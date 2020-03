Les nouveaux avertissements macOS 10.15.4 sont un tir à travers l’arc pour les extensions du noyau

Dans le cadre de macOS Catalina 10.15.4, Apple a commencé à afficher un nouveau message de fenêtre de dialogue concernant les extensions de noyau tierces. macOS Catalina est le dernier macOS à prendre pleinement en charge l’utilisation des extensions du noyau et ces messages sont destinés à informer les utilisateurs des éléments suivants:

macOS avait détecté qu’une extension de noyau tierce avait été chargée.

L’extension du noyau chargée serait incompatible avec une future version non spécifiée de macOS

Apple décrit ses plans pour supprimer les extensions du noyau sur son site Web de développeur, affirmant que les futures versions du système d’exploitation abandonneront entièrement le support.

Les extensions système sur macOS Catalina (10.15) permettent aux logiciels tels que les extensions réseau et les solutions de sécurité des points de terminaison d’étendre les fonctionnalités de macOS sans nécessiter un accès au niveau du noyau. Lors de la WWDC19, nous avons annoncé la dépréciation des extensions du noyau dans le cadre de nos efforts continus pour moderniser la plate-forme, améliorer la sécurité et la fiabilité et permettre des méthodes de distribution plus conviviales. Les interfaces de programmation du noyau (KPI) seront obsolètes à mesure que des alternatives deviendront disponibles, et les futures versions du système d’exploitation ne chargeront plus d’extensions de noyau qui utilisent des KPI obsolètes par défaut.

Alors qu’Apple dit qu’il n’a pas encore fixé de date de transition finale, il ne reste probablement que quelques mois. Heureusement, cela n’affectera pas la majorité des gens – les extensions du noyau ont tendance à être utilisées le plus souvent dans l’entreprise, en particulier pour permettre au logiciel de chiffrement, de mise en réseau et antivirus de fonctionner.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.