Les notes Apple peuvent être meilleures que jamais (note)

Dr. Mac’s Rants & Raves

Épisode # 369

J’essaie de garder mon flux de travail aussi libre de papier que possible pour deux raisons. Le premier et le plus important est que vous ne pouvez pas rechercher un mot ou une expression dans un document papier; le deuxième est ma préoccupation concernant le gaspillage des ressources, y compris le papier et l’encre.

Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j’ai utilisé Evernote comme référentiel pour toutes les données électroniques que je veux pouvoir rechercher et rappeler à volonté sur mon Mac ou iDevices. J’ai utilisé la version gratuite de base pendant quelques années jusqu’à il y a 5 ou 6 ans lorsque je suis passé à Evernote Premium (7,99 $ / mois ou 69,99 $ / an). Pourquoi? Parce que le plan gratuit ne comprend que 60 Mo de stockage cloud par mois (contre 10 Go pour Premium), limite la synchronisation à 2 appareils (vs appareils illimités pour Premium) et ne vous permet pas de rechercher le contenu de PDF ou de documents Word (un Fonction Premium uniquement).

J’ai joué avec Apple Notes récemment et je pense qu’il est finalement suffisamment mûr pour remplacer Evernote Premium dans mon flux de travail (et me faire économiser 70 $ par an).

Collecte de contenu

La fonctionnalité Evernote que j’utilise le plus est une extension Safari appelée Web Clipper, qui me permet de capturer instantanément le contenu de n’importe quelle page Web.

Mais Notes est disponible en tant que destination dans le menu Partager – le petit rectangle avec une flèche en haut – afin que je puisse enregistrer (partager) une page dans Notes tout aussi rapidement.

Web Clipper d’Evernote (même sur le plan gratuit) a des cloches et des sifflets non disponibles pour les notes dans le menu Partager. Mais je ne pense pas que je vais manquer la possibilité d’enregistrer une page Web en tant qu’article, article simplifié, page entière, signet ou capture d’écran, ou d’ajouter des balises ou des remarques à la page avant de l’enregistrer. Et je ne peux pas m’empêcher de penser à ces 70 $ / an…

Étant donné que ma principale / seule préoccupation est d’extraire le contenu de Safari et de le stocker dans un référentiel stocké localement et synchronisé avec mes autres appareils, je pense que je peux vivre sans les cloches (et probablement sans les sifflets aussi).

Evernote a d’autres fonctionnalités premium, comme la possibilité de transformer une collection de notes en une présentation en un seul clic et d’afficher le contenu connexe du Wall Street Journal, Inc. Magazine et d’autres fournisseurs lorsque vous effectuez une recherche. Mais plus j’utilise Notes dans Catalina, moins je me sens obligé de continuer à payer 8 $ par mois pour ces fonctionnalités, que j’utilise rarement.

Nouvelles fonctionnalités impressionnantes dans Notes

Je suis impressionné par plusieurs nouvelles fonctionnalités (dans Catalina) dans Notes, y compris la possibilité de partager une note ou des notes en “lecture seule”, ce qui signifie que je peux seulement apporter des modifications tandis que d’autres peuvent réviser et commenter.

Une autre caractéristique que je trouve convaincante est la possibilité de rechercher du texte dans les éléments que j’ai numérisés à l’aide du scanner de documents intégré de Notes (alias mes iDevices).

Je ne suis pas encore prêt à abandonner Evernote Premium; J’ai récemment renouvelé pour un an, j’ai donc 11 mois pour décider. En attendant, je prévois d’exporter les 6 000+ de mes notes depuis Evernote, de les importer toutes dans Apple Notes et de commencer à utiliser exclusivement Notes. Si cela fonctionne comme prévu, je m’économiserai 69,99 $ en janvier prochain.

Je te tiendrai au courant.