Les montres connectées sont la technologie la plus pratique que je ne peux pas utiliser

Que vous recherchiez des casques à conduction osseuse, des lunettes AR, des anneaux intelligents avec des étiquettes NFC à l’intérieur ou même des ceintures intelligentes, il existe un gadget portable pour à peu près tout le monde. De loin, le facteur de forme le plus populaire est la smartwatch, avec des entrées de marques technologiques comme Samsung et Apple, et même des marques de mode de longue date comme Fossil.

J’ai testé et passé en revue un certain nombre de montres connectées dans le passé, y compris les offres Wear OS et Tizen, et je me suis surpris à plus d’une occasion en souhaitant que l’Apple Watch fonctionne avec Android afin que je puisse profiter de la foule d’excellentes (bien que options de sangle excessivement chères) et ce délicieux Taptic Engine.

Le fait est que, même si l’Apple Watch est devenue compatible avec Android demain, ou que Wear OS s’est nettement amélioré, cela ne changerait pas que la plupart de mes réticences à l’égard des montres connectées sont plus un blocage mental qu’un logiciel ou un matériel.

Les montres connectées me font me sentir plus collé à un écran que mon téléphone ne l’a jamais fait.

La plupart des gens ne soutiendront pas que la grande majorité des gens passent trop de temps sur leur téléphone, et même si je ne pense pas que ce soit un problème aussi grave que certains le prétendent, je fais de mon mieux pour mettre mon téléphone dans les contextes appropriés.

Je n’ai jamais mon téléphone dehors pendant les nuits de rendez-vous avec ma fiancée, et j’essaye de ne pas l’avoir beaucoup pendant des événements comme des concerts ou des points de presse.

Mais chaque fois que je porte une smartwatch, je me sens complètement pris au piège. Il est assez facile pour moi d’ignorer mon téléphone lorsqu’il bourdonne dans ma poche et de vérifier plus tard, mais lorsque la notification me regarde en face de mon poignet, il est plus difficile d’ignorer. C’est juste là. Et les jours particulièrement chargés où je reçois constamment des notifications par e-mails, SMS, réseaux sociaux, etc. (généralement lors de salons comme le CES), je me surprends à regarder mon poignet plus que je ne regarde jamais mon téléphone.

Cela est probablement dû au fait que l’écran d’une smartwatch est si petit qu’il ne peut afficher qu’une seule notification à la fois, ce qui signifie qu’il faut plus de temps pour parcourir un lot de notifications à la fois – bien que j’hésite à blâmer ce problème sur matériel quand il se résume vraiment à un manque personnel de discipline en ce qui concerne les notifications sans fin.

Les montres connectées sont toujours une excellente technologie pour la plupart des gens.

La réalité est que les montres connectées sont utiles dans une grande variété de façons, allant des petites commodités aux fonctionnalités potentiellement vitales. Ils sont parfaits pour vérifier les notifications lorsque vos mains sont occupées, ce que je trouve utile pour laver la vaisselle. La plupart ont également un stockage local et prennent en charge les écouteurs Bluetooth afin que vous puissiez diffuser de la musique pendant une course et laisser votre téléphone derrière.

Plus sérieusement, les mêmes capteurs et moniteur de fréquence cardiaque qui aident au suivi de la condition physique peuvent être utilisés pour détecter quand vous êtes tombé, et certaines montres intelligentes, comme la plus récente Apple Watch et Withings Move, disposent même d’un électrocardiogramme (ou ECG) pour détecter les battements cardiaques irréguliers. Bien que n’étant pas aussi précis que l’équipement dédié beaucoup plus grand et plus cher que vous trouverez ailleurs, la fonctionnalité intégrée à une montre a sauvé quelques personnes de situations potentiellement bien pires.

Je m’en tiens à ma montre mécanique pour le moment, mais je pense que les montres intelligentes font beaucoup plus de bien que de mal à ses utilisateurs, et j’ai hâte d’en voir plus – comme la Skagen Falster 3 – en 2020.

