5 Go – 50 $ / mois

LTE illimité + Point d’accès de 15 Go – 60 $ / mois

Comment recharger

ReUp via le site Web Simple Mobile par carte de crédit ou code PIN. Vous avez également la possibilité de payer à l’avance avec Stash, ce qui vous permet d’ajouter de l’argent à votre plan lorsque vous l’avez, vous n’avez donc pas à vous soucier de refaire le plein lorsque votre service est épuisé.

Pas de confusion

Mobile simple

BAISER

Fidèle à son nom, Simple Mobile propose des plans compétitifs sur le réseau T-Mobile avec un service international. Obtenez la bonne quantité de données pour vous, que ce soit 3 Go ou illimité.

