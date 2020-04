Les membres My Best Buy peuvent obtenir le plus récent Kindle d’Amazon en vente pour 60 $

Il y a si peu de bien dans le monde du divertissement en ce moment. Les sports en direct sont fermés. Les cinémas sont fermés. La nouvelle est extrêmement négative. Arrêtez tout et arrêtez tout. Préparez-vous pour votre liste de lecture d’été et détendez-vous avec un bon ebook avec le tout nouveau Kindle d’Amazon en vente au prix de 59,99 $ chez Best Buy. Cette offre nécessite une adhésion à My Best Buy, qui est gratuite et nécessite simplement un e-mail et un mot de passe. Le Kindle se vend normalement à 90 $, et il va pour ce prix à peu près partout en ce moment. La baisse à 60 $ est également à la hauteur de son plus bas niveau, même sur Amazon.

Lecture d’été

Amazon tout nouveau liseuse Kindle avec éclairage avant

Correspond au plus bas sur Amazon. Comprend un éclairage avant réglable, 4 Go d’espace pour des milliers de livres et un écran tactile antireflet de 6 pouces. A également Bluetooth pour les livres audio Audible afin que vous puissiez basculer entre la lecture et l’écoute.

59,99 $ 90,00 $ 30 $ de rabais

Best Buy a actuellement quelques ventes sur des appareils Amazon. Vous pouvez obtenir la tablette Amazon Fire HD 8 pour seulement 49,99 $ par rapport à 80 $ ou obtenir l’édition pour enfants du Fire HD 7 en vente pour 69,99 $. Celui-ci est également 30 $ de réduction et est livré avec une année de FreeTime Unlimited pour vos enfants.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Le nouveau Kindle d’Amazon est bien conçu pour lire des livres à tout moment de la journée. Il comprend même un éclairage avant réglable pour que vous puissiez lire dans l’obscurité ou à l’extérieur la nuit. L’écran sans éblouissement de 167 ppp est conçu pour ressembler et lire comme du vrai papier, vous n’avez donc pas à vous soucier des reflets ou des reflets lorsque vous essayez de lire sous les lumières ou au soleil. Vous serez en mesure de mettre en évidence des passages, de rechercher des mots, de traduire et plus encore tous directement sur la page. De plus, parce que c’est une tablette dédiée aux livres, elle est conçue avec une batterie qui peut durer des semaines.

Le Kindle fonctionne même avec Audible pour lire des livres audio via une paire d’écouteurs ou de haut-parleurs Bluetooth. Économisez gros avec Audible dès maintenant, jusqu’à 40% de réduction sur le prix normal. C’est trois mois pour seulement 8,95 $ par mois au lieu des 14,95 $ habituels. Ou obtenez un mois complet gratuit.

