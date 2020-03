Les notifications sont bien mieux dans Android 11 DP2

Android 11 Developer Preview 2 vient de tomber aujourd’hui, et il s’accompagne d’une multitude de modifications et de changements, dont l’un inclut le regroupement amélioré des notifications d’Androids 11.

Android 11 DP1 a déjà divisé les notifications en sections «Alertes», «Conversations» et «Silencieuses» avec une petite barre noire et le libellé de la section. La dernière mise à jour bêta introduit simplement un plus grand écart entre les sections, offrant un look plus net tout autour. Android 10 et versions antérieures commandent simplement les notifications par ordre chronologique.

Notifications Android 11 DP2 Notifications Android 10



La capture d’écran à gauche montre les nouvelles sections de notification séparées dans Android 11 DP2. Celui de droite met en évidence la présentation actuelle des notifications d’Android 10. Malheureusement, nous sommes certains que beaucoup d’entre vous n’aimeront probablement pas ce changement. Certaines personnes préféreront probablement l’approche chronologique actuelle aux notifications.

Dans l’ensemble, nous pensons que c’est un ajout bienvenu à la plateforme. Des notifications segmentées comme celle-ci pourraient très bien rendre les quantités massives de notifications plus digestes dans Android 11. Nous pensons que c’est encore plus vrai maintenant que l’interface utilisateur globale des notifications semble plus propre et plus organisée.

