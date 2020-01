Les meilleurs podcasts de la BBC pour remplir votre flux en 2020

La BBC a longtemps été un géant de l’industrie de la radiodiffusion, et maintenant elle aborde l’ère moderne des podcasts de manière considérable. Mais avec des centaines d’émissions et des milliers d’épisodes à écouter, il peut être difficile de couper le bruit et de trouver les meilleurs podcasts de la BBC pour remplir votre flux.

Heureusement pour vous, nous avons parcouru le carnet de commandes et sélectionné 10 de nos podcasts BBC préférés que vous pouvez écouter aujourd’hui. Que vous écoutiez sur l’application officielle BBC Sounds (non recommandée) ou sur toute autre application de podcast, vous trouverez des milliers d’heures de super matériel qui n’attendent que vous pour appuyer sur play.

Meilleurs podcasts de la BBC

1. La cage à singe infinie

Sujet: Science

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 30-60 minutes

Commençons notre liste des meilleurs podcasts de la BBC avec l’un de ses plus populaires: The Infinite Monkey Cage. En cours depuis plus de 10 ans maintenant, chaque épisode hebdomadaire jette un regard sur un problème spécifique d’un point de vue scientifique. Cela ne signifie pas qu’il est rempli de faits secs, avec le comédien Robin Ince et le physicien Brian Cox co-organisant aux côtés d’une pléthore d’invités experts et de célébrités.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

2. Tu es mort pour moi

Sujet: Histoire

La fréquence: Irrégulier

Longueur: 45 minutes

Décrit comme un «podcast historique pour les personnes qui n’aiment pas l’histoire», You’s Dead To Me est un infodivertissement de premier ordre. L’animateur Greg Jenner parle au public à travers l’histoire d’un sujet spécifique avec l’aide de deux invités – généralement un comédien et l’autre un historien accompli.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

3. Que Peter Crouch Podcast

Sujet: Sports (football)

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 45 minutes

Le footballeur légendaire Peter Crouch anime ce podcast sportif de la BBC aux côtés de Tom Fordyce et Chris Stark. Dans ce document, les trois discutent des dernières nouvelles du football, avec plein de plaisanteries qui vous tiendront dans les mailles. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe dans la vie et les têtes des plus grandes stars du football, c’est votre fenêtre vers l’illumination.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

4. Le Cryptoqueen manquant

Sujet: Vrai crime

La fréquence: Fini

Longueur: 30-60 minutes

Ce podcast de la BBC à court terme raconte l’histoire du Dr Ruja Ignatova, qui a fraudé des millions de personnes dans l’une des plus grandes escroqueries de l’histoire avant de disparaître sans laisser de trace. En seulement huit épisodes, c’est la série parfaite pour les fans de vrais podcasts criminels qui ne veulent pas investir des mois dans une nouvelle série.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

5. Une histoire du monde en 100 objets

Sujet: Histoire

La fréquence: Fini

Longueur: 15 minutes

C’est l’un des plus anciens podcasts de la BBC sur la liste, mais le sujet est tout aussi pertinent aujourd’hui qu’il y a dix ans. Le directeur du British Museum, Neil MacGregor, sélectionne 100 objets, allant des momies égyptiennes aux cartes de crédit conformes à la charia, à travers lesquels il tisse un récit de l’histoire du monde. C’est plus sérieux et éducatif que les autres podcasts de la liste, mais il est essentiel d’écouter les mordus d’histoire.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

6. 50 choses qui ont fait l’économie moderne

Sujet: Histoire, économie

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 10 minutes

Bien que ce podcast puisse être considéré comme une version plus récente de l’entrée précédente, il changera votre façon de penser les choses que vous utilisez quotidiennement. Des épisodes hebdomadaires sur des sujets tels que l’iPhone, Google, la cellophane et les timbres-poste illustrent l’impact que de nouvelles idées et technologies peuvent avoir sur la société. La première série de 50 choses s’est terminée en 2017, et la seconde est actuellement en cours.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

7. BBC Earth Podcast

Sujet: La nature

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 30 minutes

Si vous êtes un fan de la planète Terre de David Attenborough, le podcast BBC Earth sera à votre portée. Présenté par Emily Knight, chaque épisode hebdomadaire plonge dans une histoire unique qui combine la nature, la science et l’expérience humaine. L’émission suscite avec succès ce même sentiment de crainte en utilisant uniquement un support audio, ce qui en fait l’un des meilleurs podcasts de la BBC.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

8. Brexitcast

Sujet: Politique

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 30 minutes

Comme son nom l’indique, ce podcast concerne le Brexit. Lancé en 2017, il présente quatre des meilleurs journalistes politiques de la BBC qui analysent et commentent les nouvelles du Brexit de la semaine de manière légère et engageante. Le podcast s’est avéré si populaire qu’il a ensuite été adapté à la télévision en 2019. C’est le meilleur moyen de couper le non-sens et d’apprendre ce qui se passe réellement avec le Brexit, au moins dans la mesure où cela peut être compris.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

9. Disques de l’île déserte

Sujet: Entrevues

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 30-60 minutes

À un moment donné, nous avons tous pensé à ce que nous emporterions sur une île déserte, mais ce podcast de la BBC pose la même question à certaines des personnes les plus célèbres et les plus influentes du monde. Diffusée en continu à la radio depuis 1942, elle présente plus de 3200 épisodes avec des invités allant d’Alfred Hitchcock à Stephen Hawking en passant par Dame Judi Dench.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

10. Comédie du vendredi soir de BBC Radio 4

Sujet: Comédie

La fréquence: Hebdomadaire

Longueur: 30 minutes

Parfois, vous avez juste besoin de bien rire et le podcast hebdomadaire de la BBC Radio 4 Friday Night Comedy est exactement ce que le médecin a ordonné. Les épisodes tournent entre les programmes de comédie de longue date The News Quiz, The Now Show, Dead Ringers et Lobby Land. De nouveaux épisodes sortent tous les vendredis, mais ils ne restent disponibles que quelques semaines avant de disparaître du flux.

Écoutez sur Pocket Casts, Spotify ou Apple Podcasts

Mentions honorables

Bien que nous ayons répertorié les meilleurs podcasts de la BBC pour vous aider à démarrer ci-dessus, il existe de nombreuses autres émissions intéressantes sur le réseau qui méritent d’être examinées. Voici quelques-unes de nos mentions honorables.

Critique du film de Kermode et Mayo – Longues critiques de films et interviews avec des acteurs et réalisateurs célèbres. Les discussions ont tendance à s’écarter du sujet principal, ce qui peut conduire à des friandises intéressantes ou à des anecdotes ennuyeuses selon l’épisode.13 minutes de la lune – L’histoire complète d’Apollo 11 et du premier alunissage. En 12 épisodes, l’animateur Kevin Fong passe en revue les détails de qui et de ce qui a permis à Apollo 11 de célébrer son 50e anniversaire.Test Match spécial – L’un des meilleurs podcasts de cricket disponibles (avec les autres podcasteurs de la BBC Tailenders). Il offre une couverture balle par balle non seulement des matchs de cricket d’essai, mais aussi de tout cricket professionnel du monde entier.Multi Story – Pour les histoires personnelles de toute l’Angleterre, il n’y a pas de meilleur podcast que Multi Story. Parfois, vous devez tourner votre regard vers l’intérieur pour apprécier la diversité qui vous entoure.Le podcast documentaire – Comme son nom l’indique, ce podcast de la BBC est rempli de documentaires sur une variété de sujets du monde entier. Encore mieux, ils sont disponibles indéfiniment, vous avez donc le choix entre des centaines de sujets.

Voilà pour notre liste des meilleurs podcasts de la BBC. Il y a beaucoup plus d’options fantastiques dans la programmation de la BBC, alors faites-nous savoir vos favoris dans les commentaires ci-dessous!