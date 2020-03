Les nouveaux benchmarks MacBook Air sont 75% plus rapides que son prédécesseur

Le nouveau MacBook Air d’Apple pourrait bien être jusqu’à 75% plus rapide que son prédécesseur selon les tout premiers benchmarks.

MacRumors a pris quelques premiers scores publiés par Jason Snell de Six Colours et les a moyennés avec d’autres résultats de Geekbench 5.

Selon leur rapport:

Jason Snell de Six Colours a reçu le MacBook Air de milieu de gamme avec un processeur Core i5 quadricœur à 1,1 GHz à des fins de test. Dans son premier article sur les impressions ce matin, il a partagé les résultats de référence de Geekbench 5 pour cette configuration, y compris un score monocœur de 1047 et un score multicœur de 2658.

Nous avons fait la moyenne des résultats de Snell avec dix autres résultats de Geekbench 5 pour aboutir à un score monocœur de 1072 et un score multicœur de 2714, ce qui suggère que le MacBook Air 2020 avec un Core i5 quadricœur à 1,1 GHz est jusqu’à 76% plus rapide. que le MacBook Air 2018-2019, qui n’était disponible qu’avec une puce Core i5 bicœur à 8 GHz de 8e génération.

Il s’agit évidemment d’une amélioration massive et d’un signe de bienvenue pour les acheteurs potentiels. En effet, lorsque Apple a annoncé le nouveau MacBook Air, il a noté qu’il offrirait “des performances CPU jusqu’à deux fois plus rapides et des performances graphiques jusqu’à 80% plus rapides, permettant aux clients de parcourir les activités quotidiennes et de jouer à plus de jeux”.

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Les tout premiers scores de référence suggèrent qu’Apple peut avoir été délibérément conservatrice dans sa promesse de performances de processeur et que les perspectives sont en fait beaucoup plus lumineuses.

Bien sûr, Apple ne crée pas de Mac pour obtenir de bons résultats dans les tests de référence, mais cela reste un indicateur fort d’une puissance de traitement considérablement améliorée. Pour beaucoup, le plus gros atout du nouveau MacBook sera en fait le nouveau Magic Keyboard qui a remplacé l’ancien mécanisme papillon répugnant.

Hier, les premières critiques du nouveau MacBook Air ont commencé à faire surface en ligne, vous pouvez les lire ici!

Clavier magique

MacBook Air (2020)

Apple a finalement réparé le clavier.

Avec un processeur plus rapide, beaucoup plus de stockage et le nouveau mécanisme de ciseaux Magic Keyboard, c’est le MacBook Air que vous attendiez depuis des années.