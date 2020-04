Les montres Samsung Galaxy pourront bientôt lire votre tension artérielle

Samsung travaille depuis un certain temps à ajouter des mesures de la pression artérielle à ses appareils portables. Elle a lancé un test limité de cette fonctionnalité pour la Watch Active originale en 2019, et maintenant, environ un an plus tard, la société a annoncé que le gouvernement sud-coréen avait autorisé sa toute nouvelle application Health Monitor. Il est capable de prendre la pression artérielle avec rien d’autre que la montre Active2 (plus une aide à l’étalonnage d’un brassard traditionnel) et sera disponible dans le pays au troisième trimestre 2020.

Contrairement aux mesures du pouls plutôt simples, les relevés précis de la pression artérielle sont plus difficiles à réaliser. Pour rendre les résultats aussi précis que possible, vous devez d’abord calibrer votre montre avec un brassard traditionnel trois fois. Avec ces informations à portée de main, la montre peut lire la pression artérielle grâce à l’analyse des ondes de pouls, suivie via son capteur de fréquence cardiaque. L’étalonnage du brassard doit être répété au moins toutes les quatre semaines pour garantir la précision.

Bien que l’application ne vous laisse pas renoncer à un brassard, elle facilitera la vie des personnes qui dépendent de mesures continues. Vous ne devriez pas changer votre médicament en fonction des lectures de la montre, mais cela pourrait vous aider à obtenir une image plus claire lorsque vous êtes en déplacement grâce aux graphiques et statistiques intégrés de Health Monitor.

Samsung indique que l’application Health Monitor sera disponible pour la Galaxy Watch Active2 en Corée au troisième trimestre et sera présentée ultérieurement sur d’autres montres Galaxy.