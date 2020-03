Les meilleurs verrous intelligents qui prennent en charge Google Assistant en 2020

Meilleur

Smart Locks qui prennent en charge Google Assistant

Android Central

Si vous voulez aller de pair avec des gadgets pour maison intelligente, les serrures intelligentes valent vraiment la peine d’investir. Non seulement elles gardent votre maison en sécurité, mais elles peuvent également être contrôlées à distance et vous permettent de donner à d’autres membres de la famille ou à des amis y accéder facilement. Voici les meilleurs qui peuvent être contrôlés à l’aide de Google Assistant!

Choix du personnel

Ce verrou intelligent peut être contrôlé de n’importe où via Google Assistant et se connecte parfaitement avec d’autres produits Nest avec des fonctionnalités automatisées telles que la désactivation de votre alarme Nest Secure lorsque vous rentrez chez vous. Il peut se déverrouiller automatiquement avec votre téléphone et dispose d’un pavé numérique de sauvegarde.

À partir de 245 $ chez Amazon

La serrure intelligente de troisième génération d’août est un vrai régal. Il se déverrouille automatiquement avec votre téléphone et possède un pêne dormant à l’avant pour que vous puissiez toujours l’utiliser manuellement de l’intérieur. N’oubliez pas que vous devrez également prendre le pont August Connect pour que les commandes de l’Assistant fonctionnent!

118 $ chez Amazon

Le Smart Lock Pro est une version mise à niveau du verrou régulier d’août et est livré avec le pont Connect pour l’intégration de Google Assistant. Il est livré dans un boîtier circulaire élégant, et contrairement à son homologue moins cher, le Pro prend également en charge HomeKit et Alexa, au cas où vous vivriez dans un ménage multiplateforme.

À partir de 190 $ chez Amazon

La serrure intelligente Sesame se trouve au-dessus de votre serrure à pêne dormant à un tour existante, plutôt que de la remplacer; cela signifie une installation (et un retrait) facile sans avoir besoin d’outils. Associé à un point d’accès Wi-Fi, il peut se connecter à Google Assistant pour une utilisation à distance et un contrôle vocal.

150 $ chez Amazon

Schlage fabrique des produits de sécurité depuis 1920, vous savez donc que vous pouvez faire confiance à sa conception d’un verrou intelligent. Il est disponible en deux styles distincts – Camelot et Century – et est même livré avec une poignée de porte en option qui se marie parfaitement avec elle. Assurez-vous simplement d’obtenir l’adaptateur Wi-Fi pour la fonctionnalité Assistant!

174 $ chez Amazon

La serrure Igloohome a certainement l’un des designs les plus frappants de cette liste. Disponible dans une finition noire élégante et minimaliste, ce verrou fonctionne à partir de Bluetooth, a plusieurs modes d’entrée et est facile à installer. De plus, pouvoir le contrôler à l’aide de l’Assistant Google est une astuce qui ne vieillit jamais.

170 $ chez Amazon

Lesquels fonctionnent avec Google Assistant prêt à l’emploi?

Bien que tous ces verrous intelligents prennent en charge Google Assistant pour les commandes vocales telles que le verrouillage et le déverrouillage à distance, seuls quelques-uns peuvent le faire en tant que produits autonomes. Le Nest x Yale Smart Lock fonctionne indépendamment de tout pont ou hub, se connectant directement à votre réseau Wi-Fi. Il s’agit de notre verrou intelligent préféré sur la liste, et il est encore meilleur si vous utilisez déjà certains des autres produits Nest.

L’Igloohome Deadbolt 2S fonctionne strictement hors Bluetooth, ce qui signifie que vous ne pourrez pas le contrôler lorsque vous n’êtes pas à la maison, mais vous pouvez toujours le contrôler avec Google Assistant lorsque vous êtes à proximité. Bien que cela semble négatif au début, Igloohome est resté avec Bluetooth pour réduire le risque de piratage ou de perturbation du Wi-Fi. Bien sûr, vous pouvez toujours accorder l’accès à des amis ou à des invités Airbnb avec des codes PIN ou des clés Bluetooth.

Utiliser un pont avec votre serrure intelligente