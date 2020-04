Les nouveaux accessoires HomeKit et le kit de montage pour vélo débarquent sur le site Web de l’Apple Store

Un nouvel iPhone n’est pas la seule chose à venir sur le site Web de l’Apple Store cette semaine. Signalé par MacRumors, Apple a ajouté de nouveaux accessoires HomeKit et un kit de support de vélo à son magasin pour achat.

Le premier est le First Alert Onelink Smart Smoke and Carbon Monoxyde Alarm. L’alarme intelligente fonctionne avec HomeKit et est disponible dans une configuration câblée ou alimentée par batterie pour 119,95 $.

“Avec le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Onelink First Alert, vous pouvez ajouter une protection avancée à votre maison et avoir la tranquillité d’esprit grâce aux notifications intelligentes en cas d’urgence. Convenablement conçu pour être testé ou réduit au silence à partir de votre téléphone, il ne nécessite aucune remplacement de la batterie, et dure jusqu’à 10 ans. Il vous indique également quel est le danger et où il se trouve dans la maison. . “

Un autre accessoire compatible HomeKit ajouté au magasin est le Eve Energy Smart Plug & Power Meter. L’accessoire vous permettra d’allumer ou d’éteindre les appareils branchés sur la prise intelligente avec l’application Home ou avec une commande vocale Siri. Il coûte 39,95 $.

“Avec Eve Energy Smart Plug & Power Meter, vous pouvez allumer et éteindre les appareils avec un simple toucher ou une commande vocale Siri. Synchronisez les appareils avec votre routine quotidienne et voyez combien d’énergie vous utilisez. Profitant de la technologie Apple HomeKit, Eve Energy offre une facilité d’utilisation, une sécurité avancée et une intégration étroite avec Siri. Il se connecte directement à votre appareil à l’aide de la technologie Bluetooth à faible consommation d’énergie, sans nécessiter de pont ou de passerelle. “

Le dernier accessoire à faire son entrée dans le magasin est un kit de montage pour vélo pour iPhone 11 Pro de Quad Lock. Le support de vélo se fixe directement à la potence ou au guidon du vélo, vous permettant de suivre votre trajet avec une application d’entraînement ou les directions avec une application de cartes. Le support de vélo coûte 69,95 $.

“Extrêmement léger, solide et sécurisé, le kit de fixation de vélo Quad Lock pour iPhone vous permet d’intégrer véritablement l’iPhone dans votre trajet. Quad Lock attache facilement l’iPhone à la potence ou au guidon de votre vélo, afin que vous puissiez facilement suivre les trajets en utilisant vos applications de fitness préférées telles que comme Strava et Runtastic Road, parcourez votre chemin à l’aide d’Apple Maps et assurez-vous de ne plus jamais manquer un appel ou un SMS. “