Les meilleurs téléphones-appareils photo à petit budget

Les caméras pour smartphones sont devenues incroyables, rivalisant même avec les caméras point-and-shoot dédiées et d’autres systèmes plus complexes. Une chose qui est vraie est que les meilleurs tireurs de smartphones sont généralement très chers. Il est difficile de choisir parmi les meilleurs appareils photo à petit budget avec autant d’appareils sur le marché. C’est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleurs téléphones-appareils photo abordables que vous pouvez acheter.

Nous devons cependant fixer des normes avant de continuer. Qu’est-ce qu’un téléphone économique exactement? La définition est très subjective, mais nous pensons que tout ce qui est inférieur à 500 $ est considéré comme un téléphone-appareil photo économique. C’est pourquoi nous n’ajouterons aucun appareil dépassant ce prix dans cette liste.

Les meilleurs téléphones-appareils photo économiques:

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleurs téléphones-appareils photo économiques sera régulièrement mise à jour au lancement de nouveaux appareils.

1. Google Pixel 3a et 3a XL

Les Google Pixel 3a et 3a XL ont été lancés comme une alternative plus abordable à la série Pixel 3. Les itérations 3a sont livrées avec des spécifications bas de gamme et une construction moins robuste, mais l’appareil photo reste le même, et à l’époque, l’appareil photo Pixel était l’un des meilleurs de l’industrie. Cela signifiait que vous pouviez avoir un téléphone appareil photo économique avec un appareil photo de pointe pour aussi peu que 399 $. Un certain temps s’est écoulé, donc les Gogole Pixel 3a et 3a XL peuvent désormais être trouvés pour moins cher.

Spécifications de Google Pixel 3a:

Afficher: 5,6 pouces, Full HD +SoC: Snapdragon 670RAM: 4 GoEspace de rangement: 64 GoCaméra: 12.2MPCaméra frontale: 8MPBatterie: 3000 mAhLogiciel: Android 9.0 Pie (extensible à Android 10)

Spécifications du Google Pixel 3a XL:

Afficher: 6,0 pouces, Full HD +SoC: Snapdragon 670RAM: 4 GoEspace de rangement: 64 GoCaméra: 12.2MPCaméra frontale: 8MPBatterie: 3000 mAhLogiciel: Android 9.0 Pie (extensible à Android 10)

2. Google Pixel 3

La série Pixel 3 se trouve actuellement dans une situation un peu étrange. Le Pixel 3 n’est pas aussi abordable que le Pixel 3a, mais il est plus ancien, donc le prix a chuté à un point qui lui permet d’entrer dans cette liste.

Vous trouverez le même appareil photo 12,2 mégapixels avec les améliorations de la photographie informatique pour lesquelles Google est si connu. Il a également des spécifications haut de gamme comme un processeur Snapdragon 845, un écran OLED, un grand écran et plus encore. C’est encore un sacré appareil photo à petit budget, et des mises à jour opportunes directement de Google l’empêchent de vieillir.

Spécifications de Google Pixel 3:

Afficher: 5,5 pouces, Full HD +SoC: Snapdragon 845RAM: 4 GoEspace de rangement: 64 / 128GBCaméra: 12.2MPCaméra frontale: 8 et 8MPBatterie: 2,915mAhLogiciel: Android 9.0 Pie (extensible à Android 10)

3. Huawei P30 Lite

Le Huawei P30 Pro est tout le battage médiatique dans le monde de la photographie sur smartphone, mais les gens sous-estiment l’itération bas de gamme de cet appareil. Le Huawei P30 Lite n’a peut-être pas les spécifications de pointe, mais il a toujours un très bon matériel photo et profite des impressionnantes améliorations logicielles de Huawei.

Cet appareil a toujours une configuration à double caméra à l’arrière, ainsi qu’un capteur de profondeur 2MP. Les deux autres capteurs ont soit un objectif large (48MP ou 24MP), soit un objectif ultra large (8MP). Il s’agit d’un téléphone appareil photo à petit budget qui coûte un peu plus de 200 $. C’est tout un vol et vous obtiendrez plus que des photos décentes.

Spécifications du Huawei P30 Lite:

Afficher: 6,15 pouces, Full HD +SoC: Kirin 710RAM: 4/6 / 8GBEspace de rangement: 128 GoCaméra: 48, 8 et 2MP / 24, 8 et 2MPCaméra frontale: 24MP / 32MPBatterie: 3,340mAhLogiciel: Android 9.0 Pie (extensible à Android 10)

4. Sony Xperia 10 Plus

Le Sony Xperia 10 Plus est un téléphone appareil photo économique avec une grande valeur. Les spécifications n’ont rien d’enthousiasmant, mais les performances sont suffisamment bonnes pour satisfaire la plupart des utilisateurs occasionnels. Les performances de l’appareil photo ne sont pas non plus à la hauteur des smartphones haut de gamme, mais elles prennent de très bonnes photos par rapport aux autres combinés à son prix. Beaucoup de gens aiment aussi le look Sony, qui est simple et industriel.

Spécifications du Sony Xperia 10 Plus:

Afficher: 6,5 pouces, Full HD +SoC: Snapdragon 636RAM: 4 / 6GBEspace de rangement: 64 GoCaméra: 12 et 8MPCaméra frontale: 8MPBatterie: 3000 mAhLogiciel: Android 9.0 Pie

5. Moto G Power (2020)

Les téléphones-appareils photo économiques de la série Moto G sont connus pour offrir certains des meilleurs rapports qualité / prix de l’industrie. Ces combinés abordables ont de bonnes performances et une bonne construction pour un prix très généreux. L’un des appareils les plus récents de la gamme est le Moto G Power (2020), et il est livré avec un système de caméra étonnamment bon compte tenu du lancement du téléphone à 249 $.

Un système à trois caméras orne l’arrière. Les offres disponibles incluent un tireur principal 16MP, un appareil photo ultra-large 8MP qui capture un champ de vision de 118 degrés et un appareil photo macro 2MP pour des gros plans extrêmes. Ceci est similaire à l’arrangement que nous avons vu sur plusieurs téléphones Moto One l’été dernier.

Spécifications Moto G Power:

Afficher: 6,4 pouces, Full HD +SoC: Snapdragon 665RAM: 4 GoEspace de rangement: 64 GoCaméra: 16, 8, 8 et 2MPCaméra frontale: 16MPBatterie: 5,000mAhLogiciel: Android 10

6. OnePlus 7T

Le OnePlus 7T n’est pas connu pour ses prouesses en matière de caméra, mais c’est parce que les gens ont tendance à comparer ces appareils à des combinés haut de gamme. Considérant que le téléphone peut maintenant être acheté pour un peu moins de 500 $ chez OnePlus, le 7T a un excellent appareil photo pour ce prix. C’est également un système polyvalent avec des objectifs standard, ultra larges et téléobjectif.

Cela ne fait pas de mal que l’appareil soit d’une beauté absolue dans d’autres départements. Il a des spécifications haut de gamme comme un Snapdragon 855 Plus, 8 Go de RAM et plus encore. C’est un téléphone appareil photo économique.

Spécifications OnePlus 7T:

Afficher: 6,55 pouces, Full HD +SoC: Snapdragon 855 PlusRAM: 8 GoEspace de rangement: 128 GoCaméra: 48, 16 et 12MPCaméra frontale: 16MPBatterie: 3 800 mAhLogiciel: Android 10

Le meilleur appareil photo est celui que vous avez avec vous

Le matériel est utile, mais nous ne pouvons insister suffisamment sur l’importance de la technique. La vérité est qu’un bon photographe peut prendre une bonne image avec n’importe quel téléphone appareil photo économique, et les combinés abordables actuels sont livrés avec de grands tireurs si vous savez comment en tirer le meilleur parti. J’ai déjà prouvé ce point. Au cours de mon expérience, j’ai utilisé un téléphone à petit budget pour prendre des photos professionnelles. Et j’ai utilisé un Moto E5 Plus, qui est battu par tous les téléphones de cette liste. Découvrez mon expérience dans l’article lié ci-dessous.

Dans cet esprit, vous devriez également en savoir plus sur la photographie et apprendre à prendre une meilleure image. C’est un meilleur investissement que de dépenser plus d’argent en équipement. Nous avons une grande sélection de contenu éducatif à votre disposition.

Maintenant, si vous voulez approfondir la photographie, vous pouvez également consulter nos guides pour acheter les meilleurs appareils photo, objectifs et autres accessoires de photographie.