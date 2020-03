Les meilleurs spectacles et films Disney Plus à regarder en ce moment

Alors que nous continuons à nous éloigner socialement en raison de la propagation du coronavirus dans le monde, il y a de fortes chances que vous passiez plus de temps à l’intérieur que d’habitude. Ce changement de routine pourrait vous amener à vous demander quoi faire pour combler votre nouveau temps d’arrêt, et vous cherchez peut-être quelque chose de nouveau à surveiller. Disney Plus est un service de streaming relativement nouveau de Disney qui rassemble le meilleur de Disney, Pixar, Marvel, Nat Geo et bien plus en un seul endroit.

Il y a beaucoup de contenu sur Disney +, ce qui pourrait rendre la recherche de quelque chose de nouveau un peu écrasante. Heureusement, nous avons fait le travail acharné et rassemblé certains des meilleurs spectacles que vous devriez regarder sur Disney + en ce moment. Des séries originales aux émissions destinées aux enfants, à toute la famille ou aux options réservées aux adultes, consultez notre guide ci-dessous pour commencer dès maintenant.

Qu’est-ce que Disney + et comment puis-je m’inscrire?

Si vous n’êtes pas familier avec Disney + ou si vous avez retardé votre inscription, il est peut-être temps d’en savoir plus et de commencer un abonnement. Il rassemble à peu près la collection complète de spectacles et de films de Disney, Pixar, Nat Geo, Marvel et bien plus en un seul service pour un coût mensuel faible qui ne nécessite pas d’engagement à long terme.

Vous pouvez commencer avec un abonnement Disney Plus pour seulement 5,99 $ par mois, ou le combiner avec Hulu et ESPN + pour seulement 12,99 $ par mois. Les deux vous donnent accès à la même bibliothèque Disney +, mais évidemment, le bundle vous donne juste plus de services à regarder.

Les meilleurs spectacles à regarder sur Disney + en ce moment

Il y a beaucoup de nouveaux spectacles à venir à Disney + en avril, mais cela ne vous aide pas si vous cherchez quelque chose de nouveau à regarder en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons trié certaines des meilleures options sur Disney +, dont certaines dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et d’autres peuvent être nouvelles pour vous.

Allons droit au but.

Si vous êtes un fan de Star Wars ou si vous voulez simplement voir ce que Disney a fait avec son premier produit original de grande série, The Mandalorian est un incontournable. Il y a de fortes chances que vous ayez vu quelque chose en rapport avec The Mandalorian ou “The Baby” (aka “Baby Yoda”) en ligne. Découvrez-le maintenant.

Frozen 2 a fait ses débuts en streaming sur Disney + trois mois plus tôt grâce à la situation actuelle à laquelle le monde est confronté. Il suit Elsa et Anna et développe le scénario présenté par Frozen original. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous voudrez le vérifier maintenant.

Les Simpsons ont fait leurs débuts en 1989 et maintenant les 30 saisons du spectacle sont disponibles sur Disney +. Que vous les ayez tous vus ou que vous ayez beaucoup de temps à tuer et que vous vouliez enfin voir de quoi il s’agit, vous pouvez commencer le voyage maintenant.

Il y a sept saisons de Star Wars The Clone Wars disponibles sur Disney +, la septième saison étant la plus récente et la dernière saison de l’émission. Tous les nouveaux épisodes n’ont pas encore fait leurs débuts, il est donc encore temps de rattraper les anciens avant que les nouveaux ne soient diffusés.

Les trois saisons de la série 1999 de Disney Channel sont maintenant disponibles en streaming, bien que les enfants ne voudront peut-être pas regarder celui-ci seul. Le spectacle de Disney, Are You Afraid of the Dark?, Suit une jeune fille alors qu’elle explore le paranormal et fait le tour du monde avec sa maman rockstar. Il y a même une bande originale.

Ce film offre un aperçu des coulisses de 10 personnes différentes qui contribuent à faire vivre la magie de Disney. Il est créé à travers l’objectif de Bob Iger de Disney et vous donne un nouveau regard sur ce qui se passe dans tout ce que nous voyons sur les grands écrans.

Stargirl est basée sur un roman à succès du New York Times qui suit un lycéen alors qu’il poursuit un intérêt amoureux et comment les deux changent leur perception d’eux-mêmes et les uns des autres.

Tout fan de Marvel qui n’a pas vu Black Panther devrait changer cela immédiatement. Le film suit le jeune roi T’Challa alors qu’il utilise ses pouvoirs pour sauver Wakanda et le monde qui l’entoure.

Cette émission du National Geographic suit une journaliste alors qu’elle tente de résoudre la folle disparition d’Amelia Earhart. Ils suivent des indices, donnent des informations sur Amelia elle-même et plus encore dans ce film incontournable.

