Les modérateurs de YouTube doivent reconnaître le risque croissant de SSPT – sinon

Les pratiques de modération de YouTube ont de nouveau été examinées de près. Un nouveau rapport de The Verge a révélé une pratique douteuse maintenant employée par Accenture, la firme qui fournit des services de modération à YouTube. Selon le rapport, les employés sont censés remplir un formulaire qui sert de reconnaissance des risques encourus par les modérateurs de contenu.

Des extraits du document se lisent comme suit:

Je comprends que le contenu que j’examinerai peut être dérangeant.

Il est possible que l’examen d’un tel contenu puisse avoir un impact sur ma santé mentale, et cela pourrait même conduire à un trouble de stress post-traumatique (SSPT). Je profiterai pleinement du programme weCare et demanderai des services de santé mentale supplémentaires si nécessaire. Je dirai à mon superviseur ou à mon conseiller RH si je crois que le travail affecte négativement ma santé mentale.

Il comprend également d’autres clauses telles que:

Je comprends à quel point il est important de surveiller ma propre santé mentale, d’autant plus que mes symptômes psychologiques ne me sont principalement apparents. Si je pense avoir besoin de tout type de services de santé autres que ceux fournis par [Accenture], ou si un conseiller me conseille de le faire, je les rechercherai.

La modération en ligne est un travail difficile dans le meilleur des cas pour les modérateurs, mais les pratiques d’Accenture ne sont pas le meilleur moyen de le contourner. Ces pratiques ont été critiquées par les professionnels du droit pour avoir transféré le blâme de la détérioration de la santé mentale aux employés, pour réduire la responsabilité de l’entreprise et même pour forcer illégalement les employés à divulguer des problèmes de santé mentale sous la contrainte.

Bien que le remplissage du formulaire soit “volontaire”, The Verge rapporte que des utilisateurs ont été menacés de licenciement pour avoir refusé de remplir les formulaires. En d’autres termes, pas 100% volontaire. Le non-respect des stipulations du document est qualifié de “faute grave” et peut constituer un motif de licenciement.

En réponse à ce rapport, Google aurait déclaré ce qui suit:

Les modérateurs font un travail vital et nécessaire pour assurer la sécurité des plates-formes numériques pour tous. Nous choisissons soigneusement les entreprises avec lesquelles nous nous associons et leur demandons de fournir des ressources complètes pour soutenir le bien-être et la santé mentale des modérateurs.

Les tentatives précédentes de Google pour protéger ses modérateurs incluaient une limite de temps pour afficher le contenu difficile, le limitant à 4 heures par jour. “C’est un vrai problème, et j’ai moi-même passé beaucoup de temps à regarder ce contenu au cours de la dernière année. C’est vraiment difficile”, a déclaré Susan Wojcicki de YouTube.

