Les meilleurs smartphones Android que vous pouvez acheter dès maintenant (printemps 2020)

Il y a beaucoup de téléphones Android sur le marché, et même si c’est génial, il y a tellement de choix, l’abondance des téléphones peut parfois sembler écrasante. Le Galaxy S10 est-il toujours un bon téléphone à acheter? Lequel des quatre appareils OnePlus est le meilleur? Nous sommes là pour répondre à ces questions (et bien d’autres), avec cette liste des meilleurs smartphones Android à acheter. Il y en a pour tous les budgets et tous les goûts, et nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer un achat éclairé.

Samsung Galaxy S20

Les téléphones Galaxy de Samsung sont les appareils Android les plus populaires dans le monde, et pour cause: ils sont généralement fantastiques. La série S20 de cette année vérifie presque toutes les cases, tout en poussant le design tout écran à sa limite. Il y a trois modèles disponibles, mais la base S20 est celle que la plupart des gens devraient avoir – c’est le meilleur rapport qualité-prix.

Le S20 d’entrée de gamme dispose d’un écran AMOLED de 6,2 pouces avec 120 Hz ultra-lisse, d’un processeur Snapdragon 865, de 12 Go de RAM, de 128 Go de stockage interne (extensible via microSD) et d’une batterie de 4000 mAh. Trois caméras arrière sont incluses: un ultra-large 12MP, un grand-angle 12MP et un téléobjectif 64MP. Vous bénéficiez également d’une prise en charge complète de la 5G, si votre opérateur dispose d’un réseau 5G dans votre région. Cependant, la fidèle prise casque de la série S10 n’est plus, vous devrez donc vous adapter à la #donglelife.

Le Galaxy S20 de base est disponible en quatre couleurs: gris cosmique, rose nuage et bleu nuage. Il coûte normalement 999,99 $, mais le prix commencera probablement à baisser au cours des prochains mois, comme c’est généralement le cas avec les lancements de téléphones phares.

OnePlus 7T

La gamme de produits OnePlus est un peu déroutante pour le moment, certains modèles n’étant vendus que dans certains pays, mais le téléphone dont la plupart des gens devraient se soucier est le OnePlus 7T à 599 $. Même si les prix des téléphones OnePlus continuent d’augmenter un peu chaque année, le 7T parvient toujours à des centaines de dollars moins cher que sa principale concurrence de Samsung et de Google, et reste un excellent choix jusqu’en 2020.

Le OnePlus 7T est alimenté par un processeur Snapdragon 855+, 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. L’écran est un grand écran AMOLED 1080p de 6,55 pouces (avec un capteur d’empreintes digitales à l’écran), et il y a trois caméras à l’arrière – un 48MP régulier, un téléobjectif 12MP et un grand angle 16MP. La batterie de 3800 mAh devrait facilement permettre à la plupart des gens de passer une journée entière à utiliser intensivement, et la fonction “ Warp Charge ” recharge rapidement le téléphone.

Dans notre revue, Ryne a écrit: “Si vous n’êtes pas très pointilleux en ce qui concerne l’écran (et la plupart des gens ne le sont pas), le 7T est un bon rapport qualité-prix et un excellent téléphone à 600 $. Pour la moitié de ce que d’autres téléphones coûtent , vous obtenez les meilleures performances, un logiciel agréable, des mises à jour fréquentes et un affichage fluide et lumineux. Je ne peux pas dire que c’est le meilleur téléphone que vous pouvez obtenir aujourd’hui, et ce n’est pas mon préféré, mais c’est l’un des meilleurs choix tu peux faire.”

Le OnePlus 7T est disponible en argent givré et bleu glacier. Une variante déverrouillée est disponible sur le site Web de OnePlus qui fonctionne avec la plupart des principaux transporteurs (Sprint étant la principale exception). T-Mobile vend également le téléphone, mais cette version dispose d’un chargeur de démarrage qui ne peut pas être déverrouillé tant que le téléphone n’est pas complètement payé.

Samsung Galaxy S10

Samsung prend une page du livre de jeu d’Apple cette année, en continuant à vendre ses produits phares 2019 comme une alternative économique à ses téléphones 2020. La série Galaxy S10 est toujours en production et les prix ont été réduits de manière générale. L’option de milieu de gamme de l’année dernière, la S10 régulière, est maintenant disponible pour environ 750 $.

Le Galaxy S10 est équipé d’un processeur Snapdragon 855, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage (avec prise en charge microSD), d’un écran AMOLED 1040 x 1440 de 6,1 pouces et de trois caméras arrière. Le S10 a également deux caractéristiques principales que la série S20 a abandonnées: une prise casque et un capteur de fréquence cardiaque. Il a également reçu Android 10 l’année dernière, donc l’expérience logicielle est presque identique à celle du S20.

Pour le moment, les quatre couleurs de l’année dernière semblent toujours disponibles: noir, blanc, rose flamant rose et bleu prisme. Vous pouvez les obtenir à partir des liens ci-dessous.

Google Pixel 3a et 3a XL

Les Pixel 3a et 3a XL sont le retour de Google aux prix de l’ère Nexus, avec le plus petit modèle coûtant 399 $ et la version plus grande fixée à 479 $. Il n’a pas de matériel de niveau phare, mais il est suffisamment proche du Pixel 3 pour que la plupart des gens ne remarquent pas de différence.

Les deux téléphones ont un processeur Snapdragon 670, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne, une prise casque (ne peut pas tenir cela pour acquis de nos jours), NFC pour Google Pay, un scanner d’empreintes digitales arrière, une caméra arrière 12,2 MP et un Caméra frontale 8MP. Le plus petit modèle a un écran de 5,6 pouces et une batterie de 3000 mAh, tandis que le XL a un écran de 6 pouces avec une batterie de 3700 mAh.

Dans notre revue, David a écrit: “Bien que les photos que vous prendrez avec le Pixel 3a vous impressionneront dès le premier jour, je pense que l’obtention de ces trois années de mises à jour du système d’exploitation – et aussi rapidement que tous les autres téléphones Pixel – vous laissera l’impression que vous avez fait le bon appel. Google reçoit beaucoup de bugs pour les bugs sur ses smartphones – et pas de manière injustifiée, parfois – mais alors que chaque téléphone Android a des bugs et des défauts, fondamentalement aucun d’entre eux ne verra le niveau de support logiciel celui-ci sera – même de véritables «vaisseaux amiraux». Il est difficile de mettre une valeur en dollars là-dessus, mais Google a: la moitié du prix de nos autres téléphones.Je pense que cela fait du Pixel 3a et 3a XL une assez bonne affaire, et à peu près sans comparaison dans la fourchette de prix inférieure à 500 $. “

Les Pixel 3a et 3a XL fonctionnent sur à peu près tous les opérateurs, y compris AT&T, Verizon, T-Mobile et Sprint. Les deux versions sont disponibles en trois couleurs: Just Black, Clearly White et ‘Purple-ish’. Il convient de noter que les modèles de suite pourraient arriver bientôt, mais le Pixel 3a a encore plus de deux ans de support logiciel.

Motorola One Action

Nokia est généralement considéré comme le meilleur fabricant de téléphones Android économiques – sans compter Xiaomi, Oppo et tous les autres qui ne vendent pas de téléphones aux États-Unis. Cependant, la société n’a pas d’options intéressantes autour de la fourchette de prix de 200 à 300 $. Le Nokia 4.2 à 189 $ aurait été notre premier choix, mais ce téléphone souffre de problèmes de performances et d’une mauvaise autonomie de la batterie.

En tant que tel, le Motorola One Action est probablement la meilleure option pour tous ceux qui ont un budget plus serré. Bien que le prix soit techniquement de 350 $, il est ramené à 300 $ dans la plupart des magasins de détail. Il possède un processeur Exynos 9609, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, une prise casque (ouais!) Et un écran IPS 6,3 pouces 2520×1080 avec un trou de caméra dans le coin. La configuration de l’appareil photo est impressionnante pour un téléphone de milieu de gamme, avec un capteur principal de 12 MP, un capteur de profondeur de 5 MP et un appareil photo ultra-large de 16 MP. Il exécute cependant Android 9 Pie – pas encore d’Android 10.

Dans notre revue, Scott a écrit: “Il est assez rare d’avoir autant de RAM et de stockage à ce prix, et vous ne trouverez pas non plus beaucoup d’autres téléphones avec trois caméras arrière sur ce budget. Si vous prenez beaucoup de vidéos, l’Action Cam est agréable à avoir, mais je ne dirais pas nécessairement que cela vaut la peine d’acheter le téléphone uniquement pour cette fonctionnalité. “

Le principal problème est que le Motorola One Action n’est qu’un appareil Android One au Royaume-Uni et en Europe, mais aux États-Unis, il exécute la pile logicielle habituelle de Motorola, de sorte que les mises à jour seront plus lentes et moins fréquentes à Murica. Du côté positif, la One Action fonctionne sur tous les principaux transporteurs, y compris Verizon et Sprint.

