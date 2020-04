Les meilleurs titres RPG Nintendo Switch disponibles maintenant

À certains égards, la Nintendo Switch est la console parfaite pour les jeux de rôle. Si vous êtes au milieu d’une bataille de boss intense et que vous avez besoin de monter dans le métro, vous pouvez simplement attraper votre Switch et sortir! Vous ne pouvez pas faire cela avec une autre console domestique. Mais quels sont les meilleurs titres RPG de Nintendo Switch à jouer?

Ci-dessous, nous avons compilé huit des meilleurs RPG Nintendo Switch que vous pouvez acheter dès maintenant. Maintenant, avant de commencer à parcourir la liste, vous devez garder certaines choses à l’esprit. Le terme «jeu de rôle» est devenu assez édulcoré au fil des décennies au point que votre définition d’un RPG pourrait être très différente de celle de quelqu’un d’autre. Par exemple, The Legend Of Zelda: Breath of the Wild est-il un RPG? La plupart diraient non, mais certains seraient en désaccord. Et Diablo 3 ou même Animal Crossing: New Horizons? Il y a des éléments RPG dans les deux, mais il serait difficile de les classer comme des RPG «purs».

Avec tout cela à l’esprit, nous avons essayé de faire en sorte que la liste des meilleurs titres RPG Nintendo Switch ci-dessous reste fidèle aux jeux qui la majorité des joueurs serait d’accord avec la définition du RPG. Il peut y avoir des jeux ici que vous ne pensez pas qualifier et certains autres jeux que nous pensons devoir figurer sur la liste. Nous avons également essayé d’éviter de remplir la liste avec des titres portés, c’est-à-dire des jeux lancés sur d’autres consoles il y a des années et reconditionnés pour le Switch.

En général, si vous recherchez un jeu Switch avec la sensation d’un RPG, cette liste devrait vous donner ce dont vous avez besoin.

Meilleurs titres RPG de Nintendo Switch:

Meilleurs titres RPG de Nintendo Switch:

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleurs titres RPG de Nintendo Switch sera mise à jour régulièrement lors du lancement de nouveaux jeux.

1. Histoire de golf

Si vous vous lancez dans Golf Story parce que vous espérez un jeu de golf réaliste avec des graphismes et une physique réalistes, vous allez être incroyablement déçu. Bien que le jeu ait évidemment beaucoup à voir avec le golf, il ressemble plus à un titre SquareSoft de l’ère Super Nintendo qu’à un jeu PGA Tour. Quoi qu’il en soit, c’est un merveilleux RPG Nintendo Switch!

Dans Golf Story, vous êtes un ancien golfeur qui est tombé amoureux du jeu grâce à son père. Pour des raisons que nous n’allons pas aborder, vous n’avez pas joué au golf depuis 20 ans, mais vous travaillez dur pour raviver votre intérêt pour le sport. Avec cette prémisse de base comme rampe de lancement, vous vous lancez dans un voyage amusant et parfois hilarant.

Les éléments de combat au tour par tour des RPG «traditionnels» sont bouleversés dans Golf Story en en faisant des balançoires de golf et d’autres mouvements liés au golf. Vous n’avez probablement jamais joué à Golf Story, mais les fans de RPG vont adorer.

2. Les cinq minutes les plus longues

Imaginez une seconde que vous êtes le protagoniste principal d’un jeu RPG classique. Au milieu de la plus grande bataille de boss de votre vie, vous vous blessez, puis vous souffrez d’amnésie, vous faisant tout oublier de vos aventures passées et de ce que vous faites même là-bas en premier lieu. C’est la prémisse de base de The Longest Five Minutes, qui est facilement l’un des meilleurs RPG Nintendo Switch que vous pouvez jouer aujourd’hui.

Dans le jeu, vous essayez de retrouver vos souvenirs de combat contre les différents serviteurs du roi démon tout-puissant. L’astuce est que vous vous en souvenez pendant que vous êtes dans la bataille des grands boss, donc la vie de vos coéquipiers dépend de ce que vous vous souveniez et que vous vous souveniez vite!

Les cinq minutes les plus longues valent vraiment le coup d’œil, surtout si vous êtes dans la vieille école des RPG!

3. Sphear perdu

La meilleure et la pire chose que vous puissiez dire sur le JRPG Lost Sphear est qu’il ressemble trop à Final Fantasy VI et Chrono Trigger. De toute évidence, ces jeux sont deux des meilleurs jeux vidéo de tous les temps par à peu près n’importe quelle mesure, donc les comparer est un point positif. Cependant, Lost Sphear pourrait s’aventurer un peu trop loin dans l’hommage pour son propre bien. Dans l’ensemble, cependant, c’est un RPG Nintendo Switch stellaire qui mérite d’être vérifié.

Lost Sphear se concentre sur le principal protagoniste nommé Kanata. Un jour, Kanata et ses amis voient leur ville engloutie par une étrange brume blanche, faisant disparaître tout ce qu’ils savent. Kanata apprend finalement qu’il a la capacité de restaurer sa ville et d’autres comme elle grâce au pouvoir des souvenirs. Kanata et ses amis se sont ensuite lancés dans une aventure pour débarrasser le monde de l’étrange brume – et découvrir ce qui en est la cause.

La magie, les monstres, le combat Active Time Battle et une bande sonore épique font de Lost Sphear probablement le RPG le plus pur de cette liste. Ne le manquez pas!

4. Octopath Traveler

Peu importe ce que vous pensez d’Octopath Traveler, il serait difficile de nier la beauté absolue du jeu. Les graphismes et le design sont à la fois simples et fascinants, ce qui lui donne une sensation unique qu’aucun autre jeu n’a encore égalé.

Étant donné qu’Octopath Traveler est l’un des jeux les plus vendus pour la console, il est facile de voir pourquoi il figure sur cette liste des meilleurs titres RPG de Nintendo Switch. Si, pour une raison quelconque, vous ne le savez pas déjà, c’est un jeu fantastique où vous contrôlez huit personnages différents, chacun avec ses propres compétences, personnalité et trame de fond. Les histoires ne se croisent pas vraiment les unes avec les autres, mais vous pouvez mélanger et assortir les personnages ensemble pour les batailles pendant que vous vous frayez un chemin à travers le monde.

Celui-ci est vraiment un joyau à ne pas manquer. Oh, et aussi la bande originale est hors de ce monde.

5. Épée et bouclier Pokémon

Bien qu’il y ait eu une tonne de battage médiatique pour Pokémon Sword and Shield quand ils ont été annoncés, les joueurs ont finalement estimé qu’ils n’avaient pas été à la hauteur des précédents jeux Pokémon. Ce n’était pas qu’ils étaient mauvais, mais ils n’étaient tout simplement pas géniaux. Cependant, lorsque vous les voyez moins comme des titres Pokémon standard et plus comme un RPG avec Pokémon impliqué, vous pouvez en ressortir avec une perspective différente.

Pokémon Sword and Shield sont les premiers jeux de la longue franchise qui vous permettent d’explorer une grande zone de monde ouvert avec un mouvement de caméra gratuit. En d’autres termes, ce jeu se sent comme l’un des plus grands de la série, même si la liste des Pokémon disponibles est moins raffinée et manque beaucoup de grands joueurs.

Le fait est que Pokémon Sword and Shield vaut le détour, que vous soyez un grand fan ou que vous recherchiez simplement un bon RPG Nintendo Switch à essayer. Tant que vous n’êtes pas un puriste Pokédex, vous passerez un bon moment.

6. South Park: le fracturé mais tout

Si quelqu’un nous avait dit en 2010 que deux des meilleurs RPG de la prochaine décennie seraient centrés dans l’univers de South Park, nous les aurions probablement fait rire hors de la pièce. Pourtant, nous mettons ici un jeu appelé South Park: The Fractured But Whole sur notre liste des meilleurs titres RPG Nintendo Switch disponibles.

South Park: TFBW se déroule le lendemain du jeu précédent de la série, The Stick of Truth. Comme avec ce jeu, vous contrôlez New Kid alors qu’il joue son rôle à travers South Park avec le casting habituel de personnages que vous connaissez et aimez. Puisque le jeu a été créé dans la même disposition 2.5D que le spectacle lui-même, vous vous sentez vraiment comme si vous “jouiez” un épisode de South Park.

Le Fractured But Whole et le Stick of Truth sont tous deux disponibles sur le Switch, mais celui-ci a plus de blagues et est donc supérieur. Cependant, ils valent tous les deux la peine!

7. Trials Of Mana

En 2019, un jour, les joueurs de la vieille école attendaient depuis des décennies: Nintendo a sorti un port anglais de Seiken Densetsu 3, la suite du classique de Super Nintendo Secret of Mana. Le jeu original a été lancé au Japon en 1995 mais n’a jamais vu de lancement en anglais, forçant les fans hors du Japon à jouer des versions piratées. Enfin, cependant, un port officiel appelé Trials of Mana a été lancé sur Nintendo Switch dans la compilation Collection of Mana.

Ensuite, Nintendo et Square Enix sont allés plus loin et ont annoncé qu’il y aurait un remake complet de Trials of Mana, avec des graphismes 3D, une bande-son orchestrale et des commandes modernisées. Ce jeu est enfin là et le garçon est une merveille à voir.

Si vous êtes un fan de Trials of Mana ou même juste Secret of Mana, vous adorerez absolument ce que Square Enix a fait avec ce remake. Il reste fidèle aux racines du jeu tout en mettant à jour les choses juste assez pour le rendre frais. Et, si vous n’avez jamais joué à un jeu de la série Mana auparavant, c’est maintenant un moyen parfait (et plus moderne) de s’y lancer. C’est, tout simplement, l’un des meilleurs RPG Nintendo Switch que vous pouvez obtenir.

8. Xenoblade Chronicles 2

Les Xenoblade Chronicles originaux ont atterri sur la Nintendo Wii en 2010 en exclusivité au Japon. Il a finalement atteint d’autres régions du monde et est devenu un succès surprise (et obtient maintenant un port pour le commutateur en mai 2020). Dans son incarnation originale, c’était un jeu de rôle avec des éléments d’action-aventure et s’est avéré populaire auprès de la foule des RPG. Pour la Wii U, cependant, le titre de suivi Xenoblade Chronicles X a abandonné de nombreux éléments de l’histoire et en a fait un jeu à monde ouvert, avec un minimum d’intrigue et un accent sur l’exploration.

Avec Xenoblade Chronicles 2, les développeurs sont revenus aux éléments de gameplay et d’histoire du titre Wii original, et nous en sommes reconnaissants. Nous pouvons le compter en toute sécurité comme l’un des meilleurs titres RPG Nintendo Switch disponibles, et il n’est possible de le jouer que sur le Switch!

Xenoblade Chronicles 2 est un jeu absolument énorme (sérieusement, vous y mettrez des heures et des heures). Pourtant, une fois que vous avez terminé avec le jeu principal, il y a une extension appelée Torna – The Golden Country qui ajoute encore plus d’heures. Si vous aimez vraiment vous immerger dans les RPG, c’est celui que vous recherchez.

Voilà pour notre liste des meilleurs titres RPG de Nintendo Switch. N’oubliez pas de mettre cette page en signet pour voir les futures mises à jour que nous apporterons à cette liste!