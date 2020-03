Les meilleurs téléphones mobiles simples que vous pouvez obtenir

Fondé en 2009, Simple Mobile est un opérateur prépayé américain opérant sur le réseau de T-Mobile. Il n’a pas une base de clients aussi importante que T-Mobile, mais la société a réussi à activer quelques millions d’abonnés jusqu’à présent. Comme pour les autres opérateurs, Simple Mobile vous permet d’activer votre propre téléphone sur son réseau. Cependant, le transporteur vend plus de 50 combinés à ceux qui le souhaitent. Avec autant d’options disponibles, nous avons rassemblé les meilleurs téléphones mobiles simples que vous pouvez acheter pour vous faire gagner du temps.

Meilleurs téléphones mobiles simples:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs téléphones mobiles simples lors du lancement de nouveaux appareils.

1. Samsung Galaxy S20 series

La dernière série de Galaxy S de Samsung comprend trois téléphones: le Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Le modèle Ultra offre le meilleur des trois, arborant un grand écran de 6,9 ​​pouces, jusqu’à 16 Go de RAM et une configuration à trois caméras à l’arrière (108MP + 48MP + 12MP) avec un capteur ToF. Le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 865 et contient une batterie de 5000 mAh.

Le Galaxy S20 Plus est le suivant, avec un écran de 6,7 pouces et une configuration à triple caméra à l’arrière avec des tireurs 64MP, 12MP et 12MP et une caméra ToF. Le téléphone contient une batterie de 4500 mAh et 12 Go de RAM. Il est alimenté par le même chipset que le modèle Ultra.

Le Galaxy S20 régulier est très similaire au modèle Plus. Les principales différences sont qu’il est livré avec un écran plus petit de 6,2 pouces, contient une batterie plus petite de 4000 mAh et ne possède pas de capteur ToF. Les trois téléphones sont équipés d’un scanner d’empreintes digitales intégré, d’un indice IP6 et d’une charge sans fil. Et non, aucun d’entre eux n’a de prise casque.

Spécifications du Samsung Galaxy S20:

Afficher: 6,2 pouces, QHD +SoC: Snapdragon 865RAM: 12 GoEspace de rangement: 128 GoAppareils photo: 64, 12 et 12MPCaméra frontale: 10MPBatterie: 4000 mAhLogiciel: Android 10

Spécifications du Samsung Galaxy S20 Plus:

Afficher: 6,7 pouces, QHD +SoC: Snapdragon 865RAM: 12 GoEspace de rangement: 128 / 512GBAppareils photo: 64, 12 et 12MP + ToFCaméra frontale: 10MPBatterie: 4,500mAhLogiciel: Android 10

Spécifications du Samsung Galaxy S20 Ultra:

Afficher: 6,9 pouces, QHD +SoC: Snapdragon 865RAM: 12 / 16GBEspace de rangement: 128 / 512GBAppareils photo: 108, 48 et 12MP + ToFCaméra frontale: 40MPBatterie: 5,000mAhLogiciel: Android 10

2. Samsung Galaxy Note 10 series

Samsung a fait quelque chose de différent avec sa dernière série Galaxy Note. Au lieu de proposer un seul appareil comme les années précédentes, la société en a annoncé deux en août dernier. Vous avez le Galaxy Note 10 régulier et le Galaxy Note 10 Plus plus cher, tous deux disponibles sur Simple Mobile. Samsung a également dévoilé le Galaxy Note 10 Lite au début de l’année, mais le transporteur ne le vend pas.

Opter pour le Galaxy Note 10 Plus vous offre plus de RAM et de stockage, un emplacement pour carte microSD, un écran plus grand avec une résolution plus élevée, une batterie plus grande et un capteur arrière à temps de vol (ToF). Sinon, les Galaxy Note 10 et 10 Plus présentent les mêmes spécifications.

Cela signifie que vous obtenez le processeur Snapdragon 855, un scanner d’empreintes digitales intégré, une charge sans fil, un indice de protection IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et le S Pen mis à jour. Donc, même si vous optez pour le plus petit Galaxy Note 10, vous obtenez toujours un smartphone de niveau phare, qui tient mieux dans votre main que le Galaxy Note 10 Plus.

Spécifications du Samsung Galaxy Note 10:

Afficher: 6,3 pouces, Full HD +SoC: Snapdragon 855RAM: 8 GoEspace de rangement: 256 GoAppareils photo: 12, 12 et 16MPCaméra frontale: 10MPBatterie: 3,500mAhLogiciel: Android 9 Pie

Spécifications du Samsung Galaxy Note 10 Plus:

Afficher: 6,8 pouces, QHD +SoC: Snapdragon 855RAM: 12 GoEspace de rangement: 256 / 512GBAppareils photo: 12, 12 et 16MP + ToFCaméra frontale: 10MPBatterie: 4 300mAhLogiciel: Android 9 Pie

3. Samsung Galaxy S10 series

L’année dernière, Samsung a présenté pour la première fois trois téléphones Galaxy S: le Samsung Galaxy S10e, le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus. Pour la plupart, les trois téléphones sont identiques. Il y a le processeur Snapdragon 855, les écrans Super AMOLED, la résistance à l’eau et à la poussière, la prise casque, les caméras selfie perforées et le skin One UI de Samsung sur Android 9 Pie, qui peut déjà être mis à niveau vers Android 10.

Lisez aussi: Samsung Galaxy S10 vs la compétition phare

Les différences commencent par le facteur de forme. Le Galaxy S10e est le plus petit des trois, suivi des Galaxy S10 et S10 Plus. Les Galaxy S10e et S10 n’ont qu’un seul appareil photo selfie, tandis que le Galaxy S10 Plus en possède deux. Les écrans des Galaxy S10 et S10 Plus ont des résolutions plus élevées que celles du Galaxy S10e.

Le Galaxy S10e s’en sort avec deux caméras arrière et un scanner d’empreintes digitales latéral, tandis que les Galaxy S10 et S10 Plus disposent de trois caméras arrière et d’un scanner intégré. Enfin, le Galaxy S10e dispose de la plus petite batterie du groupe, suivi par le Galaxy S10 et S10 Plus.

Spécifications du Samsung Galaxy S10e:

Afficher: 5,8 pouces, Full HD +SoC: Snapdragon 855RAM: 6 / 8GBEspace de rangement: 128 / 256GBAppareils photo: 12 et 16MPCaméra frontale: 10MPBatterie: 3,100mAhLogiciel: Android 9 Pie

Spécifications du Samsung Galaxy S10:

Afficher: 6,1 pouces, QHD +Jeu de puces: Snapdragon 855RAM: 8 GoEspace de rangement: 128 / 512GBAppareils photo: 12, 12 et 16MPCaméra frontale: 10MPBatterie: 3,400mAhLogiciel: Android 9 Pie

Spécifications du Samsung Galaxy S10 Plus:

Afficher: 6,4 pouces, QHD +SoC: Snapdragon 855RAM: 8 / 12GBEspace de rangement: 128/512 Go et 1 ToAppareils photo: 12, 12 et 16MPCaméras avant: 10 et 8MPBatterie: 4,100mAhLogiciel: Android 9 Pie

4. Apple iPhone 11 series

Même si nous n’aimons pas l’admettre, nous pensons que l’iPhone 11 Pro Max est un excellent téléphone. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait qu’Apple détient plus de 40% du marché américain des smartphones. Ainsi, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max sont trois des meilleurs téléphones mobiles simples que vous pouvez obtenir.

Les différences se résument à l’écran, aux caméras et à la batterie. L’iPhone 11 dispose du même écran LCD que l’iPhone XR, tandis que l’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max disposent d’écrans AMOLED avec des résolutions plus élevées. En outre, l’iPhone 11 dispose de deux caméras arrière, tandis que les modèles iPhone 11 Pro ont trois caméras arrière. Enfin, la batterie de l’iPhone 11 est plus grande que celle de l’iPhone 11 Pro et plus petite que celle de l’iPhone 11 Pro Max.

Sinon, les trois téléphones sont identiques. Cela signifie que vous obtenez le processeur A13 Bionic, 4 Go de RAM, une résistance à l’eau et à la poussière, une charge sans fil, un port Lightning au lieu d’USB-C et iOS 13 au lieu d’Android 10. Nous ne sommes pas ici pour débattre des mérites d’un seul système sur un autre – chacun a ses ventilateurs et ses détracteurs. Si vous êtes satisfait d’iOS, vous serez satisfait de l’un des nouveaux iPhones.

Spécifications Apple iPhone 11:

Afficher: 6,1 pouces, 1792 x 828Jeu de puces: A13 BionicRAM: 4 GoEspace de rangement: 64/128/256 GoAppareils photo: 12 et 12MPCaméra frontale: 12MPBatterie: 3,110mAhLogiciel: iOS 13

Spécifications Apple iPhone 11 Pro:

Afficher: 5,8 pouces, 2 436 x 1 125Jeu de puces: A13 BionicRAM: 4 GoEspace de rangement: 64/256/512 GoAppareils photo: 12, 12 et 12MPCaméra frontale: 12MPBatterie: 3,046mAhLogiciel: iOS 13

Spécifications Apple iPhone 11 Pro Max:

Afficher: 6,5 pouces, 2 688 x 1 242Jeu de puces: A13 BionicRAM: 4 GoEspace de rangement: 64/256/512 GoAppareils photo: 12, 12 et 12MPCaméra frontale: 12MPBatterie: 3,969mAhLogiciel: iOS 13

5. Samsung Galaxy S9 series

Ils ont environ deux ans, mais les Samsung Galaxy S9 et S9 Plus restent d’excellents choix pour ceux qui veulent un smartphone Samsung et ne veulent pas trop faire pleurer leur portefeuille.

Les principales différences entre les téléphones se résument à l’écran, à la batterie et aux appareils photo. L’écran du Galaxy S9 est plus petit que celui du Galaxy S9 Plus, bien que la résolution d’affichage reste la même. En outre, le Galaxy S9 dispose d’une batterie plus petite que le Galaxy S9 Plus. Enfin, le Galaxy S9 a une caméra arrière, tandis que le Galaxy S9 Plus en a deux.

Lisez aussi: Meilleurs téléphones Samsung que vous pouvez obtenir: modèles haut de gamme, milieu de gamme et d’entrée de gamme

Cela dit, les deux téléphones sont identiques sinon. Il y a la prise casque, le stockage extensible, les écrans Super AMOLED haute résolution, l’USB-C, la résistance à l’eau et à la poussière, le Snapdragon 845 et une interface utilisateur en plus d’Android 9 Pie qui peut être mis à niveau vers Android 10.

Spécifications du Samsung Galaxy S9:

Afficher: 5,8 pouces, QHD +Jeu de puces: Snapdragon 845RAM: 4 GoEspace de rangement: 64 GoCaméra: 12MPCaméra frontale: 8MPBatterie: 3000 mAhLogiciel: Android 9 Pie

Spécifications du Samsung Galaxy S9 Plus:

Afficher: 6,2 pouces, QHD +Jeu de puces: Snapdragon 845RAM: 6 GoEspace de rangement: 64 GoCaméra: 12MPCaméra frontale: 8MPBatterie: 3,500mAhLogiciel: Android 9 Pie

6. Samsung Galaxy Note 9

Contrairement aux Galaxy Note 10 et 10 Plus, le Note 9 possède toujours une prise casque. Il a également un scanner d’empreintes digitales sans doute plus fiable et est livré avec un slot microSD qui manque sur la note 10. Ce n’est pas le téléphone le plus puissant au monde, mais il est toujours plus que adapté aux utilisateurs exigeants.

Le combiné est livré avec le processeur Snapdragon 845 qui offre de grandes performances et une batterie de 4000 mAh qui est plus grande que ce que vous obtenez avec la plupart des autres téléphones. Les deux caméras à l’arrière peuvent capturer de belles images et il y a beaucoup d’espace pour les stocker, car le téléphone est livré avec jusqu’à 512 Go d’espace. Toutes ces choses combinées font du Galaxy Note 9 l’un des meilleurs téléphones mobiles simples que vous puissiez obtenir.

Spécifications du Samsung Galaxy Note 9:

Afficher: 6,4 pouces, QHD +Jeu de puces: Snapdragon 845RAM: 6 / 8GBEspace de rangement: 128 / 512GBAppareils photo: 12 et 12MPCaméra frontale: 8MPBatterie: 4000 mAhLogiciel: Android 9 Pie

7. Samsung Galaxy A50

Poursuivant notre thème des smartphones Samsung, le Galaxy A50 fait partie de la gamme remaniée Galaxy A de milieu de gamme.

Doté d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, le Galaxy A50 montre des indices d’un produit phare. C’est grâce au scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran, au système de triple caméra arrière et à la grande batterie de 4000 mAh. Vous reviendrez sur Terre une fois que vous aurez remarqué le processeur Exynos 9610 et le corps en plastique, mais il s’agit toujours d’un smartphone capable.

Le Galaxy A50 est également l’un des smartphones les moins chers de cette liste. C’est une excellente option pour ceux qui n’exigent pas trop de leur ordinateur de poche.

Spécifications du Samsung Galaxy A50:

Afficher: 6,4 pouces, Full HD +Jeu de puces: Exynos 9610RAM: 4 GoEspace de rangement: 64 GoAppareils photo: 25, 8 et 5MPCaméra frontale: 25MPBatterie: 4000 mAhLogiciel: Android 9 Pie

8. Motorola Moto G6

Le premier et le seul téléphone mobile simple de cet article à ne pas provenir de Samsung ou d’Apple est le Motorola Moto G6. Oui, il est un peu vieux, mais c’est toujours un excellent téléphone et il ne fera pas sauter la banque – c’est le moins cher de cette liste.

Il n’y a pas d’écran AMOLED, bien que l’écran LCD de 5,7 pouces soit toujours agréable. Il y a aussi un scanner d’empreintes digitales orienté vers l’avant, quelque chose que nous ne voyons plus vraiment dans les smartphones. Autre chose que nous ne voyons pas aussi souvent: la prise casque, qui se trouve à côté du port USB-C.

Le processeur Snapdragon 450 et 3 Go de RAM n’ont rien d’exceptionnel, mais vous pouvez étendre les 32 Go de stockage interne. Enfin, la batterie de 3000 mAh devrait vous donner une bonne longévité compte tenu du choix du processeur. Si vous n’êtes pas un utilisateur très exigeant et que vous voulez juste un téléphone pour vérifier les médias sociaux et regarder des vidéos de chats sur YouTube, le Moto G6 est une excellente option.

Spécifications du Motorola Moto G6:

Afficher: 5,7 pouces, Full HD +Jeu de puces: Snapdragon 450RAM: 3 GoEspace de rangement: 32 GoAppareils photo: 12 et 5MPCaméra frontale: 8MPBatterie: 3000 mAhLogiciel: Android 9 Pie

C’est notre liste des meilleurs téléphones mobiles simples disponibles. Nous ajouterons plus d’options à la liste une fois qu’ils auront atteint le transporteur.