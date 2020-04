Les meilleurs téléphones à clapet que vous pouvez acheter en 2020

Les smartphones sont capables de presque tout de nos jours, mais cela peut être écrasant ou tout simplement inutile pour certains. Tout le monde n’a pas besoin d’un appareil photo haut de gamme ou d’un grand écran dans sa poche à tout moment, et vous ne devriez certainement pas avoir à payer pour des fonctionnalités que vous n’utiliserez jamais. Que vous souhaitiez une expérience plus simple ou que vous souhaitiez simplement le navire le moins cher possible pour les appels et les SMS, ce sont les téléphones à clapet qui devraient être sur votre radar.

Meilleur dans l’ensemble

NUU F4L

Choix du personnel

Le NUU F4L respecte soigneusement la ligne entre le prix et les fonctionnalités, avec 4 Go de stockage et une connectivité 4G LTE. Avec cette connexion, vous pouvez passer des appels VoLTE limpides, ou même accéder à Whatsapp et Facebook Lite. Il y a également deux LED de notification à l’avant qui vous alertent des nouveaux messages et de la batterie faible.

80 $ chez B&H

80 $ chez NUU Mobile

Idéal pour les applications

Nokia 2720 Flip 4G

Tout comme le NUU F4L, le Nokia 2720 prend en charge la 4G qui vous permet de vous connecter à des services populaires comme Facebook et Whatsapp, mais cela ne s’arrête pas là. Le 2720 peut lancer des applications Google comme Assistant, Maps et même YouTube – et bien sûr, ce ne serait pas un téléphone Nokia sans Snake pré-installé.

130 $ chez Amazon

Meilleur système d’exploitation

Alcatel GO FLIP 3

L’Alcatel GO FLIP 3 fonctionne sur le populaire KaiOS 2.5, une plate-forme logicielle spécialement conçue pour les téléphones portables. Il dispose de l’Assistant Google intégré et vous pouvez même utiliser le téléphone comme point d’accès pour partager votre connexion 4G LTE avec jusqu’à huit autres appareils à la fois.

100 $ chez T-Mobile

60 $ chez AT&T

Idéal pour les seniors

Jitterbug Flip

Jitterbug vise à offrir la solution la plus simple possible à ceux qui souhaitent simplement passer un appel et envoyer un SMS occasionnellement. Vous obtenez de gros boutons avec un texte tout aussi grand, clair et facile à lire, et le bouton 5Star au bas du clavier compose instantanément un agent d’intervention d’urgence pour les urgences.

50 $ sur Amazon

50 $ chez GreatCall

Les smartphones ne sont pas votre seule option

Nous avons compris. Tout le monde n’a pas besoin d’un smartphone flashy et cher, et ça va! Achetez selon vos moyens et obtenez un téléphone qui convient à vos besoins sans payer pour des fonctionnalités supplémentaires que vous n’utiliserez jamais réellement. Même les téléphones à clapet ont obtenu de belles mises à niveau au fil des ans, y compris la prise en charge de la 4G LTE – qui est plus pratique que vous ne le pensez.

Le NUU F4L est un téléphone à clapet déverrouillé qui fonctionne sur presque tous les opérateurs américains et offre le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez demander. Sa compatibilité 4G vous permet de vous connecter à des services de messagerie comme Whatsapp, vous permettant de rester connecté avec vos amis et votre famille (c’est-à-dire, tant que cela ne vous dérange pas de taper avec T9).

Si vous avez besoin de plus d’applications et de services, le Nokia 2720 est tout simplement timide d’un smartphone en termes de compatibilité des applications; vous pouvez lancer Google Assistant ou même regarder des vidéos YouTube sur son écran de 2,8 pouces. Vous paierez un peu plus pour le téléphone, mais si ces services sont essentiels pour vous, cela pourrait valoir la peine.