Les meilleurs produits Google que vous pouvez obtenir

Google est peut-être mieux connu pour son moteur de recherche, mais la société fabrique également une multitude de produits matériels. Il s’agit notamment de smartphones haut de gamme et de milieu de gamme, d’enceintes intelligentes, d’appareils de streaming et même de thermostats, entre autres. Voici les 10 meilleurs produits Google sur lesquels vous pouvez dépenser votre argent.

Les meilleurs produits Google:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour notre liste des meilleurs produits Google lors du lancement de nouveaux appareils.

1. Google Pixel 4 series

Les smartphones de la famille Pixel 4 contiennent des spécifications haut de gamme comme le Snapdragon 855 (associé à 6 Go de RAM), mais ce n’est pas ce qui fait que ces téléphones se démarquent. La série Pixel a toujours été excellente en photographie et cela continue avec les Pixel 4 et 4 XL. Leur appareil photo capture plus de détails que la série Pixel 3, gère encore mieux la balance des blancs et améliore le HDR, le mode portrait et les selfies. Night Sight (le nom de Google pour le mode nuit) est également meilleur cette fois-ci.

En revanche, il n’y a pas de capteur ultra large à bord. Google ne donne pas non plus la priorité à la vidéo. Alors que l’iPhone 11 dispose de 4K à 60 images par seconde sur son appareil photo avant, le Pixel 4 ne le prend même pas en charge sur son appareil photo principal. Les produits phares de Google tournent des vidéos 1080p d’apparence décente à 30, 60 et 120 images par seconde, mais vous ne pouvez filmer qu’en 4K à 30 images par seconde. En bout de ligne, si la vidéo est importante pour vous, le Pixel 4 XL n’est peut-être pas la meilleure option.

Quant au reste de l’expérience? Les Pixel 4 et 4 XL seraient presque parfaits mais souffriraient d’une durée de vie de la batterie bien inférieure à la moyenne.

2. Google Pixel 3a series

Les frères et sœurs moins chers des Pixel 3 et 3 XL, les Google Pixel 3a et 3a XL, accomplissent quelque chose qu’aucun autre smartphone de milieu de gamme n’a fait: ils offrent tous deux une qualité d’image étonnante. Ajoutez les performances étonnamment fluides du Snapdragon 670 et la garantie de trois ans de mises à jour, et vous avez deux des meilleurs smartphones de milieu de gamme disponibles.

Comme pour les Pixel 3 et 3 XL, les différences se résument ici à l’écran et à la batterie. Le Pixel 3a dispose d’un écran de 5,6 pouces, tandis que l’écran du Pixel 3a XL mesure 6 pouces en diagonale. En ce qui concerne la batterie, les Pixel 3a et 3a XL disposent d’une cellule de 3000 et 3700 mAh.

3. Google Nest Hub Max

Le Google Nest Hub Max a tout ce que vous recherchez dans un écran intelligent, puis certains. Grand écran de 10 pouces? Vérifier. Système d’enceintes stéréo avec une qualité sonore supérieure à la moyenne? Sûr. Détection par caméra et technologie de correspondance des visages? Ouaip. Une caméra frontale qui se double d’une caméra de sécurité intérieure? Uh-huh.

Plus important encore, le Nest Hub Max regroupe tous vos produits pour maison intelligente et offre un moyen simple de les contrôler. Avons-nous mentionné qu’il se double même d’un cadre photo numérique de fantaisie?

4. Google Nest Learning Thermostat

La fonctionnalité clé de Google Nest Learning Thermostat se trouve juste dans le nom. Dans la semaine qui suit l’enregistrement de vos préférences, il apprend votre routine et s’ajuste en conséquence. Par exemple, il refroidira automatiquement votre chambre la nuit une fois qu’il saura ce que vous faites chaque soir.

Le Nest Learning Thermostat sait également quand vous quittez votre domicile depuis votre routine ou depuis le GPS de votre téléphone. En raison de cette flexibilité, vous pouvez contrôler le Nest Learning Thermostat et surveiller sa consommation d’énergie à partir de votre téléphone.

219,00 $

Thermostat d’apprentissage Google Nest

Achetez-le maintenant

5. Google Pixel Slate

Google Pixel Slate est un appareil Chrome OS qui se double d’une tablette. La tablette conserve un avantage clé par rapport à l’iPad Pro concurrent: elle possède un «vrai» navigateur. Apple a alimenté le navigateur de l’iPad avec iPadOS, mais le navigateur Chrome dans Chrome OS est un navigateur à part entière avec des extensions et plus encore.

En bonus, Chrome OS a un accès officiel au Play Store. Cela signifie que vous pouvez télécharger et utiliser des applications Android sur la Pixel Slate lorsque vous souhaitez vous détendre et vous détendre. D’autres appareils Chrome OS ont accès au Play Store, mais la conception avant tout de la tablette de Pixel Slate facilite et améliore l’utilisation des applications Android sur celui-ci.

Cela pourrait être utilisé comme remplacement de PC si vos besoins sont simples et reposent principalement sur le Web.

6. Google Chromecast Ultra

Vous pouvez économiser de l’argent si vous optez pour le Chromecast standard. Cependant, vous manqueriez la fonctionnalité clé du Chromecast Ultra: la diffusion en continu 4K. C’est comparé au Chromecast ordinaire, qui dépasse 1080p / 60fps.

De plus, le Chromecast Ultra est le seul Chromecast compatible avec le service de jeu en nuage Stadia de Google. Les autres fonctionnalités incluent une prise en charge de la plage dynamique élevée via HDR10 et Dolby Vision, des temps de chargement plus rapides que les anciens dongles Chromecast et un adaptateur Ethernet inclus.

7. Google Nest Mini

Google Home Mini était tout le battage médiatique, grâce à sa fonctionnalité de maison intelligente et son prix plus petit. La deuxième génération change la structure du nom en Google Nest Mini, et c’est encore mieux.

Bien sûr, le Nest Mini vous permet de contrôler vos appareils domestiques intelligents. Cela signifie que vous pouvez contrôler le thermostat, les lumières et plus encore avec votre voix. Pour améliorer les choses, le Nest Mini propose désormais une qualité sonore améliorée, une meilleure reconnaissance vocale et le même prix.

8. Google Nest Cam IQ Outdoor

Comme son nom l’indique, la Google Nest Cam IQ Outdoor est conçue pour l’extérieur de votre maison. Pluie ou soleil, la Nest Cam IQ Outdoor résiste aux intempéries grâce à son indice de protection IP66. Il peut enregistrer en résolution 1080p avec un objectif grand angle de 130 degrés et l’avantage du HDR.

La Nest Cam IQ Outdoor recherche constamment le mouvement et écoute les sons visibles. Dès qu’elle voit ou entend quelque chose d’étrange, la Nest Cam IQ Outdoor envoie une alerte sur votre téléphone ou par e-mail avec une image. C’est un excellent système de sécurité pour toute maison ou entreprise.

9. Google Pixelbook Go

Le Pixelbook Go est le dernier appareil Pixelbook proposé par Google. Il n’est pas aussi prestigieux que le Pixelbook de l’ancienne génération, mais il est livré avec des composants plus récents et un design épuré et minimaliste que beaucoup adoreront. L’écran ne peut pas non plus être complètement tourné pour prendre la forme d’une tablette, mais il est moins cher, à partir de 649 $.

L’ordinateur portable est en magnésium et pèse 2,3 livres. Les spécifications sont assez puissantes étant donné que le Pixelbook Go exécute le système d’exploitation léger Chrome OS. Vous pouvez cependant payer plus d’énergie si vous en avez besoin. Vous pouvez obtenir un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage et une résolution 4K. Cette version coûtera cependant 1,399 $. Quel que soit celui que vous choisissez, c’est certainement l’un des meilleurs produits Google que vous pouvez obtenir.

10. Google Nest Wi-Fi

Une maison peut être une merveilleuse oasis, mais les murs à l’intérieur peuvent interférer considérablement avec votre connexion Internet. C’est là que Google Nest Wi-Fi entre en jeu. Google Nest Wi-Fi offre jusqu’à 3 800 pieds de connectivité sans fil. Il peut fonctionner comme un réseau maillé et fournir une connexion Internet à des zones de votre maison sinon mal ou pas du tout couvertes.

La grande chose au sujet de la dernière génération de Nest Wi-Fi est qu’il a intégré Google Assistant. Cela signifie qu’il se double d’un haut-parleur Google Nest et vous pouvez contrôler votre réseau Wi-Fi à l’aide de votre voix, ainsi que d’utiliser toutes les autres fonctionnalités L’assistant a à offrir.

Voici notre liste des meilleurs produits Google disponibles. Nous mettrons à jour ce message avec les nouveaux produits une fois qu’ils seront lancés.