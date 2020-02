Les menaces de logiciels malveillants sur Mac augmentent désormais plus rapidement que celles pour Windows

Les menaces de logiciels malveillants contre les Mac ont dépassé celles de Windows pour la première fois en 2019. Malwarebytes a révélé la tendance dans son dernier rapport sur l’état des logiciels malveillants, publié mardi.

Augmentation de 400% des détections de logiciels malveillants sur Mac

Malwarebytes a déclaré que les menaces Mac avaient augmenté de plus de 400% en 2019 par rapport à l’année précédente. Il a détecté, en moyenne, 11 menaces par point de terminaison Mac en 2019. En revanche, il a détecté 5,8 menaces par point de terminaison Windows.

Les menaces pour les Macs “diffèrent radicalement” de celles déployées contre Windows, selon les rapports. Alors que les menaces contre Windows ont tendance à être plus traditionnelles, les menaces les plus détectées pour les Mac étaient des logiciels publicitaires et des programmes potentiellement indésirables (PUP). «Une augmentation des logiciels malveillants, des logiciels publicitaires et des attaques multi-vecteurs préinstallés indique que les acteurs des menaces deviennent plus créatifs et de plus en plus persistants avec leurs campagnes», selon Marcin Kleczynski, PDG de Malwarebytes.

Adware.NewTab était le logiciel malveillant Mac le plus détecté, avec près de 30 millions de détections au cours de l’année. Pendant ce temps, la famille de menaces Mac la plus courante, OSX.Generic est devenue la 30e menace spécifique à Mac la plus détectée.