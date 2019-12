Les moustiques infectés par le paludisme ont une nouvelle arme secrète contre les insecticides – .

Le paludisme reste un problème majeur dans de nombreuses régions du monde, y compris en Afrique de l'Ouest. Les responsables de la santé font de leur mieux pour trouver des moyens de stopper la propagation de la maladie, et il existe un certain nombre d'options sur la table.

L'éradication du paludisme est une tâche ardue et pour vraiment comprendre comment il se propage, les chercheurs se concentrent sur les insectes qui sont le plus souvent responsables de nouvelles infections. Les moustiques, bien sûr, sont le plus grand coupable, et une nouvelle étude suggère que les insectes ont développé une façon effrayante de se défendre contre les insecticides couramment utilisés pour les combattre et la maladie qu'ils transportent.

L'ouvrage, publié dans la revue Nature, se concentre sur les protéines présentes dans les pattes de deux espèces de moustiques connues pour être porteuses du paludisme en Afrique de l'Ouest. La protéine, les chercheurs ont découvert, est résistante aux insecticides, permettant aux moustiques d'atterrir sur les moustiquaires traitées et de continuer à propager la maladie qu'ils transportent.

Les chercheurs suggèrent que cette découverte pourrait expliquer pourquoi les moustiquaires traitées à l’insecticide ne sont pas aussi efficaces qu’elles devraient l’être.

«Nous avons trouvé un tout nouveau mécanisme de résistance aux insecticides qui, selon nous, contribue à l'efficacité plus faible que prévu des moustiquaires», explique la Dre Victoria Ingham, première auteure de l'étude. "La protéine, qui est basée dans les jambes, entre en contact direct avec l'insecticide lorsque l'insecte atterrit sur le filet, ce qui en fait une excellente cible potentielle pour de futurs additifs aux filets afin de surmonter ce puissant mécanisme de résistance."

C'est une découverte incroyable, et même si cela peut sembler initialement une mauvaise nouvelle, il y a une jolie doublure argentée ici. Oui, les moustiques ont trouvé un moyen de résister à un insecticide populaire, mais maintenant que les scientifiques savent comment les insectes l'ont fait, ils peuvent cibler spécifiquement cette résistance et, espérons-le, mener une guerre beaucoup plus efficace contre la propagation du paludisme.

«Ce mécanisme de résistance nouvellement découvert pourrait nous fournir une cible importante à la fois pour la surveillance de la résistance aux insecticides et le développement de nouveaux composés capables de bloquer la résistance aux pyréthroïdes et de prévenir la propagation du paludisme», explique Hilary Ransom, auteur principal de l'ouvrage.

Source de l'image: Larry West / Flpa / imageBROKER / Shutterstock

