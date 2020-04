Les notifications multimédias sur Android TV ont mal tourné

Les appareils Android TV tels que le Nvidia Shield TV et le Xiaomi Mi Box S permettent aux utilisateurs de diffuser du contenu directement sur l’appareil ou d’utiliser la fonctionnalité Chromecast pour y diffuser des fichiers multimédias depuis leurs combinés. Malheureusement, quelque part en cours de route, ces deux caractéristiques se sont croisées. Selon Android Police, les utilisateurs ont signalé que leurs appareils Android TV envoyaient des notifications multimédias à leurs appareils mobiles alors que cela ne devrait pas être le cas.

Lorsque les utilisateurs diffusent du contenu sur leurs appareils Android TV, ils peuvent utiliser les notifications de contrôle multimédia sur leur téléphone pour mettre en pause, avancer rapidement et rembobiner le contenu. Dernièrement, Android TV a envoyé par erreur ces notifications aux combinés Android sur le même réseau même lorsque le contenu est diffusé directement sur le décodeur.

Les applications Android TV populaires comme Disney Plus, Kodi, Netflix, Plex, Tidal, YouTube et YouTube TV sont quelques-uns des principaux coupables. Heureusement, Google déploie maintenant un correctif.

Si vous ne pouvez pas attendre que le correctif de Google soit déployé, vous pouvez facilement le contourner en désactivant simplement ces notifications Chromecast. Vous pouvez procéder de plusieurs manières, comme indiqué sur les pages d’assistance de Google. Cependant, il y a un assez grand compromis à faire. Il supprime la possibilité de gérer la lecture multimédia lorsque vous essayez de la diffuser, vous devrez donc décider si cela en vaut la peine pour vous ou non.

