Les meilleurs téléphones Android de 2020

L’une des grandes choses du marché Android est la diversité des fonctionnalités, des prix et même des logiciels. Il existe une tonne de téléphones Android, mais quel est le meilleur disponible en 2020 à ce jour?

Guide du téléphone remis à neuf | Meilleures montres Android | Meilleurs téléphones Android au Royaume-Uni

Les fiches techniques et les listes de fonctionnalités ne sont pas toujours suffisantes pour avoir une idée de la qualité d’un téléphone. Dans ce tour d’horizon, nous regardons le meilleur absolu – les téléphones Android de 2019 et 2020 avec lesquels vous ne pouvez pas vous tromper. Nous avons choisi une combinaison de tests internes et de révisions subjectives. Sans plus tarder, voici les meilleurs téléphones Android!

Meilleure mise à jour des téléphones Android: 1er mars 2020, 00h00

Meilleurs téléphones Android:

Samsung Galaxy S20 et S20 PlusSamsung Galaxy Note 10 PlusGoogle Pixel 4 et 4 XLHuawei P30 ProLG G8XOnePlus 7TPixel 3a et 3a XL

Vous vous demandez pourquoi chacun de ces téléphones Android est entré dans la liste? Continuer à lire.

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs téléphones Android régulièrement lors du lancement de nouveaux appareils.

Samsung Galaxy S20 et Galaxy S20 Plus

Ce qui en fait «le meilleur»

Le S20 Plus est une puissance totale grâce à un mélange convaincant de fonctionnalités, de performances et de ce système de caméra fou.C’est aussi un champion de l’autonomie de la batterie avec son énorme cellule d’alimentation de 4 500 mAh qui permet au téléphone de rester opérationnel.

La gamme Galaxy S de Samsung contourne la perfection avec le Samsung Galaxy S20 Plus polarisant. Les téléphones S20 sont super puissants, mais aussi super chers. Le S20 Plus ne peut pas faire grand-chose. Doté du Snapdragon 865, d’un gigantesque 12 Go de RAM et d’un panneau AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz avec un trou de perforation Infinity-O, c’est une centrale électrique, bien que certains soutiennent qu’il n’est pas exactement attrayant. Cette machine haute performance n’emballe que le meilleur des meilleurs, y compris une variété d’options de stockage, une batterie de 4500 mAh qui est plus que capable de le faire toute la journée et une charge filaire et sans fil rapide.

Plus important encore, Samsung a révisé le système de caméra d’une manière passionnante et attrayante. Le nouvel appareil photo a une fonction appelée Space Zoom qui vous permet de zoomer jusqu’à 30x. Il a également la prise de vue vidéo bokeh, la capture vidéo 8K et toutes les autres cloches et sifflets pour continuer à créer. Une fois que le bug de mise au point est trié via la mise à jour logicielle, ce doit être l’appareil photo à battre.

Si vous n’avez pas besoin d’un téléphone géant et que vous souhaitez toujours une expérience similaire sur le Galaxy S20 Plus, vous devez absolument consulter le Samsung Galaxy S20. Il est plus petit, moins cher et plus facile à utiliser. À l’inverse, si vous voulez tout, le plus grand des meilleurs, jetez un coup d’œil au Samsung Galaxy S20 Ultra.

Pourquoi devriez-vous acheter

Performances maximales Toutes les fonctionnalités possibles

Pourquoi tu devrais passer

Le Galaxy S20 Plus est vraiment cher.Vous n’êtes pas un fan des phablets

Apprendre encore plus

Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus

Ce qui en fait «le meilleur»

Le Note 10 Plus est l’un des meilleurs téléphones Android dans l’ensemble grâce à un excellent mélange de fonctionnalités, de performances et d’un beau design.

Bien que la famille Galaxy S soit la gamme d’appareils Samsung la plus populaire, la gamme Galaxy Note va encore plus loin dans la puissance et la polyvalence de la ligne S. Cela est particulièrement vrai avec le Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Doté du Snapdragon 855 (ou de l’Exynos 9825, selon le marché), de 12 Go de RAM et d’un panneau AMOLED de 6,8 pouces avec le trou de perforation Infinity-O, c’est un téléphone puissant. Le design est tout aussi attrayant, mais pas nécessairement très différent de la ligne S. À la baisse, Note 10 Plus n’offre pas d’option 1 To, mais les options 256 et 512 Go devraient être plus que suffisantes pour la plupart.

L’appareil photo reste en grande partie le même que le S10 Plus, bien que dans notre examen, nous ayons remarqué qu’il a apporté quelques améliorations au traitement et au logiciel. Le S10 Plus avait un appareil photo décent, mais a été considéré comme un peu une dégradation de la note 9, et cela restera principalement vrai avec la note 10 Plus. Pourtant, ce n’est pas un mauvais appareil photo mais pas aussi impressionnant que nous l’avons vu par Samsung dans le passé.

Pour ceux qui aiment le S Pen, le Note 10 Plus continue d’exceller. Cette fois-ci, le S Pen reçoit même quelques nouvelles astuces comme des commandes gestuelles qui vous permettent de faire des choses comme contrôler la caméra de votre smartphone à distance simplement en agitant la main de certaines manières.

Pourquoi devriez-vous acheter

Performances exceptionnellesCaractéristiques emballéesLe seul téléphone avec un stylet S

Pourquoi tu devrais passer

C’est cher, vous n’allez pas utiliser le S Pen, vous n’êtes pas fan des logiciels Samsung

Apprendre encore plus

Google Pixel 4 et Google Pixel 4 XL

Ce qui en fait «le meilleur»

L’un des meilleurs téléphones-appareils photo Android grâce à une combinaison d’un excellent logiciel de caméra et d’un capteur de caméra de qualité. C’est encore plus impressionnant compte tenu de l’une des rares configurations à une seule caméra qui reste sur le marché.

La famille Pixel 4 contient des spécifications haut de gamme comme le Snapdragon 855 (associé à 6 Go de RAM), mais ce n’est pas ce qui fait que ces téléphones se démarquent. La série Pixel a toujours été excellente en photographie et cela continue avec les Pixel 4 et Pixel 4 XL. L’appareil photo Pixel 4 / XL capture plus de détails que la série Pixel 3, gère encore mieux la balance des blancs et améliore le HDR, le mode portrait et les selfies.

Night Sight (le nom de Google pour le mode nuit) est également meilleur cette fois-ci qu’il ne l’était dans la série Pixel 3, et Google propose désormais une fonctionnalité de tueur appelée mode astrophotographie.

Le Google Pixel 4 XL prend de superbes photos, même si vous êtes novice

En mode nuit, si le Pixel 4 détecte que la lumière est suffisamment faible et que le ciel est visible, il passera automatiquement en mode astrophotographie. Il faut ensuite jusqu’à seize expositions de 15 secondes, les aligne et les ajuste en arrière-plan et fait ressortir le type d’astrophotographie que vous obtenez normalement uniquement avec un reflex numérique sophistiqué et beaucoup de montage. Les résultats parlent d’eux-mêmes et sont vraiment incroyables.

À la baisse, il n’y a pas de capteur ultra-large, contrairement à la série iPhone 11 et à de nombreux appareils Android phares. Google ne donne pas non plus la priorité à la vidéo. Alors que l’iPhone 11 dispose de 4K à 60 images par seconde sur son appareil photo avant, le Pixel 4 ne le prend même pas en charge sur son appareil photo principal. Le Pixel 4 / XL enregistre des vidéos 1080p d’apparence décente à 30, 60 et 120fps, mais vous ne pouvez filmer qu’en 4K à 30fps. En bout de ligne, si la vidéo est importante pour vous, le Pixel 4 XL n’est peut-être pas la meilleure option.

Quant au reste de l’expérience? Les Pixel 4 et 4 XL seraient presque parfaits mais souffriraient d’une durée de vie de la batterie bien inférieure à la moyenne.

Pourquoi devriez-vous acheter

Appareil photo exceptionnel Mises à jour rapides d’Android Expérience logicielle propre

Pourquoi tu devrais passer

Mauvaise autonomie de la batterie Moins de cloches et de sifflets que la concurrence

Apprendre encore plus

Achetez le Pixel 4 / XL

LG G8X

Ce qui fait du LG G8X «le meilleur»

L’un des meilleurs téléphones Android pour l’audio grâce au DAC de LG et à sa décision de conserver la prise casque dans un monde où peu d’autres produits phares l’ont.

Le LG G8X est très similaire au G8 précédemment publié, au moins en termes de spécifications et de conception. Le téléphone est un appareil légèrement plus grand avec son écran de 6,4 pouces, contrairement à l’écran de 6,1 pouces du G8. Les autres caractéristiques et caractéristiques du LG G8X incluent un scanner d’empreintes digitales intégré, une charge sans fil, une résistance à l’eau / à la poussière IP68 et le chipset Snapdragon 855. Le téléphone possède également des haut-parleurs stéréo et une batterie de 4000 mAh.

Pour les amateurs de musique, LG est toujours une excellente option et cela reste vrai avec le LG G8X. Non seulement il possède une prise casque, mais il offre également un DAC Quad Hi-Fi pour une expérience audio améliorée.

Le LG G8X n’est pas une mise à niveau majeure par rapport à son prédécesseur mais il apporte plusieurs améliorations, il offre également un deuxième écran détachable dans la boîte pour ceux qui recherchent une expérience double écran. Le deuxième écran est exactement le même que l’écran principal, ce qui signifie qu’il mesure 6,4 pouces et offre une résolution Full HD +. Il a même une encoche, bien que ce soit juste pour l’uniformité, car il manque une caméra selfie.

Pourquoi devriez-vous acheter

Excellentes fonctionnalités audio Caractéristiques générales solides Grande autonomie de la batterie L’écran double est un extra amusant

Pourquoi tu devrais passer

Les appareils photo ne sont pas les meilleurs Les applications ne prennent pas en charge suffisamment de fonctionnalités double écran Pour les acheteurs américains, elles ne sont vendues que via AT&T et Sprint

Google Pixel 3a et Google Pixel 3a XL

Ce qui fait du Google Pixel 3a et 3a XL «le meilleur»

Ces téléphones fournissent environ 85% de l’expérience phare de Pixel sans les grandes étiquettes de prix.

Depuis les Nexus 5X, Google s’est concentré presque exclusivement sur les smartphones haut de gamme. Les Pixel, Pixel 2 et Pixel 3 d’origine étaient tous très chers au lancement, laissant ceux d’entre nous qui voulaient sécher un téléphone moins cher fabriqué par Google.

Enfin, Google est de retour à ses racines plus abordables avec le Pixel 3a et le Pixel 3a XL. Le Google Pixel 3a XL a plusieurs des mêmes composants internes que le Pixel 3, mais à un prix beaucoup plus bas. Il est livré avec un SoC Qualcomm Snapdragon 670, 4 Go de RAM, des côtés compressés pour accéder à Google Assistant et un bel écran OLED. Oh, et une prise casque!

L’aspect le plus important apporté par le Pixel 3 est l’appareil photo – les Pixel 3a et 3a XL ont exactement les mêmes capteurs de caméra arrière que la ligne Pixel 3. Cela signifie que vous obtenez l’un des meilleurs appareils photo pour smartphones sur le marché.

Pourquoi devriez-vous acheter

Appareils photo fantastiques Conception en plastique durable Ils ont tous deux des prises casque!

Pourquoi tu devrais passer

Les performances ne correspondent pas aux modèles haut de gamme Pas de résistance à l’eau

Apprendre encore plus

OnePlus 7T

Ce qui en fait «le meilleur»

L’un des téléphones Android les plus économiques grâce à un prix raisonnablement bas tout en présentant des spécifications et un corps premium que l’on trouve normalement sur les téléphones phares haut de gamme qui coûtent environ 1000 $.

OnePlus a sauté sur un véritable territoire phare plus tôt cette année avec le OnePlus 7 Pro, et nous l’avons fortement recommandé sur cette liste pendant longtemps. Bien qu’il soit toujours un excellent téléphone, le OnePlus 7T est désormais notre principale recommandation OnePlus pour la plupart des utilisateurs. Le 7T possède toutes les fonctionnalités qui ont rendu les versions Pro si bonnes. Un écran à 90 Hz et un processeur amélioré confèrent au téléphone une sensation ultra-fluide. Le système de caméra arrière triple mis à jour est l’un des meilleurs que vous puissiez obtenir dans sa gamme de prix. Et puis il y a le prix.

Le OnePlus 7T commence à seulement 599 $. Alors que le 7 Pro ne coûte que 50 $ de plus, à moins que vous ne vouliez vraiment la caméra contextuelle, le OnePlus 7T est probablement le meilleur choix pour la plupart des utilisateurs.

Note de l’éditeur: il existe également un 7T Pro dans certaines régions, bien qu’il n’apporte pas beaucoup de nouveautés, et encore une fois, nous vous recommandons le 7T si vous avez le choix.

Pourquoi devriez-vous acheter

Matériel haut de gamme à un prix extrêmement agressif

Pourquoi tu devrais passer

La caméra n’est pas aussi bonne que les produits phares haut de gamme Pas autant de cloches et de sifflets que d’options plus chères

Apprendre encore plus