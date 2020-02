Les membres Samsung gagnent en mode sombre

Samsung a mis à jour ses applications propriétaires avec la prise en charge du mode sombre depuis la sortie de la fonctionnalité dans One UI il y a un peu plus d’un an. Au cours du dernier mois environ, la société a rapidement mis à jour les quelques applications restantes sans une. La dernière application à rejoindre la liste est les membres Samsung, un guichet unique pour les offres sur les produits et accessoires Galaxy, des nouvelles sur les mises à jour logicielles, la prise en charge de votre appareil et la participation à des programmes bêta lorsqu’ils sont disponibles.

Avec Samsung Members 3.5 installé, l’apparence de l’application suivra le thème de votre système. La mise à jour se déploie lentement dans le Galaxy Store, mais si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez la récupérer sur APK Mirror maintenant.