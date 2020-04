Les nombreux défis auxquels Apple est confronté

L’article de la semaine sur les débris de particules provient d’iMore.

Félicitations aux cadeaux, mais Apple devra faire beaucoup plus pour rester à flot.

Les dirigeants d’Apple savent très bien à quels problèmes ils sont confrontés actuellement et auxquels ils seront confrontés à l’avenir. Nous n’avons pas besoin de les délimiter. Mais ils n’en parlent pas non plus en détail avec les clients. Donc, de notre point de vue, en tant que clients fidèles et concernés, il est utile d’avoir cette discussion. C’est ce que l’auteur Wolfe se propose de faire.

Cela étant dit, Apple est d’abord une entreprise publique. Bientôt, elle sera confrontée à la tâche inévitable d’offrir des produits de haute qualité et de qualité supérieure à une époque où plus de personnes sont au chômage qu’à tout moment de l’histoire de l’entreprise. Pour avancer avec succès, Apple devra faire plus que réduire les prix des iPhones.

L’accent est mis sur les étudiants. Du coup, la tradition Apple de produits haut de gamme sera mise à rude épreuve alors que les parents se démènent pour fournir un matériel meilleur et plus éducatif. Nous devons être attentifs à la façon dont Apple gère cette situation.

L’auteur Wolfe pense également à l’avance comment / quand les magasins retai d’Apple seront à nouveau remplis de clients, touchant tout en vue.

En pensant à plus long terme, Apple devrait repenser les instructions pratiques fournies aux clients dans les magasins de détail. Sans aucun doute, même lorsque l’économie rouvrira, beaucoup décideront de rester plus près de chez eux et d’éviter les magasins bondés de clients.

Finalement, les choses redeviendront généralement normales. Mais certains des changements qu’Apple apporte actuellement pourraient devenir une partie permanente de nos vies.

Je pense notamment à un ramassage à domicile et à une livraison (signature) pour les réparations. Un autre est une expérience de vente au détail virtuelle sur FaceTime. Il y aura d’autres changements imprévus.

Dans tous les cas, notre relation avec Apple va changer. Comme toujours, tous nos journalistes technologiques seront là pour vous aider.

Débris de nouvelles de la semaine

• Avez-vous un Apple TV de 2e ou 3e génération? Voir: «HBO offre aux propriétaires plus âgés d’Apple TV un bref sursis.»

HBO ne supprimera plus la prise en charge de certains anciens modèles d’Apple TV pour ses applications HBO GO et HBO NOW à la fin du mois, bien que le sursis ne soit que temporaire.

Sans doute une concession à la pandémie.

• iPhone Face ID ne fonctionnera pas avec un masque facial. Vous pouvez simplement attendre l’échec de Face ID, puis entrez votre mot de passe. Si ce bref délai vous agace, vous pouvez désactiver Face ID pour l’instant.

• Certains, je le répète, quelques clients Mac passent un très mauvais moment avec macOS 10.15.4 et son Supplément du 4/8. Lisez, digérez, soyez conscient, sauvegardez. Voir ensuite: “La nouvelle mise à jour de macOS détruit les MacBook: que faire maintenant.”

• Vous êtes-vous interrogé sur le navigateur Web «Brave»? Cela vous renseignera. “Des milliards d’utilisateurs de Google Chrome ont désormais une autre option surprenante.”

• Enfin, «Apple aurait publié un casque supra-auriculaire en juin 2020».

Leaker Jon Prosser, qui a également brisé la rumeur sur la sortie du MacBook Pro 14 pouces, a consulté Twitter pour révéler ses conclusions. Selon l’analyste technologique, le casque supra-auriculaire porte le nom de code interne B515 et présente des similitudes avec le Bose 700. Le casque serait lancé à un prix de 350 USD lors de la conférence Apple Worldwide Developers Conference en juin.

Mais pourquoi? Voici pourquoi…

Prosser déclare en outre que l’objectif final d’Apple est d’éliminer progressivement Beats, une société qu’ils ont achetée en 2014 au Dr Dre et à Jimmy Iovine pour la modique somme de 3 milliards USD.

Intrigue!?

