Les meilleurs sites Web pour diffuser des films gratuits en ligne

De plus en plus de gens abandonnent le câble en faveur de services de streaming comme Netflix, Hulu et Disney Plus. Ces services d’abonnement sont généralement plus faciles à configurer et plus flexibles que le câble standard, mais plus vous en utilisez, plus il peut coûter cher. Heureusement pour vous, vous n’avez pas à payer pour chaque service de streaming pour obtenir votre correction de film. Il existe de nombreux endroits en ligne pour diffuser gratuitement des films et des émissions de télévision en toute légalité. Voici notre liste des meilleurs que vous pouvez essayer aujourd’hui.

Hoopla

Beaucoup de gens ne savent pas que leur carte de bibliothèque locale peut leur procurer plus que de simples livres. Si votre bibliothèque locale le prend en charge, vous pouvez également accéder à quelques services de streaming de films différents, et Hoopla en fait partie. Hoopla propose des tonnes de films et d’émissions de télévision gratuits en ligne et via son application mobile.

Il a également des tonnes de livres électroniques, de bandes dessinées, de musique et de livres audio, de sorte qu’il peut vraiment devenir votre guichet unique pour le divertissement. Gardez à l’esprit que Hoopla fonctionne un peu comme une bibliothèque normale, vous ne pourrez donc emprunter qu’un certain nombre de films, d’émissions de télévision ou de livres, et vous aurez un temps défini pour les terminer avant de les vérifier. encore.

IMDb TV

IMDb est l’un des meilleurs sites Web pour les cinéphiles pour rattraper toutes sortes de films et de contenus liés aux célébrités. Il propose des horaires de cinéma et de billetterie locaux, des bandes-annonces, des critiques de films et des critiques d’utilisateurs, des recommandations personnalisées, et il a même une solide bibliothèque de films gratuits en ligne.

Il propose des favoris amusants en famille comme Les Schtroumpfs et Stuart Little, mais il a également un tas de classiques cultes comme Donnie Darko. Quelle que soit votre humeur, vous pouvez parier qu’IMDb TV a quelque chose pour vous.

Archive Internet

Les archives Internet sont un peu bizarres dans cette liste. Non seulement vous pouvez diffuser des milliers d’heures de films en ligne, mais vous pouvez également télécharger presque tout sur le site Web. En effet, tout le contenu des archives Internet est soit téléchargé par les utilisateurs, soit tombé dans le domaine public. Cela signifie que la plupart des longs métrages ont été réalisés il y a plus de 70 ans, mais si vous êtes d’humeur pour les films de détective classiques, de science-fiction, d’horreur ou même muets, les archives Internet vous couvrent.

Kanopy

Tout comme Hoopla, tout ce dont vous avez besoin pour vous lever et utiliser Kanopy est une carte de bibliothèque. Nous ne pouvons pas garantir que chaque bibliothèque la prend en charge, mais si la vôtre le fait, Kanopy est un trésor de contenu formidable.

Vous pouvez accéder à Kanopy en ligne ou via l’application mobile du service, et il y a plus de films que vous ne pourriez jamais espérer regarder. De plus, la sélection de films de Kanopy est de premier ordre, avec des films primés comme Moonlight, Ex Machina et Momento.

Films trouvés en ligne

Tout est dans le nom. Movies Found Online n’héberge pas son propre contenu, mais à la place, le site Web intègre des films et des vidéos gratuits d’autres sites en un seul endroit. Presque tout sur ce site est réalisé de manière indépendante et la sélection comprend des films, des documentaires et même des courts métrages. Le site Web a une bibliothèque quelque peu limitée par rapport aux autres sites de cette liste, mais si vous cherchez quelque chose hors de l’ordinaire, vous trouverez peut-être quelque chose sur Movies Found Online.

Plex

Plex est un outil utile pour les personnes qui souhaitent pouvoir accéder à leur bibliothèque multimédia personnelle de n’importe où dans le monde. Mais ce n’est pas tout. Récemment, Plex a publié sa propre bibliothèque multimédia de support publicitaire en ligne, afin que les utilisateurs puissent regarder des tonnes de films gratuitement sans avoir leur propre collection.

Cette sélection de contenu gratuit s’intègre parfaitement dans l’interface Plex existante afin que vous puissiez y accéder depuis l’application ou dans un navigateur. Que vous soyez déjà un utilisateur de longue date de Plex ou que vous n’en ayez jamais entendu parler, cette nouvelle sélection de films mérite le détour.

Pluton TV

Une démangeaison que la plupart des services de streaming ne manquent pas est la nécessité de canaliser le surf comme vous le pouvez sur la télévision par câble. C’est là que Pluto TV entre en jeu. Pluto TV propose des tonnes de films, d’émissions de télévision et de dessins animés gratuits en ligne et via l’application Pluto TV, mais il les présente d’une manière qui s’apparente davantage au câble classique.

Pluto TV a une section où vous pouvez diffuser du contenu à la demande, mais il propose également plus de 250 chaînes que vous pouvez écouter pour regarder à des heures précédemment programmées. Naturellement, cela vient avec quelques inconvénients, mais si vous cherchez un remplacement un à un pour votre service de câble existant, Pluto TV vous a couvert. Vous n’avez même pas besoin de créer un compte pour commencer, et c’est totalement gratuit.

Popcornflix

Popcornflix est un service de streaming vidéo simple et direct. Il héberge des tonnes de films gratuits, d’émissions de télévision et même de vidéos virales de partout sur le Web pour votre plaisir de visionnement en ligne. Le service existe depuis près de 10 ans et la bibliothèque s’améliore sans cesse avec le temps. Il propose un répertoire bien organisé pour parcourir facilement les différents genres qui vous intéressent, y compris les nouveaux arrivages, les films étrangers et même les originaux de Popcornflix.

Sony Crackle

Le service de streaming Crackle de Sony donne l’impression qu’il existe depuis toujours. Il est devenu l’un des incontournables des cinéphiles soucieux de leur budget à la recherche de contenu en ligne gratuit. Comme la plupart des autres services de cette liste, il est financé par la publicité, mais la bibliothèque de Crackle est plus robuste que d’autres, et elle est disponible dans votre navigateur Web et via diverses Smart TV et applications mobiles. Que vous aimiez regarder vos films sur votre téléviseur, ordinateur ou smartphone, Sony Crackle vous attend pour lui donner un coup de feu.

Meilleurs films documentaires

Êtes-vous d’humeur pour un documentaire? Top Documentary Films vous a couvert. Que vous recherchiez un film sur la santé humaine, l’environnementalisme ou même l’espace, il y a quelque chose pour vous. Il présente certains des meilleurs films documentaires que vous pouvez trouver en ligne couvrant une vaste sélection de sujets, et tout est entièrement gratuit.

Certains films ne durent que quelques minutes, tandis que d’autres sont aussi longs que n’importe quel film standard. Donc, que vous ayez seulement 15 minutes ou quelques heures, vous pourrez trouver quelque chose sur Top Documentary Films.

Tubi

Tubi TV existe depuis 2014, et depuis lors, le service est devenu l’un des services de streaming de films gratuits de la plus haute qualité que vous puissiez trouver en ligne. Ce qui est génial avec Tubi, c’est qu’il propose certains des meilleurs films de cette liste.

Il propose également une grande variété de genres que vous ne trouverez pas sur de nombreux autres services gratuits comme LGBTQ, maison et jardin, télé-réalité et comédies musicales. Il a également une tonne de collections sélectionnées à la main, donc si vous avez du mal à trouver ce que vous voulez regarder, Tubi vous aidera à le réduire.

VRV

Est-ce que tu aimes les animes? Ensuite, vous devez essayer VRV. Oui, le service offre plus que de l’anime, mais c’est là que la bibliothèque de VRV brille vraiment. VRV propose sa propre sélection de contenu, mais il abrite également des services comme Crunchyroll, Hidive et même NickSplat.

Malheureusement, tout le contenu sur VRV n’est pas gratuit. Si vous souhaitez accéder à l’ensemble de la bibliothèque VRV, vous devrez débourser 9,99 $ par mois, ou vous pouvez acheter l’accès à des chaînes individuelles. Si vous voulez principalement regarder des anime de Crunchyroll tout en essayant occasionnellement du contenu sur d’autres chaînes, la version gratuite est parfaitement adaptée.

Yidio

Comme les films trouvés en ligne, Yidio n’héberge pas son propre contenu. Au lieu de cela, il regroupe des films et des émissions de télévision en ligne à partir de services payants et gratuits dans une interface utilisateur facile à naviguer. Pour cette raison, la bibliothèque de Yidio a l’air énorme.

Vous pouvez regarder des films gratuits directement depuis le site Web et vous pouvez également parcourir le contenu sur Netflix, Amazon Prime et Hulu. Donc, si vous avez au moins un de ces services de streaming et que vous souhaitez également parcourir plus de films et d’émissions de télévision gratuits en ligne, vous devriez essayer Yidio.

Youtube

YouTube regorge de créateurs de contenu, de vloggers et même de contenu original. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c’est que YouTube propose également une bibliothèque de films et d’émissions de télévision au-delà de YouTube Originals. Dans cette bibliothèque en ligne, il y a toute une sélection de films que vous pouvez regarder entièrement gratuitement.

Bien que la bibliothèque gratuite ne soit pas la plus grande de cette liste, vous trouverez des films d’horreur, des comédies, des films d’action, des drames et même des films pour enfants. Alors, la prochaine fois que vous visiterez la chaîne YouTube d’Autorité Android, assurez-vous de découvrir la bibliothèque de films gratuite de YouTube.

Toujours pas assez de contenu en streaming pour vous? Voici quelques autres façons d’obtenir la correction de votre film et émission de télévision: