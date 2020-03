Les MotoGP20 et Monster Jam Steel Titans se préparent à courir vers Stadia

Lentement mais sûrement, Google comble les lacunes de contenu dans sa plateforme de streaming de jeux Stadia. La sortie de GRID l’année dernière a été une belle addition pour les fans de jeux de course, et maintenant Stadia aura bientôt quelques autres titres de course: MotoGP20 et Monster Jam Steel Titans.

MotoGP20 est une entrée prochaine dans la série de jeux MotoGP, sur le thème du championnat de moto réel du même nom. Vous pourrez constituer une équipe de coureurs, personnaliser des vélos et des combinaisons et affronter des motards IA. Les précédents titres MotoGP ont reçu des critiques positives de la presse et des joueurs – l’entrée de l’an dernier a un 76/100 sur Metacritic – donc le nouveau jeu devrait être divertissant.

L’annonce de Stadia n’a pas explicitement indiqué si le multijoueur en ligne serait pris en charge, mais la description du produit sur d’autres plateformes mentionne que les lobbies publics et privés seront disponibles. Le blog de Stadia n’a pas non plus révélé de date de sortie, mais le port PC sur Steam devrait sortir le 23 avril, donc la version Stadia arrivera probablement à peu près à cette date.

L’autre nouveau titre est Monster Jam Steel Titans, développé par Rainbow Studios et publié par THQ Nordic. Sans surprise, c’est un jeu où vous faites la course avec des camions monstres, mais ce pourrait être un à sauter sauf si vous aimez vraiment les camions monstres.

La version PS4 de Monster Jam Steel Titans a une note Metacritic de 53, et la version Steam a des avis d’utilisateurs mitigés. Bien que le jeu propose un mode multijoueur à écran partagé, aucun port existant n’a de jeu en ligne, et le blog de Stadia ne mentionne pas si un tel mode arrive. Encore une fois, aucune date de sortie de Stadia n’a été révélée.