Les “ Monster Hunters Riders ” de Capcom sont à gagner sur iOS et Android

Capcom a récemment annoncé l’arrivée d’un nouveau jeu appelé Monster Hunter Riders. Le nouveau jeu, comme annoncé, sera disponible sur les plates-formes Android et iOS. Le jeu suit certains des éléments des histoires de Monster Hunter, non seulement en termes d’esthétique du jeu, mais il suit également le scénario. De plus, les personnages de ce jeu paraissent plus anciens et, surtout, le jeu est gratuit.

Selon la déclaration faite au nom de la société Capcom, le jeu devait être mis en ligne le 29 février 2020, mais il semble que la chronologie ait quelque peu changé.

Heureusement, la date de sortie n’a pas été repoussée et le jeu Monster Hunter Rider a été mis en ligne gratuitement le 19 février 2020 sur les plateformes iOS et Android.

L’histoire du jeu ressemble à ceci, le jeu se déroule dans un monde cohabité par des monstres et des cavaliers. Le jeu gratuit présente certains des monstres populaires et célèbres de la franchise comme rathalos, Zinogre, etc.

Capcom avait mentionné que le nombre de monstres ne serait pas limité et a promis qu’ils ajouteraient plus de monstres plus tard avec les futures mises à jour.

Alors que le jeu coûte

rien à télécharger, l’application est livrée avec des achats intégrés.

Même si Capcom prendra probablement le jeu à l’échelle mondiale, le Monster Hunter Rider est désormais disponible au téléchargement uniquement au Japon. Selon toute probabilité, le jeu sortira dans le monde entier, en particulier parce que la franchise Monster Hunter est énorme, et toute franchise de cette taille est livrée avec un grand nombre de fans.

Jusqu’à ce que la société prenne la décision de publier le nouveau jeu à l’échelle mondiale, les utilisateurs devront s’en tenir au jeu Monster Hunter World: Iceborne.