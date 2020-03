Les mythiques lunettes AR d’Apple pourraient être lancées dès 2022 – .

Apple pourrait sortir ses lunettes AR à longue rumeur dès 2022.

Apple considère depuis longtemps la réalité augmentée comme une fonctionnalité de nouvelle génération, Tim Cook notant qu’elle a le potentiel de changer la donne autant que l’iPhone.

Des rumeurs selon lesquelles Apple publie des lunettes à réalité augmentée font le tour depuis des années, bien qu’il ne soit pas clair si le produit sortira jamais du stade de développement.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Vous vous souvenez il y a quelques années, lorsque la plus grande rumeur d’Apple portait sur la question de savoir si Apple allait concevoir son propre téléviseur HD? Un jour, il y aurait un rapport affirmant qu’une Apple TV de marque était à peine un an ou deux et le lendemain, il y aurait un rapport indiquant qu’Apple a complètement abandonné le projet.

Ces jours-ci, une dynamique similaire est apparue impliquant le mythique projet de lunettes AR d’Apple. Les rumeurs selon lesquelles Apple publie une paire de lunettes intelligentes persistent depuis près de quatre ans à ce stade. La première rumeur affirmait qu’Apple sortirait des lunettes AR dès 2018. Puis cette date est passée à 2020. Ensuite, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le projet avait été annulé. Et vient maintenant le mot de Digitimes affirme que les lunettes AR d’Apple pourraient être lancées dès 2022.

Digitimes a des antécédents irréguliers en ce qui concerne les rumeurs concernant Apple, alors vous voudrez peut-être prendre le rapport avec un grain de sel. Néanmoins, il convient de noter que nous avons vu une poignée de rapports similaires au cours des derniers mois provenant de sources plus crédibles.

À la fin de l’année dernière, par exemple, un rapport de The Information a également relayé qu’Apple prévoyait de sortir des lunettes AR (et peut-être aussi un casque) en 2022. Le rapport affirmait spécifiquement que les dirigeants d’Apple avaient ouvertement discuté du produit devant un groupe. de 1 000 employés Apple.

Vous vous souvenez peut-être aussi que le code trouvé dans une version iOS 13 d’il y a quelques mois contenait des références aux applications et aux appareils AR.

La chronologie de sortie mise à part, et si nous supposons qu’Apple prévoit, en fait, de mettre une paire de lunettes AR sur le marché, qu’est-ce que le produit apportera exactement?

Eh bien, d’après ce que nous avons rassemblé jusqu’à présent, Apple a fait un travail solide de miniaturisation de la technologie à l’intérieur de telle sorte que les lunettes ressemblent effectivement à des lunettes normales, avec des montures modérément «épaisses qui abritent la batterie et les puces».

Côté fonctionnalité, les lunettes seront positionnées comme un accessoire et afficheront les informations pertinentes en temps réel. Certaines rumeurs plus anciennes concernant les lunettes AR d’Apple ont affirmé que l’appareil serait en mesure de répondre aux appels et comprendrait un microphone pour le téléphone et l’accès Siri. Nous avons également vu un rapport affirmant que les lunettes comprendraient un accéléromètre pour enregistrer les commandes lorsqu’un utilisateur bouge la tête pour faire face à une direction différente.

Enfin, un rapport datant de quelques années a indiqué que les lunettes AR d’Apple ne seront pas fournies avec un appareil photo afin de préserver la durée de vie de la batterie.

Source de l’image: Martin Hajek

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.