Les meilleurs téléphones à moins de 300 $: quelles sont vos options?

Les prix des smartphones phares poussent souvent la barre des 1000 $ ces jours-ci. C’est beaucoup d’argent à dépenser pour un téléphone et de nombreuses personnes à travers le monde pourraient ne pas vouloir le débourser. Pour certains, 300 $ peuvent sembler un montant raisonnable pour un appareil à moitié décent, mais quels sont les meilleurs téléphones de moins de 300 $?

Heureusement, il y a en fait toute une série de nouveaux téléphones qui restent sous le prix de 300 $. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs appareils du marché avec les conceptions et les fonctionnalités les plus flashy, mais ils seront nouveaux et feront les bases pour vous.

En relation: 10 meilleurs ordinateurs portables de jeu bon marché que vous pouvez acheter dès maintenant

De plus, les produits phares de l’année dernière sont les bonnes affaires de cette année, et il y a de très bonnes affaires que vous pouvez trouver si vous souhaitez acheter d’occasion. Certains des meilleurs téléphones de moins de 300 $ seront des téléphones qui coûtaient autrefois 800 $ un an ou deux plus tôt.

Ci-dessous, vous trouverez notre ventilation des meilleurs appareils que vous pouvez obtenir dès maintenant et qui restent inférieurs à 300 $. Comme certaines marques de smartphones ne sont pas disponibles aux États-Unis, nous avons séparé les suggestions de nouveaux appareils en deux sections: une pour les États-Unis et une pour l’extérieur des États-Unis. Nous avons également donné d’excellents conseils sur l’achat de smartphones d’occasion.

Meilleurs téléphones de moins de 300 $: Nouveau aux États-Unis

Aux États-Unis, nous n’avons pas accès à certains des meilleurs combinés Android bon marché. C’est parce que de nombreuses marques chinoises différentes – dont Honor, Xiaomi, Redmi, Oppo, et plus – ont peu ou pas de présence ici. Cela étant dit, il y a encore beaucoup de bons choix.

En relation: Motorola Moto G7 Review: Toujours le meilleur téléphone Android à petit budget que vous puissiez acheter

En ce qui nous concerne, le Motorola Moto G7 est l’un des meilleurs téléphones de moins de 300 $ que vous pouvez obtenir ici aux États-Unis. L’appareil commence à 299 $ et est incroyablement facile à acheter. Vous pouvez l’acheter déverrouillé directement auprès de Motorola et l’utiliser sur à peu près n’importe quel opérateur, y compris Verizon, AT&T, T-Mobile et Sprint. Le Moto G7 est également disponible dans la plupart des magasins Verizon, il suffit de marcher et d’en saisir un.

Le Motorola Moto G7 n’a pas grand-chose qui le distingue de la foule, mais il offre un ensemble solide de spécifications dans un design attrayant. Il a même une prise casque et une fente microSD, deux fonctionnalités que la plupart des produits phares ont abandonnés depuis longtemps. Cela fait non seulement du Moto G7 l’un des meilleurs téléphones à moins de 300 $, mais aussi l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme en général pour le moment.

Spécifications du Motorola Moto G7:

Afficher: 6,2 pouces, FHD +Jeu de puces: Snapdragon 632RAM: 4 GoEspace de rangement: 64 GoAppareils photo: 12 et 5MPCaméra frontale: 8MPBatterie: 3000 mAhLogiciel: Android 9 Pie

Vous n’êtes pas fan du Moto G7? Pas grand-chose, nous avons quelques autres suggestions. Jetez un œil au Samsung Galaxy A20, qui n’a pas le même affichage net ou la même quantité de mémoire que le Moto G7 mais offre une batterie plus grande. Cet appareil commence à seulement 250 $. Jetez également un œil au Nokia 6.2. Cet appareil offre un système de caméra arrière à triple objectif tout en maintenant le prix à un prix très raisonnable de 249 $. Gardez à l’esprit, cependant, que le Nokia 6.2 ne fonctionnera que sur les opérateurs GSM.

Meilleurs téléphones de moins de 300 £: nouvel international

En dehors des États-Unis, les acheteurs de smartphones ont tellement plus de choix. En fait, le téléphone que nos tests objectifs ont déterminé était le meilleur de 2019 n’est pas disponible aux États-Unis – et il commence à seulement 359 £ (~ 476 $) au Royaume-Uni! Certes, cela l’empêche d’être l’un des meilleurs téléphones de moins de 300 $, mais il est incontestable que les gens du monde entier ont tellement plus de choix de téléphones bon marché par rapport aux États-Unis.

En relation: Xiaomi Mi 9T Review: Probablement le meilleur mid-ranger en ce moment

Étant donné que le reste du monde n’utilise pas de dollars américains, nous allons vous donner le meilleur téléphone que vous pouvez obtenir pour moins de 300 £, et à partir d’aujourd’hui, c’est sans aucun doute le Xiaomi Mi 9T (qui est un Redmi K20 rebaptisé ). Cet appareil offre des caractéristiques incroyables pour ce que vous en paierez tout en offrant un design tueur, une caméra arrière à triple objectif et un jeu de tir selfie pop-up. Tout cela vous revient à seulement 265 £ (~ 351 $).

Si vous ignorez le processeur plus faible de la série 700 et la quantité relativement petite de stockage interne, le Mi 9T pourrait facilement affronter les produits phares de 2019 qui coûtent trois fois plus. Ça veut dire quelque chose.

Spécifications Xiaomi Mi 9T:

Afficher: 6,4 pouces, Full HD +Jeu de puces: Snapdragon 730RAM: 6 GoEspace de rangement: 64 ou 128 GoAppareils photo: 48, 8 et 13MPCaméra frontale: 20MPBatterie: 4000 mAhLogiciel: Android 9 Pie

Si vous ne vous souciez pas du Xiaomi Mi 9T, ne vous inquiétez pas: il existe de nombreuses autres options. Nous vous recommandons également de jeter un œil au Honor 8X, qui a un prix catalogue de 250 £ (~ 331 $). Cet appareil offre beaucoup de puissance dans un design premium. N’oubliez pas de découvrir également le Huawei P30 Lite. Bien qu’il n’offre pas les mêmes spécifications et fonctionnalités que le puissant Huawei P30 Pro, le P30 Lite est toujours un téléphone formidable, surtout si vous prenez en compte, vous ne paierez que 230 £ (~ 305 $). Et ne vous inquiétez pas, l’appareil a été lancé avant que l’interdiction de Huawei ne prenne effet, il devrait donc toujours recevoir des mises à jour assez régulières.

Meilleurs téléphones de moins de 300 $: utilisés dans le monde entier

Si vous ne vous souciez pas d’acheter un nouveau téléphone, il devient encore plus facile de trouver les meilleurs téléphones de moins de 300 $. En achetant d’occasion, vous pouvez parfois obtenir des produits phares haut de gamme qui ne datent que d’un an ou deux, et ces téléphones seront généralement encore plus puissants qu’un nouveau budget ou un appareil de milieu de gamme.

Ici aux États-Unis, Swappa est une ressource formidable pour trouver des téléphones d’occasion dans votre budget. À l’aide de la fonction de recherche du site, vous pouvez trouver des téléphones dans votre fourchette de prix et même ajouter des filtres afin de savoir que vous obtenez un téléphone le plus proche possible du nouveau.

En relation: Pourquoi vous devriez (et pourquoi vous ne devriez pas) acheter un smartphone d’occasion

Nous avons trouvé des produits phares de 2018 tels que le OnePlus 6 disponibles à l’état neuf pour un peu moins de 300 $. Cet appareil, en particulier, est un achat solide même en 2020, car OnePlus continuera à offrir des mises à niveau logicielles pendant un certain temps, même avec Android 11. Nous avons également trouvé des produits phares de 2017 tels que le Samsung Galaxy S8 et le Samsung Galaxy Note 8 pour moins de 300 $. Ces appareils ne voient plus de mises à jour de Samsung, mais ils auront toujours Android 9 Pie, une autonomie solide et de superbes caméras.

Si vous ne vous souciez pas d’avoir quelque chose en parfait état, vous pouvez frapper eBay et trouver de nombreux smartphones à moins de 300 $ dans toutes les conditions. Vous pourriez même avoir de la chance et trouver un excellent téléphone auprès d’un vendeur qui ne connaît pas la valeur de l’article. Amazon a également une multitude de listes de téléphones d’occasion dans diverses conditions. Si vous êtes prêt à travailler, l’un des meilleurs téléphones de moins de 300 $ pourrait être un produit phare à peine utilisé l’année dernière.

Si vous avez l’intention d’acheter quelque chose d’occasion, nous vous recommandons fortement de lire notre guide pour le faire ici. Il y a beaucoup de bons conseils pour éviter d’avoir un citron ou de se faire arnaquer.

C’est notre tour d’horizon des meilleurs téléphones de moins de 300 $. Nous mettrons à jour cet article à l’avenir, car davantage de téléphones arriveront sur le marché.

Plus d’articles sur les meilleurs téléphones