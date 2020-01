Les meilleurs spectacles sur Netflix que vous pouvez regarder

La recherche des meilleurs spectacles sur Netflix peut être difficile compte tenu de la vaste sélection qu’offre le service de streaming. C’est pourquoi nous avons créé une liste de nos préférés et sommes prêts à la partager avec vous!

Netflix a donné une seconde vie à de nombreuses émissions télévisées acclamées par la critique des réseaux de diffusion et de câblodistribution réguliers. Certaines des meilleures émissions de télévision jamais réalisées sont maintenant disponibles pour une visualisation excessive sur le service. De plus, ils ont un portefeuille sain d’émissions originales et de mini-séries pour votre plus grand plaisir.

Meilleures émissions sur Netflix:

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleures émissions sur Netflix sera mise à jour au fur et à mesure que les séries télévisées partent et que d’autres font leurs débuts sur Netflix.

1. Breaking Bad

De toutes les anciennes émissions diffusées sur Netflix, cette série a peut-être le plus profité. Breaking Bad parle d’un professeur de chimie du secondaire qui descend lentement dans le mal en cuisinant de la méthamphétamine pour payer ses traitements contre le cancer.

Cela pourrait être la meilleure émission de télévision sur Netflix, et certains diraient que c’est la meilleure jamais réalisée. La représentation de Walter White par Bryan Cranston est l’une des meilleures performances d’acteur de tous les temps, à la télévision ou autrement. Il est aidé par un superbe casting de soutien, y compris Aaron Paul, qui est tout aussi bon que le partenaire producteur de White Meth Jesse Pinkman.

2. Dracula

Le folklore vampire a inspiré d’innombrables livres, films, séries et autres contenus. Dracula est probablement le personnage le plus populaire dans le monde des vampires, et Netflix a décidé de nous donner sa propre idée de l’histoire du comte.

La mini-série Dracula comprend trois épisodes, chacun d’une durée d’environ une heure et demie. Celles-ci racontent l’histoire du retour du vampire de l’ombre et de son aventure dans de nouveaux mondes. En plus de son histoire, l’émission met en lumière la nature, les crimes et les vulnérabilités de Dracula. C’est un incontournable pour tout amateur de vampire.

3. Des choses plus étranges

Que dire de cette émission originale de Netflix qui n’a pas déjà été dite? Stranger Things est devenu l’un des drames télévisés actuels les plus populaires et les plus animés. Créé par les frères Duffer, le spectacle offre un grand divertissement nostalgique aux personnes qui ont grandi au début des années 1980 et qui ont regardé des films comme E.T. et Poltergeist. Dans le même temps, le spectacle est réalisé avec une sensibilité moderne aux relations et aux personnages.

Les enfants et les adultes qui vivent et travaillent dans le fictif Hawkins, Indiana, doivent faire face à des menaces surnaturelles au cours des deux premières saisons de la série, mais il y a aussi beaucoup de place pour la romance adolescente et plus encore. La troisième saison tant attendue de Stranger Things est maintenant disponible en streaming et une quatrième saison est en préparation.

4. Mad Men

Un autre grand spectacle d’AMC aidé par Netflix binging était Mad Men. Qui aurait cru qu’un spectacle se déroulant dans une agence de publicité de Manhattan dans les années 1960 pouvait être aussi cool? Il a également permis de voir comment la culture du lieu de travail a changé du début des années 1960 au début des années 1970.

La montée du mouvement des femmes, les retombées de la guerre du Vietnam, et plus encore, affectent la vie professionnelle et personnelle des personnages à mesure que le spectacle progresse. La représentation de Don Draper par Jon Hamm est parfaite alors qu’il incarne le directeur de la publicité super cool avec un passé sombre. Elizabeth Moss incarne également Peggy Olson, qui incarne l’évolution du rôle des femmes dans la société au cours de cette décennie.

5. Le Bureau (États-Unis)

De nombreux fans de la version britannique originale de The Office étaient sceptiques quant au fait que le remake américain serait bon. Il s’avère que l’incarnation américaine de l’ultime comédie en milieu de travail pourrait être (ne le dites à personne) meilleure que l’original.

La version américaine a duré plus longtemps (les neuf saisons sont sur Netflix), donc des personnages comme Michael Scott de Steve Carell, Dwight Schrute de Rainn Wilson et d’autres ont eu plus de temps pour se développer et devenir plus réalistes. Nous ne pouvons pas non plus oublier l’un des grands couples romantiques de télévision de Jim Halpert de John Krasinski et Pam Beesly de Jenna Fischer. Leurs performances, ainsi que le reste de la distribution, nous font souhaiter que nous puissions visiter la Dunder Mifflin Paper Company à Scranton, en Pennsylvanie, juste pour dire «Salut».

6. Twin Peaks

Avant que des émissions comme Mad Men et Breaking Bad ne fassent de la télévision un meilleur endroit pour le drame cool que les films, David Lynch et Mark Frost ont proposé Twin Peaks. Le feuilleton ABC centré sur la ville fictive du Pacifique Nord-Ouest était toutes sortes de bizarres. Dans ce document, l’agent super bizarre du FBI Dale Cooper (joué à la perfection par Kyle MacLachlan) tente de résoudre la mort mystérieuse de Laura Palmer (Sheryl Lee), une lycéenne populaire avec un sombre secret.

Au cas où vous n’auriez jamais vu Twin Peaks, c’est tout ce que nous vous dévoilerons sur cette émission. Cela va dans une tonne de directions différentes qui n’avaient jamais vraiment été faites auparavant dans une émission de télévision. La dernière moitié de la deuxième saison de l’émission est certes un peu en désordre, mais Twin Peaks est toujours l’une des meilleures émissions sur Netflix.

7. The Witcher

The Witcher est une émission télévisée fantastique de Netflix basée sur les livres du même nom d’Andrzej Sapkowski. C’est devenu une série originale très populaire, et c’est certainement l’une des meilleures émissions sur Netflix.

L’histoire suit Geralt de Rivia, un chasseur de monstres qui peut avoir plus de problèmes avec les relations humaines qu’avec d’autres créatures. Le destin le fait croiser une sorcière et une princesse aux capacités spéciales. Il ne leur faut pas longtemps pour se retrouver dans de folles aventures.

8. The Walking Dead

Basé sur la longue série de bandes dessinées de Robert Kirkman, cette émission AMC est devenue un succès instantané pour le réseau câblé et continue de trouver de nouveaux fans comme l’une des meilleures émissions de télévision sur Netflix. Cette chronique d’une série de personnages traitant des conséquences d’une apocalypse zombie transcende les racines de son histoire de pâte et explore ce qui se passerait vraiment si la civilisation se terminait vraiment.

C’était également l’une des premières émissions de télévision à tuer régulièrement des personnages majeurs, donc si vous regardez cela sur Netflix en aveugle, ne vous attachez pas trop aux gens que vous voyez dans les premiers épisodes. The Walking Dead, même avec sa longue histoire, reste un spectacle qui peut régulièrement vous choquer et vous surprendre, et il est aidé par de grandes performances et certains des meilleurs maquillage d’horreur jamais créés.

9. Parcs et loisirs

Cette émission NBC pourrait être considérée comme une émission sœur spirituelle de The Office. Il est filmé dans un style documentaire similaire et suit des gens qui font leur travail dans le département des parcs de la petite ville fictive de Pawnee, Indiana. Cependant, Parks and Recreation a un ton plus clair que The Office, avec peut-être encore plus de personnages excentriques. Personne ne correspond mieux à cette catégorie que Ron Swanson. Dans un rôle apparemment fait pour l’acteur Nick Offerman, Swanson est l’homme avec lequel tout le monde entre en contact à un moment donné de sa vie. Il est bon dans son travail, le sait et ne vous laissera pas l’oublier. Le reste du casting est excellent, et vous pouvez regarder cette émission pour voir Christ Pratt juste avant qu’il ne se transforme en, bien, le film Chris Pratt.

10. Le bon endroit

Ceci est une autre comédie, mais qui traite de la vie après la mort. The Good Place commence après qu’Eleanor Shellstrop, jouée par Kristen Bell, apparaisse dans The Good Place après sa mort malheureuse.

Son guide de l’au-delà Michael (joué par le toujours grand Ted Danson) fait de son mieux pour aider, mais comme avec Twin Peaks, nous ne voulons vraiment rien dire de plus. Des surprises et des rebondissements par le seau attendent votre visite. Cette émission consiste à révéler votre vrai moi, ce qui n’est apparemment pas aussi facile qu’il y paraît une fois que vous vous êtes retrouvé mort.

11. Miroir noir

Pierre roulante

Le successeur spirituel de The Twilight Zone, Black Mirror, explique comment la technologie d’aujourd’hui pourrait se transformer en problèmes majeurs de demain.

Le créateur Charlie Brooker a conçu des épisodes télévisés vraiment classiques qui remettent en question nos croyances dans les médias de masse, les réseaux sociaux, l’intelligence artificielle et plus encore. Il y a même un épisode spécial, Bandersnatch, qui donne au spectateur la possibilité de choisir la suite de l’histoire, avec plusieurs fins possibles. Bien que tous les épisodes de Black Mirror ne soient pas des home run, ils essaient tous de nous faire réfléchir, ce qui est plus que ce que la plupart des téléviseurs nous donnent de nos jours.

12. Poupée russe

Cette série humoristique nominée aux Emmy Awards est une nouvelle interprétation du principe de la boucle temporelle “Groundhog Day”. Natasha Lyonne, qui a co-créé la série, incarne une femme qui revit encore et encore la nuit de son 36e anniversaire.

Bien que l’idée de base du spectacle ne soit plus nouvelle, Russian Day parvient toujours à être drôle, et Lyonne est parfaite en tant que personnage principal qui ne peut pas croire que cette situation lui arrive. Le spectacle a déjà été renouvelé pour une deuxième saison.

Meilleures émissions de télévision Netflix – Mentions honorables

Évidemment, notre sélection des 10 meilleures émissions de télévision sur Netflix laisse de côté une tonne d’autres émissions qui valent également la peine. Voici quelques mentions honorables.

La zone de crépuscule – L’émission d’anthologie de science-fiction OG pourrait avoir quelques épisodes datés, mais des épisodes comme «C’est une bonne vie», «Pour servir l’homme», et beaucoup, beaucoup d’autres ont encore du punch.Star Trek: Deep Space Nine – Nous sortons sur un membre ici. Cette émission, avec ses personnages profonds et ses intrigues sérialisées, est la meilleure des six émissions télévisées Star Trek en direct.L’aile ouest – Nous souhaitons toujours que ce drame sur les gens qui travaillent à la Maison Blanche soit comme le vrai, mais au moins nous avons cette version fictive idéalisée à regarder sur Netflix.Sherlock – L’émission de télévision qui a fait de Benedict Cumberbatch un nom familier rafraîchit également Sherlock Holmes dans un cadre moderne, sans oublier pourquoi le personnage est devenu populaire il y a plus de 100 ans.The People c. O. J. Simpson: American Crime Story – L’histoire réelle du crime sur la façon dont la star du football américain a été accusée et jugée pour le meurtre de deux personnes reste l’une des séries télévisées les plus puissantes jamais réalisées.LUEUR – Cette comédie sur une version fictive de la très vraie émission de télévision Gorgeous Ladies of Wrestling est drôle et parfois source de réflexion.Dexter – L’émission sur un tueur en série qui tue, eh bien, les tueurs en série, reste l’un des meilleurs drames policiers jamais réalisés, grâce en grande partie à la représentation de Michael C. Hall du personnage principal.Mystery Science Theatre 3000 – Que vous regardiez la nouvelle version ou certains des épisodes originaux, MST3K offre plus de rires dans un épisode que certaines comédies dans une saison entière.Vous – Vous raconte l’histoire d’un meurtrier moderne. Il utilise les médias sociaux et d’autres moyens pour espionner ceux qu’il aime. Il devient obsédé par ceux qu’il aime et fera tout pour eux… n’importe quoi.Bojack Horseman – Si vous pensiez qu’un spectacle animé sur un cheval qui parle serait drôle, vous auriez raison. Cette série Netflix pour adultes présente un cheval qui a déjà été la vedette d’une émission de télévision à succès et veut maintenant faire un grand retour.

Ce sont les meilleurs spectacles actuellement disponibles sur Netflix à notre avis. Nous mettrons à jour ce message avec les nouveaux dès leur lancement.