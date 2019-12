Les membres du conseil d'administration d'Apple poursuivis en justice au sujet des orientations du T1 2019

Tim Cook et ses collègues membres du conseil d'administration d'Apple font face à leur quatrième poursuite pour violations présumées de la loi en ce qui concerne les prévisions de revenus originales publiées pour le T1 2019 …

Apple a initialement guidé des revenus de l'ordre de 89 milliards à 93 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal de 2019. Dans une rare révision, il a ensuite écrit aux actionnaires pour dire qu'il prévoyait plutôt environ 84 milliards de dollars, soit 5 milliards de dollars en dessous de la limite inférieure de son conseils originaux. Les actions AAPL ont chuté de 9% en réponse à la nouvelle.

La société a blâmé moins de mises à niveau d'iPhone à la suite de son programme de remplacement de la batterie, ainsi que moins de subventions des opérateurs, des mouvements de change défavorables augmentant les prix sur certains marchés et des tensions commerciales avec la Chine.

En fin de compte, les directives révisées se sont avérées exactes, Apple déclarant 84,3 milliards de dollars de revenus.

Patently Apple rapporte qu'une nouvelle action en justice a été déposée, accusant le conseil d'administration d'Apple de violation de l'obligation fiduciaire et de la violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières en dénaturant la position de la société au moment où les directives originales ont été publiées. Si suit trois autres procès pour la même chose.

Il s'agit d'une action dérivée des actionnaires intentée dans le droit et au profit d'Apple contre certains de ses dirigeants et administrateurs cherchant à remédier aux violations des lois étatiques et fédérales par les défendeurs qui se sont produites du 1er août 2017 au 2 janvier 2019. (la «période pertinente»), et ont causé et continuent de causer un préjudice substantiel à Apple, y compris des pertes pécuniaires et des dommages à la réputation et à la bonne volonté d'Apple (…)

Au cours de la période pertinente, les défendeurs ont déformé et / ou omis de divulguer plusieurs facteurs matériels qui ont eu un impact négatif sur les ventes et les revenus d'Apple sur l'iPhone, y compris, entre autres: programme de remplacement de la batterie pour les anciens modèles d'iPhone, car les clients ont choisi de ne pas la mettre à niveau ou de la retarder; b) des facteurs macroéconomiques, notamment une escalade de la guerre commerciale avec les États-Unis, une concurrence accrue des smartphones moins chers et une économie atone, étaient susceptibles d'affecter négativement et, ce faisant, les ventes d'iPhone d'Apple en Chine; et (c) qu'en raison de ce qui précède, les défendeurs n'avaient pas de base raisonnable lorsqu'ils ont publié des prévisions de ventes et de revenus d'iPhone positives pour le premier trimestre de 2019, et lorsqu'ils ont publiquement nié l'existence et l'impact négatif de ce qui précède.