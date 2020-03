Les meilleurs routeurs maillés pour maintenir un signal Wi-Fi puissant dans de grands espaces

Que vous soyez coincé à travailler à domicile ou que vous cherchiez simplement quelque chose à faire pour passer le temps alors que la pandémie continue de faire le tour, une bonne connexion Wi-Fi est essentielle. Les meilleurs routeurs maillés peuvent renforcer votre signal Wi-Fi dans toute votre maison, votre bureau ou tout autre espace dont vous avez besoin pour rester connecté. L’astuce consiste à déterminer quelle est la bonne option pour vos besoins spécifiques. Nous avons créé une liste des meilleurs routeurs maillés pour vous aider dans votre quête du bon produit.

Les meilleurs routeurs maillés:

Devriez-vous acheter un routeur maillé?

Les réseaux maillés fonctionnent avec l’utilisation de plusieurs routeurs ou nœuds. Ceux-ci transmettent des informations sans fil, étendant votre portée Wi-Fi. Un réseau maillé est pour ceux qui ont besoin de couvrir un grand espace avec un signal Wi-Fi.

Les meilleurs routeurs maillés sont généralement les mieux adaptés aux maisons ou bureaux de 2000 pieds carrés ou plus, car le signal du routeur Wi-Fi traditionnel peut ne pas être assez fort pour atteindre toutes les zones. Mais les utilisateurs disposant de plus petits espaces peuvent également en avoir besoin. Certains bâtiments sont construits avec des murs en béton, des dispositions étranges ou plusieurs étages. Ils peuvent également être affectés par d’autres facteurs qui compromettent la puissance du signal Wi-Fi. Les meilleurs routeurs maillés pourraient aider à éliminer les zones mortes et à renforcer les connexions Wi-Fi dans tout le bâtiment.

Pourquoi ne pas simplement obtenir un prolongateur Wi-Fi?

Alors qu’un simple répéteur Wi-Fi (également connu sous le nom de répéteur Wi-Fi) est généralement beaucoup plus abordable, les meilleurs routeurs maillés ont de multiples avantages par rapport aux prolongateurs. En effet, un répéteur se connecte et retransmet simplement les données de votre routeur. Il crée également son propre signal Wi-Fi, en dehors de celui de votre routeur principal.

Un répéteur peut être utile si vous l’utilisez pour alimenter Internet à des produits statiques, comme une ampoule intelligente ou un ordinateur qui n’est jamais déplacé. Ceux qui ont besoin d’utiliser quelque chose comme une tablette ou un smartphone peuvent être ennuyés par la nature de l’utilisation de plusieurs points Wi-Fi (le routeur et le répéteur). Vous devrez basculer entre eux lorsque vous vous déplacerez dans la maison ou le bureau.

Les meilleurs routeurs maillés agissent comme une seule entité en termes de votre réseau Wi-Fi. Vous n’aurez qu’un seul réseau à vous soucier et les multiples routeurs maillés sont placés intelligemment à travers le bâtiment pour vous assurer que le signal singulier atteint tous les coins.

1. Google Nest Wi-Fi

Le Google Nest Wi-Fi est facilement l’un des meilleurs systèmes de routeur maillé que vous puissiez acheter. Il ne prend peut-être pas en charge le Wi-Fi 6 et ne possède que deux prises Ethernet physiques, mais tout le reste du Nest Wi-Fi est excellent. La configuration est aussi simple que possible et se fait avec une application. Le design est élégant et simple. Pour rendre l’affaire encore plus agréable, les points secondaires font également office de haut-parleurs de l’Assistant Google!

2. Google Wi-Fi

Le Wi-Fi Google Nest est génial, mais certains d’entre vous ne se soucient peut-être pas des fonctionnalités supplémentaires, du nouveau design et du prix plus élevé. Ceux qui recherchent quelque chose de plus simple et plus abordable peuvent opter pour l’ancienne génération de Wi-Fi Google.

Le Wi-Fi Google a toujours un processus de configuration simple, une application pratique pour la gestion et une conception simple qui devrait bien paraître dans n’importe quelle pièce.

3. Système Netgear Orbi Wi-Fi 6

Le Netgear Orbi Wi-Fi 6 est un système réseau sérieux, et il est facilement l’un des meilleurs routeurs maillés du marché. Alors que vous payez près de 600 $ pour le routeur et une seule extension satellite, le Netgear Orbi Wi-Fi 6 peut couvrir jusqu’à 5000 pieds carrés avec des vitesses Wi-Fi allant jusqu’à 6 Gbps. Il peut également garder plus de 60 appareils connectés simultanément.

4. Amazon Eero

Amazon est connu pour créer des produits abordables avec la qualité à l’esprit, et le système de routeur maillé Eero ne fait pas exception. Le système Eero peut couvrir jusqu’à 1 500 pieds carrés par unité avec des vitesses allant jusqu’à 550 Mbps. La configuration se fait également via une application simple, et cela fonctionne avec Alexa si vous êtes investi dans la plate-forme.

5. Routeur maillé Covr D-Link

La couverture D-Link surpasse les autres systèmes plus chers, ce qui en fait un choix évident pour cette liste des meilleurs routeurs maillés. Le système à 2 nœuds peut couvrir jusqu’à 6 000 pieds carrés. Il comprend également une application simple, des antennes tri-bandes et la prise en charge d’Alexa.

6. Routeur maillé TP-Link Deco P9

Le système de routeur maillé TP-Link Deco P9 est conçu pour les utilisateurs exigeants. Cette configuration de 3 unités peut couvrir jusqu’à 6 000 pieds carrés. Et si vous avez des murs épais, le système Deco P9 est compatible avec la ligne électrique AV1000, qui utilise votre câblage électrique existant pour transmettre des données avec une résistance supérieure.

7. Linksys Velop Mesh Router

Le système Wi-Fi du routeur maillé Linksys Velop peut couvrir jusqu’à 2000 pieds carrés d’espace par unité, et vous pouvez l’obtenir en paquets de trois. Vous pouvez facilement configurer et gérer votre réseau Wi-Fi à l’aide de l’application incluse, et la prise en charge d’Apple HomeKit serait en cours.

8. Système de réseau maillé Gryphon

Avec Gryphon, vous pouvez mettre de côté votre chapeau en papier d’aluminium. Il s’agit du meilleur routeur maillé pour les personnes soucieuses de la sécurité, car il propose des contrôles parentaux avancés, des mises à jour de sécurité quotidiennes pour empêcher les dernières menaces, un bloqueur de publicités, une analyse de la vulnérabilité des appareils, une détection des intrusions et un filtrage des logiciels malveillants. C’est également un très bon routeur maillé, car il peut couvrir 3 000 pieds carrés par appareil et ses vitesses peuvent atteindre 3 Gbit / s.

9. Tenda Nova MW6 Mesh Router

Vous n’avez pas besoin de dépenser des centaines de dollars pour l’un des meilleurs routeurs maillés. Le Tenda Nova MW6 coûte moins de 90 $ pour un ensemble de deux très belles unités. Celles-ci couvrent jusqu’à 4000 pieds carrés et peuvent avoir jusqu’à 60 appareils connectés simultanément.

10. Extendeur de maillage Netgear EX8000

Vous ne voulez pas désactiver votre routeur actuel? Netgear a quelque chose de spécial pour vous avec l’EX8000. Il s’agit techniquement d’un prolongateur Wi-Fi, mais il utilise la technologie maillée pour maintenir un réseau Wi-Fi unique dans tout votre espace. Il fonctionne avec n’importe quel routeur actuel et Netgear affirme que le processus de configuration devrait prendre environ 5 minutes. Le Netgear EX8000 devrait étendre votre signal jusqu’à 2 500 pieds carrés et peut se connecter avec jusqu’à 50 appareils, offrant des vitesses allant jusqu’à 3 000 Mbps.

Cette liste des meilleurs routeurs maillés devrait vous couvrir, vous et votre maison, avec un signal Wi-Fi puissant. Profitez de vos vitesses et performances améliorées!