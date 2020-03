Les meilleurs programmes Amazon Prime que vous pouvez diffuser en ce moment

En février 2011, Amazon a annoncé que les membres d’Amazon Prime pouvaient accéder gratuitement à des milliers de films et d’émissions de télévision en streaming dans le cadre de son service d’abonnement.

Aujourd’hui, on estime que plus de 150 millions de personnes dans le monde ont accès aux fonctionnalités d’Amazon Prime, y compris sa vidéothèque en streaming. C’est un public énorme pour toutes les émissions de télévision, actuelles ou classiques, réparties sur différents appareils, des smartphones aux téléviseurs grand écran.

Jetons un coup d’œil aux meilleures émissions d’Amazon Prime aux États-Unis, y compris à la fois des émissions originales exclusives au service et des émissions plus anciennes présentées pour la première fois par d’autres points de vente. Gardez à l’esprit qu’Amazon Prime Video utilise des géo-restrictions, donc toutes ces émissions ne sont pas disponibles sur tous les marchés.

Meilleures vidéos Amazon Prime:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que d’autres émissions télévisées seront ajoutées à Amazon Prime Video et que d’autres seront supprimées.

1. Le gestionnaire de nuit

L’un des meilleurs spectacles d’Amazon, The Night Manager est une série télévisée britannique limitée basée sur un livre de John le Carre du même nom. Le spectacle met en vedette Tom Hiddleston en tant que directeur de nuit d’un hôtel de luxe au Caire, en Égypte. Il se trouve que le personnage de Hiddleston est également un ancien soldat britannique. Lorsqu’il vient à contrecœur en possession d’une liste confidentielle d’armes et de produits chimiques de guerre, il la signale à l’International Enforcement Agency de Londres. Il est ensuite recruté par un agent du renseignement (Olivia Colman) pour infiltrer le cercle restreint d’un marchand d’armes (Hugh Laurie). Cependant, il y a un grain de beauté dans la communauté du renseignement britannique qui rend les choses encore plus compliquées.

The Night Manager a remporté plusieurs distinctions à ce jour, dont deux Emmy Awards et plusieurs Golden Globe Awards. Il n’y a que six épisodes d’une heure dans la série, c’est donc une montre rapide. Il est définitivement addictif et vous gardera au bord de votre siège tout au long.

2. L’homme au château haut

Basé sur le roman classique de feu Philip K. Dick, ce spectacle original d’Amazon Prime se déroule dans les années 1960, mais dans une chronologie alternative où l’Allemagne nazie et le Japon ont remporté la Seconde Guerre mondiale et occupent désormais les côtes de chaque côté des États-Unis. Cette série «et si» raconte l’histoire de plusieurs personnages de cette Terre alternative, qui découvrent une série de films qui montrent les États-Unis, vainqueur de la Seconde Guerre mondiale.

Cette série se développe à partir du roman original de Dick et montre que les personnages se rendent compte non seulement qu’ils sont sur une Terre alternative, mais aussi qu’il pourrait être possible de voyager vers la chronologie où les États-Unis et leurs alliés ont remporté la Seconde Guerre mondiale. The Man in the High Castle n’est pas seulement l’un des meilleurs spectacles d’Amazon Prime, mais peut-être la meilleure série dramatique télévisée d’Amazon Prime.

3. L’étendue

Présentée à l’origine sur la chaîne câblée SyFy, cette excellente épopée de science-fiction est désormais disponible exclusivement sur Amazon Prime Video. Basé sur les romans The Expanse de «James S. A. Corey» (en fait un nom de plume pour deux écrivains, Daniel Abraham et Ty Franck), le spectacle se déroule des centaines d’années dans le futur, où l’humanité a colonisé l’ensemble du système solaire. Cependant, il existe maintenant des factions à divers endroits du système: la Terre, Mars et les «Belters» qui vivent dans le système extérieur.

Le spectacle a non seulement un casting énorme et une sensation épique, mais il peut avoir certains des meilleurs effets visuels jamais réalisés pour une série de science-fiction spatiale. La bonne nouvelle est que le chef d’Amazon Jeff Bezos, lui-même un grand fan de science-fiction admis, a tellement aimé The Expanse que lorsque SyFy a décidé de ne pas renouveler le spectacle pour une quatrième saison, Bezos a demandé à Amazon Prime Video de récupérer les droits et d’approuver production de cette saison.

4. Les Américains

Les Américains sont peut-être la meilleure émission de télévision que la plupart d’entre vous n’ont peut-être jamais regardée. Keri Russell et Matthew Rhys jouent Elizabeth et Philip Jennings, un couple marié normal qui vit dans la région de Washington D.C. au début des années 1980 avec leurs deux enfants. Cela ressemble à un drame familial standard, non? Faux! Elizabeth et Philip Jennings sont en fait deux espions du KGB profondément infiltrés qui tentent activement d’obtenir des informations pour l’Union soviétique.

Ce spectacle a des tonnes de rebondissements, d’autant plus que Philip commence à profiter de son temps aux États-Unis, tandis qu’Elizabeth s’en tient à sa formation au KGB et à son idéologie. Oh, et leurs deux enfants n’ont aucune idée que leur maman et papa sont des espions. Les six saisons des Américains sont disponibles en streaming maintenant, et c’est une évidence pour notre meilleure liste d’émissions Amazon Prime.

5. Hannibal

Si vous pensiez que personne, sauf Sir Anthony Hopkins, ne pouvait incarner le brillant tueur en série, le Dr Hannibal Lecter, alors découvrez cette série éphémère qui a été diffusée à l’origine sur NBC. Mads Mikkelsen nous donne une performance très effrayante en tant que Dr Lecter, et Hugh Dancy joue le profileur du FBI Will Graham, qui doit traquer Lecter après qu’il se révèle être un tueur et un cannibale.

La série se déroule avant le premier roman Hannibal Lecter de Thomas Harris, Red Dragon, pour les deux premières saisons et demie. Cependant, il adapte ce roman pour la seconde moitié de sa troisième et dernière saison. Il est dommage que ce spectacle effrayant ait été annulé avant que la série puisse adapter les autres romans de Lecter, mais ce qui est disponible est toujours excellent, si vous n’êtes pas trop dégoûté.

6. Bons présages

Certaines émissions de télévision sur des plates-formes de streaming sont conçues pour être «un-et-faites», avec leurs histoires achevées en une seule saison. C’est le cas pour Good Omens. Basée sur le roman fantastique acclamé de Neil Gaiman et de feu Terry Pratchett, la série se concentre sur deux êtres surnaturels sur Terre. L’un est l’ange Aziraphale, joué par Michael Sheen, et l’autre est le démon Crowley, joué par David Tennent. Les deux êtres, bien que se trouvant sur des côtés opposés, deviennent non seulement des amis, mais aiment aussi être sur Terre. C’est un problème, cependant, car la série traite de ces deux amis qui tentent d’empêcher la fin du monde.

Gaiman a servi de showrunner pour cette série limitée de six épisodes, et ça se voit. Good Omens ressemble à la fois à une grande adaptation et à une extension du roman original. C’est aussi carrément drôle. Recherchez également beaucoup de camées et de voix intéressantes dans ce spectacle.

7. Retrouvailles

Homecoming est un original d’Amazon Prime Video avec Julia Roberts en tête. Le spectacle est produit et réalisé par le créateur de M. Robot, Sam Esmail. C’est un thriller au rythme effréné, dont l’intrigue tourne autour d’une installation de soutien transitoire sommaire pour les soldats américains. Roberts incarne Heidi Bergman, une travailleuse sociale embauchée par l’établissement pour aider les soldats déchirés par la bataille à passer sans heurt à la vie civile. Mais quelque chose de sinistre se passe au centre des Retrouvailles et après quatre ans de travail là-bas, Bergman n’a aucun souvenir de ce qu’elle a fait jusqu’à ce qu’un auditeur de la défense s’informe de son passé.

Homecoming a 10 épisodes d’une demi-heure dans sa première saison, et nous entendons également qu’une deuxième saison est en route. Le spectacle de 2018 a été nominé pour trois Golden Globes, dont la meilleure série dramatique. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, Homecoming est un spectacle à ne pas manquer.

8. Downton Abbey

Nous avons vu des tonnes de films et d’émissions de télévision sur le système de classes britannique, mais aucun n’a été aussi divertissant que cette émission. Présentée à l’origine sur ITV au Royaume-Uni et sur PBS aux États-Unis, Downton Abbey est centrée sur un domaine fictif dans la campagne britannique et sur toutes les personnes qui y vivent et y travaillent au début du XXe siècle. Les événements réels de l’époque affectent à la fois la famille Crawley et leurs domestiques.

Le spectacle met en lumière les nombreux changements dans le système de classe en Grande-Bretagne au cours de cette période, alors que l’aristocratie commence à perdre son influence autrefois massive sur la société. Le spectacle a de superbes écritures et de superbes performances de la distribution, qui vous font vous soucier de ce qui leur arrive au fil des ans. Les six saisons sont disponibles pour diffuser sur Amazon Prime Video.

9. Les garçons

L’une des meilleures séries télévisées d’Amazon Prime Video est également un original. Les garçons essaient essentiellement de répondre à la question: «Et si les super-héros existaient dans le monde réel?» Dans cette série, les super-héros seraient utilisés comme produits et outils marketing pour une grande entreprise. De plus, la plupart des super-héros eux-mêmes dans cette série sont des gens assez méchants, qui sentent qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent et s’en tirer.

The Boys se concentre sur un groupe de super-héros particulier, The Seven, et sur les efforts d’un groupe rouge d’humains (principalement) ordinaires (The Boys) qui connaissent la vérité et veulent abattre ces êtres puissants. C’est une émission de télévision très adulte (ne laissez certainement pas les enfants la regarder), mais si vous voulez voir un regard plus réaliste et brutal sur les super-héros, cette émission est un must sur Amazon Prime Video.

10. L’amour moderne

Modern Love est une collection de courtes histoires d’amour – une anthologie romantique – basée sur une chronique hebdomadaire publiée dans le New York Times. La série présente huit épisodes d’une demi-heure, chacun explorant une facette différente de l’amour. Chaque épisode a différents acteurs, dont certains incluent Anne Hathaway, Tina Fey, Andy Garcia, Dev Patel et Julia Garner, entre autres noms célèbres. C’est l’une de ces émissions qui vous rendra exubérant dans un épisode et déprimé dans le suivant. Cependant, son attrait romantique et la courte durée des épisodes en font un titre très digne.

Le spectacle 2019 a été renouvelé pour un deuxième versement, alors vous voudrez peut-être rattraper le retard sur la première saison pendant que nous attendons le deuxième.

11. Fleabag

Voici une autre série originale d’Amazon Prime Video conçue pour avoir un début, un milieu et une fin. Phoebe Waller-Bridge écrit et joue le rôle de «Fleabag», une jeune femme qui essaie de trouver l’amour et la compagnie à Londres. Elle parle souvent directement à la caméra dans une tactique de rupture du quatrième mur qui, pour une fois, n’est pas gênante mais contribue en fait à la rendre plus drôle et plus facile à comprendre en même temps.

Waller-Bridge a adapté sa pièce d’une femme pour cette série, et cela se voit parfois dans certains des épisodes de cette série de deux saisons. Cependant, la portée du spectacle est suffisamment étendue pour ne pas ressembler à une pièce de théâtre. Vous pouvez voir les deux saisons de Fleabag sur Amazon Prime Video dès maintenant.

12. Mr. Robot

Cette émission a non seulement une prémisse cool, mais elle a également un style visuel différent de toute émission de télévision réalisée avant ou depuis. L’émission se concentre sur Elliot, un programmeur informatique qui est également un pirate informatique secret. Il est recruté par un groupe mystérieux qui veut utiliser les compétences d’Elliot pour faire tomber ce qu’ils prétendent être de mauvaises sociétés.

L’idée d’un anti-héros pirate informatique est bonne, et Rami Malek est parfait en tant qu’Elliot, un homme intelligent qui a également de graves problèmes de santé mentale. Ces problèmes saignent dans le travail de la caméra pour la série, qui place parfois la caméra à des angles étranges, en partie pour nous donner un aperçu de la façon dont Elliot voit le monde.

13. La merveilleuse Mme Maisel

Cette émission télévisée d’Amazon Prime Video se concentre sur une femme à New York à la fin des années 1950 qui décide de devenir comédienne debout après le départ de son mari. L’émission a remporté un Emmy Award en 2018 pour la meilleure série comique et sa star, Rachel Brosnahan, a également remporté cette année-là la meilleure actrice dans une série comique. Le spectacle a également remporté ou a été nominé pour de nombreux autres prix majeurs au cours des deux dernières années.

Même si elle est étiquetée comme une comédie, The Marvellous Mme Maisel a aussi beaucoup de drame, comme vous pouvez vous en attendre de sa créatrice Amy Sherman-Palladino qui a également créé Gilmore Girls. C’est aussi un grand retour en arrière à la fin des années 1950, où les femmes commençaient tout juste à se faire connaître sur le marché du travail pour plus que simplement être enseignantes ou secrétaires.

14. Jack Ryan de Tom Clancy

Amazon Prime Video a fait sensation en 2018 avec le lancement de Jack Ryan de Tom Clancy. Cette série originale met en vedette John Krasinski dans le rôle de Jack Ryan, qui a été interprété dans plusieurs films par d’autres acteurs basés sur les romans techno-thrillers de feu Tom Clancy. Le premier épisode de cette première saison de huit épisodes voit Ryan comme un jeune analyste de la CIA. Il pense qu’il ne va travailler que dans un bureau, mais son travail lui fait quitter son bureau et aller sur le terrain pour essayer d’arrêter un terroriste islamique.

Le spectacle est plein d’action et vous gardera au bord de votre siège. C’est un incontournable!

15. La tique

Le Tick n’est pas votre super-héros ordinaire. Il est extrêmement crédule et extrêmement ennuyeux de travailler avec. Il porte un costume bleu ridicule et se lie d’amitié avec les gens facilement. L’un d’eux se trouve être un jeune homme aux manières douces nommé Arthur qui finit par devenir son acolyte. La série suit les aventures de The Tick et Arthur alors qu’ils combattent une série de méchants pour finalement affronter un supervillain apparemment mort depuis longtemps appelé “The Terror”.

The Tick est basé sur une bande dessinée américaine du même nom et est un spectacle amusant lorsque vous voulez simplement regarder quelque chose sans but. Il y a deux saisons de l’émission disponibles, chacune avec 10-12 épisodes d’une demi-heure. Encore une fois, c’est une montre rapide, mais pleine d’esprit et divertissante.

16. Dead Like Me

Avant que l’écrivain et producteur américain Bryan Fuller fasse des émissions comme American Gods et Hannibal, il a créé une série de comédie noire appelée Dead Like Me. L’intrigue de cette émission de 2003 tourne autour d’une femme de 18 ans nommée Georgia Lass (Ellen Muth) qui est la protagoniste de l’émission. Lors de son premier jour de travail en tant que intérimaire, Georgia est frappée par un siège de toilette tombant de l’espace. Au lieu d’aller au paradis ou en enfer, elle devient une faucheuse sinistre, responsable de la collecte des âmes. Sa mission ultime, et celle des autres moissonneurs sinistres qu’elle rencontre, est de collecter suffisamment d’âmes pour devenir éligible pour passer au royaume suivant. Peut-elle s’adapter à son nouveau rôle tout en travaillant à son travail de jour? C’est de cela qu’il s’agit de la première saison de la série.

Il y a deux saisons entières avec un total de 29 épisodes à regarder, donc celui-ci est pour les streamers hardcore. Il a également été converti en téléfilm et possède une base de fans assez solide en ce qui concerne les émissions de télévision.

17. Transparent

Spectacle révolutionnaire pour l’époque, Transparent est une série de comédie dramatique de 2014 qui représente la communauté trans à la télévision comme jamais auparavant. L’histoire de la série tourne autour d’une famille basée à Los Angeles et de leur vie après avoir découvert que le patriarche de la famille (Jeffrey Tambor) est en fait une femme transgenre.

L’émission a remporté plusieurs Emmy et Golden Globe au cours de ses cinq saisons. La dernière saison s’est terminée en 2019, ce serait donc le meilleur moment pour tout regarder. C’est également l’une des émissions les plus appréciées de l’histoire de la télévision, connue pour ses idées audacieuses et ouvertes.

18. HBO montre sur Amazon Prime Video

Nous trichons un peu pour cette dernière entrée sur nos meilleurs spectacles Amazon Prime pour deux bonnes raisons. La première est que les émissions de HBO que vous pouvez diffuser sur Amazon Prime Video sont, tout simplement, l’une des meilleures télévisions jamais produites. Nous parlons de drames classiques comme The Sopranos, The Wire, Band of Brothers et Boardwalk Empire. Il propose également les émissions humoristiques les plus drôles du réseau comme Veep, Sex and the City et bien plus encore.

L’autre raison pour laquelle nous mettons ces émissions dans une catégorie et une liste, c’est qu’elles peuvent ne pas rester sur Amazon Prime Video plus longtemps. Les propriétaires de HBO chez WarnerMedia, qui fait maintenant partie d’AT & T, avaient précédemment déclaré qu’ils prévoyaient de supprimer toutes les émissions HBO d’Amazon Prime Video d’ici la fin de 2018. Cela ne s’est pas passé comme prévu, mais nous nous attendons à ce que ces émissions HBO puissent être radiées d’Amazon Prime à tout moment, d’autant plus que WarnerMedia prévoit également de lancer son propre service de vidéo en streaming. Donc, vous feriez mieux de consommer ces émissions en ce moment car vous pourriez être obligé de payer des frais supplémentaires pour y accéder bientôt sur un autre service.

Plus d’articles sur Cord Cordting

C’est notre liste des meilleures émissions de télévision vidéo Amazon Prime que vous pouvez regarder en ce moment. Nous ajouterons plus de titres à la liste une fois qu’ils seront lancés sur le service de streaming.