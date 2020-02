Les meilleurs podcasts de comédie de 2020 à télécharger dès maintenant!

Alors que certaines personnes veulent apprendre de nouvelles choses en écoutant des podcasts, d’autres ne sont là que pour rire. Les podcasts comiques existent depuis le tout début, et vous pouvez facilement remplir votre flux de podcasts amusants pendant des mois sans même toucher aux émissions lancées au cours des cinq dernières années.

Nous avons parcouru les podcasts les plus drôles, nouveaux et anciens, et nous avons dressé une liste de dix des meilleurs podcasts de comédie que vous pouvez écouter aujourd’hui. Assurez-vous de lire les mentions honorables en bas si vous recherchez encore plus d’hilarité de podcast!

Meilleurs podcasts de comédie

Comment cela s’est-il fait?

Sujet: Film de comédie

La fréquence: Bihebdomadaire

Longueur: 90 minutes

Pour tous ceux qui s’intéressent même aux films, comment cela s’est-il fait? est un podcast de comédie incontournable. Dans chaque épisode, les trois hôtes déconstruisent (et se moquent impitoyablement) d’un film au box-office terrible. Si cela ressemble à votre jam, il existe également un podcast dérivé amusant sur les jeux vidéo appelé Comment avez-vous joué?

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Attendez, attendez… Ne me dites pas!

Sujet: Nouvelles, Comédie, Game show

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 60 minutes

Ce podcast NPR de longue durée est l’un des meilleurs moyens de suivre l’actualité de manière hilarante. L’émission de quiz hebdomadaire est filmée devant un public en direct, et les panélistes se composent de certains des humoristes et des comédiens les plus drôles. NPR a un autre podcast de quiz drôle appelé Ask Me Another, qui est diffusé un jour avant Attendez Attendez .. Ne me dites pas!

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

WTF avec Marc Maron

Sujet: Comédie, Entrevues

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 60-120 minutes

WTF avec Marc Maron est l’un des podcasts de comédie les plus anciens. Il compte déjà plus de 1000 épisodes, dont la plupart ont été enregistrés dans le garage garage de Maron. Ne laissez pas l’humble studio vous tromper, car il a eu des invités incroyablement prestigieux comme l’ancien POTUS Barack Obama et une foule de célébrités. Pour des entretiens conversationnels plus longs, consultez un autre podcast incroyablement populaire (et amusant) The Joe Rogan Experience.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Conan O’Brien a besoin d’un ami

Sujet: Comédie, Interview

La fréquence: Hebdomadaire (saisonnier)

Longueur: 60 minutes

Poursuivant le thème des podcasts d’interviews amusants animés par des comédiens, la prochaine entrée sur la liste est une série plus récente de l’animateur de talk-show Conan O’Brien. À la différence des interviews fortement chorégraphiées qu’il fait généralement à la télévision, le podcast est plus une vraie conversation entre deux personnes. Conan n’échappe pas entièrement à son personnage de «singe dansant» (aucun de nous ne le fait jamais vraiment), mais il y a des moments touchants qui en font l’un des meilleurs nouveaux podcasts de comédie.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Meilleurs amis avec Nicole Byer et Sasheer Zamata

Sujet: Comédie

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 45 minutes

Si vous n’êtes pas intéressé par les interviews et que vous préférez écouter deux meilleurs amis tirer la brise sur des trucs de tous les jours, voici le podcast de la comédie pour vous. Les hôtes Nicole Byer et Sasheer Zamata partagent le type d’amitié profonde que nous aspirons tous à avoir. La chimie entre les deux est incroyable, et écouter leurs conversations hilarantes vous laissera sourire pour le reste de la journée.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Yo, est-ce raciste?

Sujet: Comédie

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 60 minutes

Vous cherchez une discussion stérile sur le racisme? Ce n’est pas le podcast pour ça. Au lieu de cela, il s’agit d’un podcast de comédie animé par Andrew Ti et Tawny Newsome, où chaque semaine, ils répondent aux questions posées par les auditeurs du Yo, Is This Racist? blog avec l’aide d’un invité spécial. C’est à la fois drôle et perspicace, ce qui en fait un excellent ajout à votre répertoire de podcasts.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Rien de tel qu’un poisson

Sujet: Comédie, Variété

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 40 minutes

Les fans du jeu-questionnaire britannique de comédie devraient être familiers avec celui-ci. No Such Thing as a Fish est un podcast de comédie où les chercheurs de l’émission discutent des friandises étranges et hilarantes qu’ils apprennent en faisant des recherches pour l’émission. Bien sûr, c’est techniquement éducatif, mais comme QI, c’est aussi extrêmement divertissant.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Comédie du vendredi soir

Sujet: Comédie

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 30 minutes

Friday Night Comedy, comme son nom l’indique, est un podcast de comédie hebdomadaire publié tous les vendredis. Plutôt que de s’en tenir à la même formule chaque semaine, ce podcast de la BBC alterne entre les programmes de comédie de longue date The News Quiz, The Now Show, Dead Ringers et Lobby Land. Assurez-vous de récupérer rapidement les nouveaux épisodes, car ils ne restent disponibles que deux semaines après leur diffusion.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Mon père a écrit un P * rno

Sujet: Comédie

La fréquence: Hebdomadaire (saisonnier)

Longueur: 30 minutes

Le titre pourrait rebuter certains auditeurs, mais ne vous y trompez pas: c’est facilement l’un des meilleurs podcasts de comédie. Chaque épisode présente l’hôte Jamie Morton lisant un chapitre d’une série de romans érotiques (extrêmement non érotiques) écrits par son père, un constructeur irlandais à la retraite. Les co-hôtes James Cooper et Alice Levine servent à souligner et à se moquer de chaque trou de l’intrigue, du choix de personnage ridicule et de la référence discutable à l’anatomie féminine. Il va sans dire que ce podcast amusant n’est pas sûr pour le travail.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Mon frère, mon frère et moi

Sujet: Comédie, Conseils

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 60 minutes

My Brother, My Brother and Me, ou MBMBaM, est un podcast de comédie et de conseils hébergé par les frères McElroy Justin, Travis et Griffin. Depuis 2010, les frères tirent des questions des réponses de Yahoo (ou d’autres sources) et tentent de fournir des réponses et des conseils, se lançant fréquemment dans de longues discussions hilarantes. L’empire des podcasts McElroy comprend désormais un certain nombre d’autres émissions, dont The Adventure Zone, un podcast en lecture réelle extrêmement populaire (et hilarant).

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Meilleurs podcasts de comédie: mentions honorables

Comedy Bang! Coup! – L’un des plus anciens podcasts de comédie du monde, Comedy Bang! Coup! propose des interviews hebdomadaires, des jeux et des segments d’improvisation avec certains des comédiens les plus drôles autour.Dunktown – Dunktown est un autre type de podcast sportif. Au lieu d’analyser les statistiques de la NBA et le classement de la ligue, les hôtes Agata et Anastasia sont des comédiens avec à peine une connaissance passagère du sport. Que vous soyez un fan de sports hardcore ou tout simplement comme des podcasts amusants, il y en a pour tous les goûts.Office Ladies – Pour les fans de la série à succès The Office, c’est le podcast drôle parfait. Les animatrices Jenna Fischer et Angela Kinsey (Pam et Angela de la série) reviennent sur un épisode et fournissent des commentaires hilarants et des détails en coulisses.Las Culturistas – Pour des commentaires humoristiques sur les derniers phénomènes de la culture pop, Las Culturistas est l’un des meilleurs podcasts de comédie que vous puissiez trouver. Bowen Yang (de la renommée de Saturday Night Live) et le comédien Matt Rogers sont vos guides, avec l’aide d’une variété d’invités spéciaux.

J’espère que vous avez trouvé un excellent nouveau podcast de comédie dans la liste ci-dessus, mais si vous avez d’autres podcasts amusants à recommander, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

