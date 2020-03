Les mises à jour Mac Mini sont bonnes, mais pas suffisantes

Le Mac mini avait besoin d’un rafraîchissement. Il avait besoin d’amour. Il l’a obtenu, un peu, avec Apple mettant les détails de la mise à jour juste à la fin de son annonce MacBook Air.

Mac Mini fait de grands pas en avant…

La position sur le communiqué de presse résume parfaitement la façon dont Apple aborde le Mac mini. C’est toujours un peu oublié, laissé au bas de la pile. Ce qui est dommage, car c’est un excellent appareil.

Il y a eu de réelles avancées avec le Mac mini avec cette mise à jour. Notamment, la mémoire a maintenant été doublée pour atteindre 256 Go en standard, pour 799 $. La mise à niveau de la mémoire était vraiment nécessaire, et elle arrive à un prix très attrayant. Cependant, il est également livré avec une puce i3 quad-core, probablement pour aider à maintenir le prix bas. Un appareil de 256 Go avec un processeur i7 à 6 cœurs vous coûtera 300 $ de plus, ce qui le rend identique au modèle 512 Go standard, qui est livré avec un processeur i5. Pour obtenir ce stockage et un processeur i7 (avec 6 cœurs) coûte 1299 $. Personnellement, je pense que même pour cette machine, c’est toujours assez convaincant. C’est un appareil vraiment flexible qui a du punch (et produit beaucoup de chaleur!).

… Mais a encore besoin de plus d’amour

Cependant, la mise à jour ne va probablement pas aussi loin que je le souhaiterais. Le facteur de forme n’a pas besoin d’une refonte majeure – la boîte gris espace a fière allure, mais certains changements ne iraient pas mal. Un petit exemple – le Mac mini prend en charge deux écrans 4K mais n’a qu’un seul port HDMI. D’autres écrans peuvent être ajoutés à l’aide des ports Thunderbolt 3. Cependant, je peux certainement voir des circonstances dans lesquelles un HDMI supplémentaire serait utile. Peut-être aussi que certains ports (en particulier la prise casque) pourraient être déplacés pour être cachés à l’arrière. Je suis sûr qu’Apple pourrait rendre l’appareil élégant et améliorer l’accessibilité en même temps.

Le Mac mini est une très bonne machine polyvalente. Avec un peu plus d’amour d’Apple, il pourrait en devenir un grand.