Les nouveaux écouteurs Momentum True Wireless 2 de Sennheiser offrent un ANC et une autonomie de batterie améliorée

Sennheiser a lancé ses premiers vrais écouteurs sans fil fin 2018, offrant une qualité audio fantastique et un design durable. Comme la plupart des vrais écouteurs sans fil, cependant, Momentum True Wireless de Sennheiser n’est pas parfait. La société a maintenant lancé (via The Verge) une version mise à jour des vrais écouteurs sans fil, appelée Momentum True Wireless 2.

Les deuxièmes véritables écouteurs sans fil de Sennheiser sont livrés avec une suppression active du bruit (ANC), ce qui signifie que vous profitez d’un “son haute fidélité incroyable” même lorsque vous êtes dans un environnement bruyant. Les écouteurs sont également dotés d’une fonction d’audition transparente, qui vous permet de contrôler la quantité de bruit extérieur que vous souhaitez laisser entrer à l’aide de l’application Smart Control.

Outre l’ajout d’une annulation active du bruit, Sennheiser a également amélioré la durée de vie de la batterie et résolu le problème de décharge de la batterie que certains utilisateurs avaient signalé avec les écouteurs de première génération. Le Momentum True Wireless 2 offre jusqu’à sept heures de lecture, ce qui va jusqu’à 28 heures avec l’étui de chargement. Les écouteurs sont également 2 mm plus petits que leurs prédécesseurs, ce qui améliore l’ajustement et le confort. Ils sont également livrés avec un indice de résistance à l’eau IPX4, la prise en charge Bluetooth 5.1 et une paire de microphones avec «technologie de formation de faisceaux avancée».

Malgré toutes les mises à niveau, Sennheiser a évalué le Momentum True Wireless 2 à 300 $, le même que les écouteurs Momentum True Wireless d’origine. Les vrais écouteurs sans fil seront disponibles à l’achat aux États-Unis ainsi qu’en Europe à partir d’avril. Alors qu’il ne sera initialement disponible qu’en noir, une variante blanche arrivera quelques semaines plus tard.